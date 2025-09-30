Colombia

Juan José Lafaurie le recordó a Christopher Landau que en Miami viven Gustavo Bolívar y Margarita Rosa de Francisco: “Comunista confesa”

El hijo de María Fernanda Cabal criticó en redes sociales que figuras cercanas al presidente Gustavo Petro mantienen intereses económicos y residencia en Estados Unidos

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Juan José Lafaurie intensificó la
Juan José Lafaurie intensificó la discusión diplomática al señalar públicamente que Margarita Rosa de Francisco y Gustavo Bolívar tienen vínculos con Estados Unidos en medio de la crisis bilateral - crédito @LafaurieCabal/@Margaritarosadf/X

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia atraviesan uno de sus momentos más complejos.

A este escenario se suma el reciente retiro de visas estadounidenses, no solo al presidente Gustavo Petro, sino también a destacados integrantes de su equipo gubernamental.

Este hecho ilustra cómo la disputa ha escalado en el ámbito internacional, y ha dejado a varios funcionarios sin posibilidad de ingreso a territorio estadounidense.

En medio de este escenario diplomático, Juan José Lafaurie Cabal—hijo de María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial por esa colectividad— publicó en su cuenta de X un mensaje dirigido a Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU recordándole que Margarita Rosa de Francisco reside en Miami. Además, hizo mención a Gustavo Bolívar, intensificando así el debate en plataformas digitales.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, ha seguido de cerca las manifestaciones de líderes políticos colombianos tras la decisión del Departamento de Estado que afecta al presidente Gustavo Petro.

En su cuenta de X, Juan José Lafaurie Cabal cuestionó a las autoridades estadounidenses tras conocerse el retiro de visas a funcionarios colombianos. Dirigiéndose directamente al Departamento de Estado y contestando a un mensaje de Landau, señaló que figuras afines al gobierno de Gustavo Petro también tienen presencia o intereses en Estados Unidos.

Juan José Lafaurie aprovechó mensaje
Juan José Lafaurie aprovechó mensaje de Christopher Landau para arremeter contra Margarita Rosa de Francisco - crédito @LafaurieCabal

Mencionó a Margarita Rosa de Francisco, a quien calificó como comunista y defensora del presidente colombiano, y a Gustavo Bolívar, sobre quien hizo referencia a asuntos económicos en ese país.

El hijo de la congresista ha criticado al Gobierno nacional y personalidades políticas afines en varias oportunidades.

“No lo olvide, @DeputySecState: en Miami vive @Margaritarosadf, comunista confesa y defensora acérrima de la tiranía de Petro. Y también están los negocios del cargamaletas de Petro, @GustavoBolivar”, escribió el abogado en su cuenta de X.

En fechas recientes, Landau ha replicado a varios defensores del presidente colombiano. Recientemente, centró su respuesta en el ministro del Interior, Armando Benedetti, respuesta a la cual contestó Lafaurie en su mensaje.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos reaccionó a la publicación de un medio colombiano que informó sobre la sugerencia de Armando Benedetti, quien planteó que los integrantes del gabinete ministerial entregaran sus visas.

“Debería haber solidaridad por parte de todo el gabinete y de los funcionarios del Gobierno nacional que estén comprometidos con el presidente, ante esa injusta o indebida revocatoria de visa que tiene una connotación política dentro del marco de las Naciones Unidas y que nunca debió haberse dado”, comentó el ministro.

Landau cuestionó la iniciativa con una frase que circuló ampliamente: “¿Cómo se ‘renuncia’ algo que no se tiene?”. Junto con su mensaje compartió una imagen donde la reconocida “batiseñal” llevaba el logo del Departamento de Estado, junto al texto “el quitavisas”.

Christopher Landau contestó a publicación
Christopher Landau contestó a publicación sobre Armando Benedetti - crédito @DeputySecState

La reciente intervención del alto funcionario estadounidense no ha sido aislada. En otra ocasión, mantuvo un cruce en redes sociales con Daniel Quintero, quien, a través de un video en X, manifestó su disposición a devolver su visa en caso de que al presidente Petro le fuera revocada por comentarios realizados durante su visita a Nueva York bajo la administración de Donald Trump.

“Que se quede también con la mía. Petro fue al corazón de los Estados Unidos con un megáfono a pedirles que no usaran más sus armas para matar a los niños en Gaza. Trump, en respuesta, le quitó la visa. Puede quedarse también con la mía. Hoy, más que nunca, estoy orgulloso de nuestro presidente”, dijo Quintero en su publicación en aquella oportunidad.

La contestación a ese comentario provino directamente de Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien respondió de forma breve y precisa a la declaración del exalcalde: “A la orden”.

Christopher Landau replicó el comentario
Christopher Landau replicó el comentario del exalcalde con la frase: “A la orden”. - crédito @DeputySecState/X

Los acontecimientos se desarrollaron tras el retiro de la visa estadounidense al presidente Gustavo Petro, luego de que éste participara en una manifestación propalestina durante la reciente Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Estas son las profesiones mejor

La mayor oleada de lanzamientos

Néstor Lorenzo acompañó a la

Lo que muchos conductores no

Hallaron muerta a Victoria Strauss,
Disidentes de las Farc requisaron

Aleja, ganadora del 'Desafío The

Se conoció la millonada por

