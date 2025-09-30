Joven desató polémica al asegurar que los centros comerciales “fueron hechos para pobres”: generó comentarios divididos

Un joven desató una polémica en TikTok al sugerir que los centros comerciales fueron hechos para personas de bajos recursos - crédito @LOQUESEVE-ENLACALLE/TikTok

Hay indignación en redes sociales por cuenta del video de un joven en Medellín, quien señaló que los centros comerciales supuestamente fueron hechos para personas de bajos recursos.

La grabación difundida en la plataforma TikTok fue objeto de comentarios, en los cuales se argumentó que la opinión de esta persona deja de lado la llamada conciencia de clase.

El material audiovisual captó la concurrencia que tiene el centro comercial Santa Fe de la capital antioqueña durante los fines de semana, lo que representa grandes ingresos económicos para los restaurantes y tiendas de diferentes de sectores que cuentan con presencia en la infraestructura que es una de las más representativas de esa ciudad.

El internauta, que se identifica en la plataforma como “milmarikadas”, mencionó con un tono despectivo que solo las personas de bajos recursos están dispuestas a someterse a las demoras que suscitan las aglomeraciones en los centros comerciales para poder disfrutar de las actividades que estos ofrecen, así como realizar compras en las diferentes tiendas.

Según el joven, la experiencia de acudir un fin de semana a un centro comercial solo es atractiva para los estratos 1, 2 y 3, mientras que para las personas que cuentan con un amplio poder adquisitivo no lo encuentran atrayente, por lo que señaló que prefieren otros tipos de espacios y experiencias de consumo.

La comparación que realizó entre las instalaciones de los centros comerciales y los sitios visitados por personas adineradas fue uno de los puntos que más controversia generó. En este sentido, el joven argumentó que la oferta y el ambiente de estos recintos no resultan atractivos para quienes disponen de mayores ingresos, reforzando la idea de que su diseño y funcionamiento responden a las necesidades de los estratos medios y bajos.

No obstante, el internauta también se cuestionó a sí mismo por estar presente en el complejo comercial en uno de sus días más concurridos. Frente a esto, no supo explicar la razón por la que estaba en el lugar y, al mismo defenderse, de su propia afirmación que lo encajaría como una persona de bajos recursos.

“Vean, no nos digamos mentiras, los centros comerciales fueron hechos para gente pobre, para estratos 1, 2 y 3. ¿Usted cree que un rico se va a venir un domingo a sentarse en un mueble todo el día? ¿O a escalarlo veinte o treinta veces? ¿O a recorrer esos pasillos como si esto fuera un hipódromo? No, huevón, un rico no hace eso. Los centros comerciales son para gente pobre. Aunque aquí caigo yo, pero bueno”, dijo el usuario en la grabación.

La polémica continuó en los comentarios de la publicación, donde los internautas expresaron opiniones divididas respecto a lo pronunciado por el joven. Entre las reacciones, destacó la de una mujer que aseguró que ir a un centro comercial no le parece interesante, por lo que considera que tiene “alma de rica”.

En otros mensajes, otra mujer fue enfática al explicar que las personas con altos recursos van a los centros comerciales para realizar compras en la gran variedad de comercios exclusivos que solo se encuentran allí, y no simplemente a “recorrerlos”, como afirmó el usuario que desató la polémica inicialmente.

Sin embargo, también resaltaron comentarios que afirmaron que las personas “ricas” solo acuden a estos lugares en horarios en los que el resto no puede por sus obligaciones diarias de trabajo o estudio.

Sin duda el video del joven fue objeto de una gran controversia que no fue ajena a comentarios que expresaron el malestar de los demás internautas con lo dicho por el joven paisa. Para quienes vieron el video, los centros comerciales son establecimientos que no discriminan sobre las clases sociales y ofrecen todo tipo de actividades, independientemente, de a qué estrato se pertenezca.