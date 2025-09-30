Gustavo Bolívar criticó presencia de Daniel Quintero en la consulta del Pacto Histórico y el precandidato le hizo una invitación: “Espero sentarnos a tomar un café”

- crédito Colprensa

La presencia de Daniel Quintero en la consulta interna del Pacto Histórico que se desarrollará el 26 de octubre de 2025 ha generado controversia al interior de la colectividad política.

Una de las voces críticas de su inclusión en la contienda popular fue el exsenador y exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, en la que señaló que el exalcalde de Medellín ha “dinamitado” la fuerza del movimiento progresista e, incluso, lanzó una propuesta para que sus rivales Iván Cepeda y Carolina Corcho realicen una alianza para enfrentar el movimiento liderado por el exmandatario paisa.

Ante los cuestionamientos, Daniel Quintero se apartó de las críticas del exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro, e hizo una invitación para que realicen una conversación privada para zanjar sus diferencias.

“Yo creo que él está en una etapa compleja en términos emocionales. Yo espero que después del 26 de octubre, que haya pasado la fiereza de la campaña, pues haya también un cool down de las energías y que nos podamos sentar a tomar eventualmente un café”, expresó el hoy precandidato presidencial en diálogo con Caracol Radio.

Así mismo, Quintero desestimó los cuestionamientos de los sectores de izquierda y reiteró que su participación en la consulta interna responde a su respaldo al proyecto político liderado por Gustavo Petro.

“Yo no voy a responder a ningún ataque de nadie, porque yo creo que hay que unir y si uno quiere unir tiene que resistir, y resistir los ataques también es parte de la obligación de alguien que quiere convocar a un gran frente amplio capaz de ganar en primera vuelta”, manifestó a la cadena radial.