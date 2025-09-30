Colombia

Gustavo Bolívar criticó presencia de Daniel Quintero en la consulta del Pacto Histórico y el precandidato le hizo una invitación: “Espero sentarnos a tomar un café”

El exalcalde de Medellín y hoy precandidato presidencial recalcó que su presencia en la contienda electoral responde a su defensa del Gobierno de Gustavo Petro

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

La presencia de Daniel Quintero en la consulta interna del Pacto Histórico que se desarrollará el 26 de octubre de 2025 ha generado controversia al interior de la colectividad política.

Una de las voces críticas de su inclusión en la contienda popular fue el exsenador y exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, en la que señaló que el exalcalde de Medellín ha “dinamitado” la fuerza del movimiento progresista e, incluso, lanzó una propuesta para que sus rivales Iván Cepeda y Carolina Corcho realicen una alianza para enfrentar el movimiento liderado por el exmandatario paisa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante los cuestionamientos, Daniel Quintero se apartó de las críticas del exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro, e hizo una invitación para que realicen una conversación privada para zanjar sus diferencias.

“Yo creo que él está en una etapa compleja en términos emocionales. Yo espero que después del 26 de octubre, que haya pasado la fiereza de la campaña, pues haya también un cool down de las energías y que nos podamos sentar a tomar eventualmente un café”, expresó el hoy precandidato presidencial en diálogo con Caracol Radio.

Así mismo, Quintero desestimó los cuestionamientos de los sectores de izquierda y reiteró que su participación en la consulta interna responde a su respaldo al proyecto político liderado por Gustavo Petro.

“Yo no voy a responder a ningún ataque de nadie, porque yo creo que hay que unir y si uno quiere unir tiene que resistir, y resistir los ataques también es parte de la obligación de alguien que quiere convocar a un gran frente amplio capaz de ganar en primera vuelta”, manifestó a la cadena radial.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroGustavo BolivarPacto HistóricoElecciones ColombiaConsulta internaIván CepedaCarolina CorchoColombia-Noticias

Más Noticias

Uribe acusa a Petro de provocar ataques contra Paloma Valencia y recuerda el magnicidio de Miguel Uribe como antecedente: “Incitan a bandidos”

El expresidente rechazó que Gustavo Petro señalara a Paloma Valencia de ser “cómplice” de los falsos positivos y advirtió que esas acusaciones pueden alentar agresiones contra la senadora

Uribe acusa a Petro de

Alias Stefanía, señalada de violar el círculo de seguridad de Petro combatió al Tren de Aragua y fue conductora de Uber

El proceso judicial revela conexiones entre fuentes civiles, fuerzas armadas y organizaciones delictivas, mientras la acusada defiende su trayectoria y denuncia ser víctima de una injusticia

Alias Stefanía, señalada de violar

Exministro José Manuel Restrepo explicó las implicaciones para Colombia de la renuncia del ministro de Hacienda a la visa de EE. UU.: “Pierde Colombia”

El exministro de Hacienda dejó claro que no está de acuerdo con la renuncia de Germán Ávila a la visa de EE. UU., porque la mayoría de los créditos públicos se obtienen en instituciones de ese país

Exministro José Manuel Restrepo explicó

Daniel Quintero contestó a mensaje de Vicky Dávila llamando “amenaza” a precandidatos del Pacto Histórico: “Estimada vendepatria, la izquierda está unida y eso te asusta”

El intercambio entre el aspirante del Pacto Histórico y la comunicadora escaló luego de la publicación de una foto con los precandidatos, avivando el debate sobre la unidad de la izquierda colombiana

Daniel Quintero contestó a mensaje

Murió bebé de 11 meses en centro infantil de La Calera: autoridades investigan en el caso

Parientes del menor de edad fallecido en un centro de estimulación temprana en el departamento de Cundinamarca exigen esclarecer las causas del incidente

Murió bebé de 11 meses
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc requisaron

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate se refirió a

Melissa Gate se refirió a los mensajes de odio que recibe en redes: “Los envidiosos también me motivan”

Yina Calderón lanza advertencia a Westcol sobre seguridad para su pelea con Andrea Valdiri: “Que las cosas sean justas”

Yina Calderón le dio regalo a Westcol y la reacción del ‘streamer’ desató comentarios en las redes sociales: “Nada de picos ni tocaditas”

Marcela Reyes volvió a las redes para darle mensaje a sus seguidores tras el asesinato de su exesposo B King: “Estoy de regreso”

Karina García confirmó el fin de su relación con Altafulla y pidió respeto por la decisión: “No soy capaz de sostener una mentira”

Deportes

Cuándo volverá a jugar la

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: la Tricolor puede clasificar a los octavos de final

Jordan Barrera, figura de la selección Colombia, explicó por qué reaccionó con molestia al árbitro ante Arabia Saudita: “No entendía inglés”

La selección Colombia es líder del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025 tras la victoria contra Arabia Saudita: así va la tabla de posiciones

Así fue presentado Jorge Bava, extécnico de Independiente Santa Fe, en Cerro Porteño de Paraguay: “Ya está en el barrio”

Leyenda del Barcelona entregó detalles del fallido fichaje de Luis Díaz por el cuadro catalán: “Fue difícil”