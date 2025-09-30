El concepto del Idiger que tendría en jaque al Vive Claro: próximos conciertos en octubre estarían en riesgo

El Idiger solicitó estudios adicionales sobre las condiciones de las graderías del Vive Claro, que condicionarían el visto bueno de la entidad a los conciertos hasta finales de octubre - crédito Santiago Castro Mesa/Infobae Colombia

Continúa la controversia alrededor de la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en el Vive Claro de Bogotá, comunicada al público asistente horas antes de que el rapero norteamericano iniciara su presentación y en medio de versiones cruzadas entre Ocesa, una de las dos productoras responsables del evento (así como de la administración del Vive Claro), y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

“La normatividad vigente establece la necesidad de contar con análisis de riesgo detallados, medidas de mitigación funcionales y logísticas, así como certificaciones técnicas por parte del organizador que soporten medidas integrales para la seguridad humana en este tipo de actividades, condiciones que no fueron acreditadas en su totalidad de manera oportuna”, señaló la entidad en su comunicado del domingo 28 de septiembre.

En respuesta, un comunicado firmado por Vive Claro Distrito Cultural atribuyó la responsabilidad al Idiger, pues aunque no negó los problemas con los plazos, afirmó igualmente que “los tiempos previstos en la reglamentación para este tipo de eventos resultan particularmente reducidos”.

Sin embargo, en las últimas horas Radio Nacional de Colombia dio a conocer un concepto emitido por el Idiger frente a la realización del concierto de Kendrick Lamar, en el que se apunta el que sería el verdadero motivo de su cancelación definitiva: un riesgo estructural en el recinto.

Dicho documento fue enviado a los organizadores el jueves 25 de septiembre, dos días antes del concierto.

“Las vibraciones excesivas no solo generan molestias a los usuarios, sino que pueden comprometer la integridad, estabilidad y seguridad de la estructura”, se lee en la comunicación. Además, el organismo advirtió que “no hay condiciones de seguridad para la utilización de las graderías del escenario”.

El 25 de septiembre, Idiger dio un concepto negativo sobre la realización del concierto de Kendrick Lamar, señalando riesgos estructurales en las graderías - crédito @radionacionalco/Instagram

En su concepto, el Idiger consideró que un dictamen que brinde mayor tranquilidad frente a futuros eventos solo podría emitirse con la participación de los responsables del diseño, “incluyendo a la empresa Nussli como propietaria del sistema constructivo y los responsables del escenario”. Esto, con el fin de evitar fallos estructurales o la fatiga de los materiales.

En consecuencia, la decisión es que, hasta no conocer los resultados de dichos estudios —que concluirían a finales de octubre— y hasta que no haya claridad sobre la implementación de las recomendaciones para mitigar los problemas estructurales, el Idiger no considerará que el Vive Claro sea un lugar apto para albergar espectáculos masivos. Esto aplica especialmente mientras persistan dudas sobre las graderías.

Esta situación genera incertidumbre a una semana del concierto de Guns N’ Roses, previsto para el 7 de octubre en el Vive Claro, así como para las presentaciones de Imagine Dragons el día 17 y Linkin Park el 25.

El concierto de Guns N' Roses, programado para el 7 de octubre, serìa uno de los que estaría en riesgo por la solicitud de estudios adicionales por parte del Idiger al Vive Claro - crédito Europa Press

Al respecto, se pronunció Ricardo Cañón, vecino y presidente de la Fundación Modera —organización que aglutina varios barrios aledaños al Vive Claro que se opusieron tanto a su construcción como a sus actuales actividades—. En diálogo con Radio Nacional de Colombia, Cañón afirmó: “Es imposible que en tan corto tiempo pueda emitirse un concepto favorable, cuando los análisis técnicos siguen en curso”.

Hasta el momento, ni Ocesa ni Páramo Presenta se han pronunciado públicamente sobre esta nueva información, por lo que persiste la incertidumbre alrededor de la realización de estos conciertos.

Carlos Fernando Galán anunció nuevas medidas para la presentación de documentación por parte de los productores de conciertos a las entidades distritales, con el fin de evitar que se repita lo sucedido con Kendrick Lamar - crédito Alcadía de Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció una nueva decisión tomada por la Alcaldía, en conjunto con otras entidades, sobre los próximos conciertos que se realizarán en la capital. Lo hizo durante una rueda de prensa realizada el pasado lunes 29 de septiembre.

El mandatario local informó que se modificarán los plazos para subir documentos al Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (Suga), con el objetivo de que las empresas obtengan los permisos requeridos al menos cinco días antes de cada evento.

“Es una costumbre de muchos actores de este sector presentar los documentos a última hora. Ellos, mínimo nueve días antes del evento, deben presentar la solicitud al Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (Suga), del que participan diferentes entidades: Gobierno, Policía, Secretaría de Salud, Bomberos e Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger)”, explicó el alcalde.

Y agregó: “Ya tomamos la decisión de modificar esos tiempos del Suga para que los eventos deban tener sus permisos definidos cinco días antes de su realización. No puede haber subsanación posterior. Si, faltando cinco días para el evento, no se ha aprobado todo, no se va a permitir la realización, para evitar este tipo de cosas”.

Galán explicó que, hasta ahora, las productoras solían presentar una primera versión del proyecto que planean ejecutar, la cual “usualmente es rechazada porque no cuenta con los elementos suficientes”. Para compensarlo, presentan documentación adicional, lo que —en palabras del alcalde— “provoca que el permiso se termine otorgando muy cerca de la fecha del evento, y ese no es el objetivo”.