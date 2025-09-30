Colombia

Centro Democrático exigió al presidente Petro detener ataques contra Paloma Valencia: “Cualquier afectación a su integridad física será responsabilidad del jefe de Estado”

El partido responsabilizó al mandatario colombiano por cualquier consecuencia que ocurra en contra de la senadora y advirtió sobre el riesgo que generan sus ataques personales

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Centro Democrático salió en defensa
Centro Democrático salió en defensa de Paloma Valencia y se despachó en contra de Gustavo Petro - crédito @infopresidencia / X y Centro Democrático

El Centro Democrático publicó un mensaje en la red social X en el que exigió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, detener los “ataques infundados” hacia la oposición y enfocarse en resolver los problemas de seguridad que afectan a la población.

El partido, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, manifestó su rechazo “con absoluta firmeza” a declaraciones recientes de Petro sobre la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia al acusarla de ser cómplice de la muerte de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales entre 2.002 y 2008.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el pronunciamiento, el Centro Democrático advirtió que las declaraciones del mandatario ponen en “grave riesgo la seguridad de la senadora”, subrayando que “cualquier afectación a su integridad física será responsabilidad directa del jefe de Estado”.

Esta postura surge tras críticas formuladas por Petro contra miembros de la oposición y, en particular, contra Paloma Valencia, que han generado alerta entre líderes políticos.

Centro Democrático salió en defensa
Centro Democrático salió en defensa de Paloma Valencia y le tiró a Gustavo Petro - crédito @CeDemocrático

El partido opositor resaltó que la crisis de seguridad en Colombia es “alarmante” y calificó de inaceptable la supuesta inacción del Gobierno nacional.

Exigió “medidas concretas para proteger a los ciudadanos y garantizar la estabilidad” del país. Estas declaraciones reflejan el clima de tensión política existente, tras señalarse desde diversos sectores un incremento de amenazas y hechos violentos dirigidos contra figuras políticas y líderes sociales.

A lo largo de las últimas semanas, aumentaron los llamados de diferentes precandidatos para que la administración de Petro priorice la protección de dirigentes de todos los partidos, como es el caso de Abelardo de la Espriella quien denunció una presunta disminución de su esquema de seguridad, ordenada por el Gobierno nacional.

Tensión política tras el Centro
Tensión política tras el Centro Democrático salir en defensa de Paloma Valencia tras los ataques que según el partido a ello Petro sobre ella - crédito @PalomaValenciaL/X | @infopresidencia/IG

Expresidente Uribe advirtió sobre el riesgo de los señalamientos de Petro contra Paloma Valencia

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, también defendió a la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia y equiparó los señalamientos realizados por el presidente Gustavo Petro hacia su persona con episodios del pasado que involucraron a Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de magnicidio.

Uribe manifestó que “los señalamientos del presidente Petro a la senadora Paloma Valencia incitan a bandidos a que le hagan daño, como ya ocurrió con el magnicidio de Miguel Uribe. Las autoridades deben interesarse en el tema”.

La reacción del exmandatario ocurrió luego de que Valencia criticara a Petro por declaraciones relacionadas con la política exterior de Estados Unidos y las solicitudes que el presidente colombiano hizo a las fuerzas armadas estadounidenses, planteando la desobediencia a órdenes presidenciales.

La senadora sostuvo: “Es una vergüenza, es un tipo que pone por encima de los intereses de este país sus vanidades para tratarse de parecer a Chávez o a Castro, que no se parece en nada porque él es un mediocre”.

El presidente Gustavo Petro respondió públicamente: “Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”.

La confrontación recibió gran eco en redes y medios, subiendo el tono del debate entre oficialismo y oposición.

Publicación de Álvaro Uribe en
Publicación de Álvaro Uribe en su cuenta de X, donde advierte que los señalamientos de Gustavo Petro contra Paloma Valencia pueden poner en riesgo su seguridad - crédito Álvaro Uribe/X

Posición crítica de Paloma en contra del Gobierno Petro

Valencia ha mantenido una posición crítica sobre las políticas de seguridad, especialmente por lo que considera una débil respuesta del Gobierno ante los cultivos ilícitos.

Apuntó a la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos, agregando que “la economía de la coca movió más de 15.000 millones de dólares en 2023; y que entre 2008 y 2023 el narcotráfico pasó de representar el 2,3 % al 4,2 % del PIB. No hay lucha contra las drogas y los ilegales se fortalecen cada vez más”.

También según datos compartidos por Valencia, los ingresos de estructuras ilegales superaron los 60 billones de pesos colombianos y, en 2023, ese monto superó el presupuesto nacional para el sector defensa previsto para 2025.

La senadora afirmó que la política de paz total y el retiro estatal del territorio han favorecido el crecimiento de economías ilegales. Además, indicó que la reducción en la aspersión aérea tras el acuerdo de paz de La Habana impulsó el aumento de cultivos de coca, calificando la estrategia como fallida.

Temas Relacionados

Centro DemocráticoPaloma ValenciaGustavo PetroPresidente PetroPrecandidatos presidencialesElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

A raíz varias publicaciones en redes se aclaró que Donald Trump no acusó al precandidato presidencial Iván Cepeda de tener vínculos con el narcotráfico

Los mensajes falsos encontrados coinciden en que el precandidato presidencial es cercano a la grupos al margen de la ley, pero el mandatario estadounidense nunca se ha referido al congresista colombiano

A raíz varias publicaciones en

Efemérides de octubre en Colombia: Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación y otros

Te contamos cuáles son las celebraciones más próximas para que las contemples en el calendario

Efemérides de octubre en Colombia:

Juan José Lafaurie le recordó a Christopher Landau que Margarita Rosa de Francisco vive en Miami: también mencionó a Gustavo Bolívar

El hijo de María Fernanda Cabal criticó en redes sociales que figuras cercanas al presidente Gustavo Petro mantienen intereses económicos y residencia en Estados Unidos

Juan José Lafaurie le recordó

Resultados El Dorado Mañana: conoce los números ganadores del sorteo de este martes 30 de septiembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana: conoce

Natalia París se identificó como demisexual y dio detalles de su celibato de dos años: “Nadie me ha gustado”

La modelo y DJ colombiana reveló que ha pasado dos años sin pareja y explicó que su atracción solo surge a partir de lazos emocionales profundos, una decisión ligada al cuidado de su energía

Natalia París se identificó como
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc requisaron

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

ENTRETENIMIENTO

Rubigol dejó ver el carro

Rubigol dejó ver el carro más antiguo que tiene, compartió los detalles por dentro del mismo y la actividad que creó para juntarse con más dueños de vehículos así

Natalia París se identificó como demisexual y dio detalles de su celibato de dos años: “Nadie me ha gustado”

Le dicen “mentirosa” a Yina Calderón por dos versiones sobre lo que le dijo a Karina García al salir de ‘La casa de los famosos Colombia’

Guajira, presentadora del ‘Desafío’, sufrió millonario robo en un avión de Avianca: “Me dicen que las cámaras no sirven”

Westcol enfrentó a Yina Calderón y le dijo lo que pensaba de ella de frente: “Los chismosos que se queden haciendo chisme”

Deportes

Se conoció la millonada por

Se conoció la millonada por la cual Jhon Jáder Durán llegó al Fenerbahçe: directivo lo reveló

Así evaluó la prensa internacional la victoria de Colombia contra Arabia Saudita en el Mundial Sub-20: Óscar Perea, el más destacado

Real Cartagena se fue en contra del árbitro Alejandro Moncada tras polémico penalti pitado en el Torneo BetPlay: “Muy difícil jugar contra 12”

Hora y dónde ver a los futbolistas colombianos en la segunda semana de la Fase de Liga de la Champions League: Luis Díaz viaja hasta Chipre

Polémica por el gol anulado a Arabia Saudita ante Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile: esto dicen los analistas