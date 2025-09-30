Colombia

“Cada quien hace lo que le dé la gana”, así respondió Polo Polo a rumores por su vida personal

La vida sentimental del representante a la Cámara ha estado en el ojo publico en múltiples ocasiones, pero el congresista siempre ha sido discreto con su vida privada

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
Miguel Polo Polo respondió con
Miguel Polo Polo respondió con humos ante los cuestionamientos de la prensa en Cartagena - crédito agenciapi.co

El día de ayer lunes 29, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo captó la atención por la forma directa e ingeniosa con la que abordó los rumores en torno a su vida privada.

Estas declaraciones se dieron en Cartagena, durante el encuentro Firme por la Patria de Abelardo de la Espriella. Allí el representante a la Cámara transformó las preguntas sobre su sexualidad en una defensa férrea de la autonomía individual.

Estas declaraciones se dieron en Cartagena, durante el encuentro Firme por la Patria de Abelardo de la Espriella - crédito @sinfiltros_ctg / Instagram

A preguntas de la prensa, Polo Polo ofreció una respuesta clara como contundente: “Como dijo el hijo de Martín Elías; con su jopo, cada quien hace lo que le dé la gana”, además recordó que los comentarios sobre su vida personal “no alteran su rumbo ni sus convicciones”, aseguró están enfocados en el futuro del país y alejado de cualquier escándalo extralegislativo.

En su mensaje, el congresista dejó claro que estar soltero no lo convierte en tema de debate nacional, y recalcó que los criterios reales para juzgar a un funcionario deben ser la transparencia, el desempeño profesional y el respeto a la ley.

“Usted verá qué hace en su en su privacidad, en su intimidad y en su cama” termino de responder en medio de risas.

