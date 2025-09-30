Colombia

Banco de la República tomó nueva decisión que impacta a millones de colombianos y que va en contra de las exigencias de Petro

Cuatro directores del Emisor votaron a favor de la medida, dos por una reducción de 50 puntos básicos (pbs) y uno por un recorte de 25 pbs

Por Juan Escobar Fernández

El Banco de la República ve dificultades en torno a la inflación en Colombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Tras la reunión del 30 de septiembre de 2025, la Junta Directiva del Banco de la República decidió, por mayoría, mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria, que es la tasa mínima que el banco cobra a las entidades financieras por la liquidez que les proporciona, en 9,25%.

La medida va en contra de las numerosas solicitudes del presidente Gustavo Petro de reducirla lo más rápido posible para darle un impulso a la economía colombiana.

Cuatro directores del Emisor votaron a favor de la medida, dos por una reducción de 50 puntos básicos (pbs) y uno por un recorte de 25 pbs.

En su discusión de política, los miembros de la Junta Directiva tuvieron en cuenta varios elementos. El principal es que la inflación total, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en agosto de 2025, se situó en 5,1% y la inflación básica sin alimentos ni regulados en 4,8%, lo que excedió los pronósticos del equipo técnico.

Leonardo Villar es el gerente general del Banco de la República - crédito Banco de la República

“El nuevo escenario de pronóstico sugiere una convergencia más lenta hacia la meta del 3%”, precisó el Emisor.

Otros elementos tenidos en cuenta son los siguientes:

  • Las expectativas de inflación de los analistas han venido aumentando, y según los resultados de la encuesta de septiembre se ubicaban 5% y 4% en la mediana para 2025 y 2026, respectivamente. Las expectativas extraídas de los mercados de deuda pública permanecen por encima de la meta del 3%.
  • La actividad económica creció 2,5% en el segundo trimestre del año, en línea con lo esperado por el equipo técnico. Este crecimiento refleja el buen dinamismo de la demanda interna, con aumentos sostenidos en el consumo y crecimientos recientes en la inversión, especialmente en obras civiles y en maquinaria y equipo.
  • Las condiciones financieras externas se han tornado más holgadas en las últimas semanas. Persiste la incertidumbre sobre los efectos de la política comercial de los Estados Unidos y las tensiones geopolíticas regionales y globales.
La inflación sigue lejos de la meta del objetivo del Banco de la República, que es entre 2% y 4% - crédito Colprensa

De acuerdo con el banco central, “la decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva mantiene una postura cautelosa de la política monetaria que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta”. Asimismo, esta anotó que “los futuros movimientos de la tasa de interés responderán a la evolución de la inflación y sus expectativas, la dinámica de la actividad económica, y el balance de riesgos internos y externos".

Qué dijo el ministro de Hacienda sobre la decisión

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, manifestó su desacuerdo con la decisión mayoritaria de la Junta Directiva del Banco de la República de mantener sin cambios la tasa de interés.

Ávila afirmó que “el Gobierno considera que durante prácticamente todo el año se ha hecho una reducción de 25 puntos básicos, y esto muestra una actitud y un comportamiento por parte de los miembros mayoritarios conservador, y sobre todo, que no acompaña el propósito de estimular el crecimiento y una mayor activación de la economía a través de la reducción de la tasa de interés”.

Además, advirtió que la implementación de políticas que no impulsen el crecimiento económico en el contexto actual implica un “perjuicio para la capacidad de reacción y de respuesta del Estado frente a incertidumbres internacionales”.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, se mostró en desacuerdo de tener la tasa de interés sin cambios - crédito Banco de la República

Asimismo, destacó que la inflación presentó una leve variación al alza en el último mes, la tasa de cambio se apreció y el crecimiento económico estimado para el segundo trimestre fue de 2,5%.

Estabilidad en el desarrollo

En sus palabras, “hay indicadores macroeconómicos que señalan estabilidad en el desarrollo”. Añadió que esa estabilidad “debe estimularse a través de la tasa de referencia del Banco de la República, con la finalidad de lograr un mayor dinamismo y crecimiento”.

De igual forma, advirtió que la implementación de políticas que no impulsen el crecimiento económico en el contexto actual implica un “perjuicio para la capacidad de reacción y de respuesta del Estado frente a incertidumbres internacionales”.

