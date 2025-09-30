‘Amores Materialistas’ con Pedro Pascal y otras películas para ver hoy en HBO Max Colombia

Cada título ofrece tramas envolventes, giros inesperados y actuaciones sobresalientes para disfrutar en cualquier momento. ( A24 / Sony Pictures)

Las preferencias de los espectadores en las plataformas de streaming continúan evolucionando, y HBO Max se ha consolidado como uno de los servicios más populares en Colombia. Su combinación de producciones originales y contenido internacional ha permitido que varias de sus series se ubiquen entre las más vistas en el país.

En las últimas semanas, varias películas han sobresalido no solo por su alta calidad de producción, sino también por el fuerte impacto que han causado en redes sociales, foros y conversaciones diarias. Gracias a a sus tramas envolventes, giros sorprendentes y actuaciones sobresalientes, estas producciones han escalado con rapidez en los rankings de popularidad a nivel nacional.

Aquí te mostramos el ranking de las 10 películas más vistas en HBO Max Colombia durante el 23 de septiembre. Esta selección revela las tendencias actuales entre los usuarios y te servirá de guía para elegir una nueva historia que disfrutar.

Las 10 películas más vistas en HBO Max

Una película que narra la historia de Lucy, una casamentera en Nueva York que se dedica a unir solteros para encontrar la pareja perfecta mediante un método cuantitativo y económico.(HBO Max)

Amores materialistas

Lucy es una joven casamentera de Nueva York que se encarga de unir solteros para encontrar la pareja perfecta. Sin embargo, su mundo se desestabiliza al encontrarse atrapada en un triángulo amoroso con Harry, un apuesto financiero multimillonario, y su exnovio John, un actor de poco éxito.

Superman

Superman está de vuelta en la piel de David Corenswet. (FilmSelect Español)

En un mundo cínico que ha perdido la fe en la bondad, Superman lucha por reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana en Smallville como Clark Kent. Mientras protege a la humanidad, encarna la verdad, la justicia y el estilo americano, desafiando una era que considera estos valores obsoletos.

Hombre lobo

El nominado al Globo de Oro Christopher Abbott (Pobres criaturas, Viene de noche) interpreta a Blake, un esposo y padre de San Francisco que hereda la remota casa de su infancia en la zona rural de Oregón tras la desaparición de su padre. (HBO Max)

Blake es un hombre casado y padre de familia residente en San Francisco que hereda la remota casa donde creció en una zona rural de Oregón tras la desaparición de su propio padre, dado por muerto.

En plena crisis de pareja con su enérgica esposa Charlotte, Blake la convence para tomarse un descanso de la gran ciudad y visitar la propiedad con su hija Ginger. Todo se tuerce cuando, de camino a la granja y en plena noche, la familia sufre el brutal ataque de un animal al que no consiguen ver y, en un intento desesperado por huir, se atrincheran dentro de la casa mientras la criatura merodea por la zona.

El Brutalista

Solo y en un nuevo país totalmente desconocido para él, László se establece en Pensilvania, donde el adinerado y prominente empresario industrial Harrison Lee Van Buren reconoce su talento para la arquitectura. (Universal Pictures)

Huyendo de la Europa de la posguerra, el visionario arquitecto László Toth llega a Estados Unidos para reconstruir su vida, su obra y su matrimonio con su esposa Erzsébet tras verse obligados a separarse durante la guerra a causa de los cambios de fronteras y regímenes.

La boda de mi ex

Lindsay y Frank son dos desgraciados y antipáticos invitados a una boda que comparten las mismas miserias. Cansados de todo el mundo que les rodea, ambos empezarán a sentir algo el uno por el otro.

Contagio

Sin saber cuál es su origen, aunque todo hace sospechar que comienza con el viaje de una norteamericana a un casino de Hong Kong, un virus mortal comienza a propagarse por todo el mundo. (HBO Max)

De repente, sin saber cuál es su origen, aunque todo hace sospechar que comienza con el viaje de una norteamericana a un casino de Hong Kong, un virus mortal comienza a propagarse por todo el mundo. En pocos días, la enfermedad empieza a diezmar a la población. El contagio se produce por mero contacto entre los seres humanos.

Hipnótico

Un detective se ve envuelto en un misterio que involucra a su hija desaparecida y un programa secreto del gobierno mientras investiga una serie de crímenes que alteran la realidad.

Karate Kid: Leyendas

Una nueva historia de Karate Kid llegará muy pronto y por fin se ha revelado el primer adelanto. (YT- SonyPicturesMéxico)

Tras una tragedia familiar, una joven promesa del kung fu, Li Fong, se ve obligado a abandonar su hogar en Pekín y trasladarse a Nueva York con su madre. Li lucha por dejar atrás su pasado mientras intenta encajar con sus nuevos compañeros de clase y, aunque no quiere pelear, los problemas parecen encontrarle en todas partes.

Resident Evil: El capítulo final

En una carrera contra el tiempo, Alice tendrá que unir fuerzas con viejos amigos y con un inesperado aliado en una batalla contra hordas de zombis y nuevos monstruos mutantes. (HBO Max)

La humanidad está agonizando tras la traición sufrida por Alice a manos de Wesker. Alice deberá regresar a donde comenzó la pesadilla, Raccoon City, ya que allí la Corporación Umbrella está reuniendo fuerzas antes de un último ataque a los últimos supervivientes del apocalipsis.

Pollitos blancos

Dos hermanos agentes del FBI, Marcus y Kevin Copeland, frustran accidentalmente una redada antidrogas. Como castigo, se ven obligados a escoltar a un par de damas de la alta sociedad a los Hamptons, donde las usarán como cebo para un secuestrador. Pero cuando las chicas se dan cuenta del plan del FBI, se niegan a ir. Sin opciones, Marcus y Kevin deciden hacerse pasar por las hermanas, transformándose de hombres afroamericanos en dos mujeres rubias y blancas.

