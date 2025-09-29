Colombia

Valor de apertura del dólar en Colombia este 29 de septiembre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
El tipo de cambio en
El tipo de cambio en Colombia ha estado reaccionando a los eventos políticos. (Infobae)

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se cotiza al inicio de operaciones a 3.896,60 pesos colombianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,1% con respecto a los 3.900,47 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense marca una subida 0,94%; por el contrario desde hace un año aún mantiene una bajada del 12,59%.

Respecto de días previos, gira las tornas respecto del de la sesión previa, cuando se anotó un ascenso del 0,01%, demostrando que por ahora no es posible definir una tendencia. La volatilidad de esta semana es manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo habitual.

Qué le espera en materia económica a Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Ex reinas de belleza de pronuncian sobre la participación de mujeres transgénero en ‘Miss Universe Colombia: el reality’

Laura Barjum defiende el respeto en Miss Universe Colombia ante la inclusión de mujeres trans; Daniella Álvarez tiene una opinión diferente sobre el tema

Ex reinas de belleza de

Enrique Peñalosa culpó al gobierno Petro de ataque armado por parte de las Farc: “Es urgente cambiar todo lo que sea petrista”

El exalcalde afirmó que, para revertir la crisis, Colombia necesita en 2026 líderes dispuestos a imponer la Ley y a comprometerse con la defensa del país

Enrique Peñalosa culpó al gobierno

Los centros comerciales son para los pobres. Video en TikTok desata polémica

La curiosa escena se da en un centro comercial bastante concurrido, mientras varias personas usan una de sus atracciones

Los centros comerciales son para

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: siga aquí el debut de la Tricolor en el grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La “amarilla” clasificó a la Copa del Mundo tras terminar en el tercer puesto del Sudamericano Conmebol Sub-20, con Neiser Villarreal como gran figura

Colombia vs. Arabia Saudita -

Caribeña Noche resultado oficial 28 de septiembre 2025

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Caribeña Noche resultado oficial 28
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Ex reinas de belleza de

Ex reinas de belleza de pronuncian sobre la participación de mujeres transgénero en ‘Miss Universe Colombia: el reality’

Las reacciones y críticas que dejó la elección y coronación de Vanessa Pulgarín como nueva ‘Miss Universe Colombia’ 2025

Quién es Vanessa Pulgarín, la modelo y comunicadora que representará a Colombia en Miss Universo 2025

Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia, se corona como la nueva ‘Miss Universe Colombia 2025′

A Altafulla le llovieron memes por su presentación en ‘Miss Universe Colombia 2025: el reality’

Deportes

Colombia vs. Arabia Saudita -

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: siga aquí el debut de la Tricolor en el grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Envigado con un pie en la B y Deportivo Cali sigue en riesgo: así quedó la tabla del descenso tras la fecha 13 en la Liga BetPlay

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: goleada de Santa Fe a La Equidad mueve los ocho

Decenas de hinchas del América que asistieron al Pascual Guerrero se enfrentaron por un futbolista del cuadro Escarlata

‘Cucho’ Hernández y una nueva exhibición en el fútbol español: anotó y asistió con el Real Betis