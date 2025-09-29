Colombia

Resultados Chontico Día 29 de septiembre de 2025

Con esta popular lotería puedes ganar hasta 4.500 veces lo apostado

Guardar
Resultados del Chontico Día (Infobae)
Resultados del Chontico Día (Infobae)

El Chontico Día publicó los números ganadores de su más reciente sorteo realizado este lunes 29 de septiembre de 2025.

Es una de las loterías más populares que entrega cientos de millones de pesos todos los días a miles de participantes. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Chontico Día

Resultado del Chontico Día
Resultado del Chontico Día
  • Fecha: lunes 29 de septiembre de 2025.
  • Sorteo: 8203
  • Resultado: 7 9 4 2
  • La Quinta: 3

Resultados del Chontico Noche

  • Fecha: lunes 29 de septiembre de 2025.
  • Sorteo: pendiente.
  • Resultado: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

A qué hora se juega Chontico

La lotería del Chontico tiene dos sorteos que se juegan todos los días de la siguiente manera:

  • Chontico Día: sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.
  • Chontico Noche: los sorteos se llevan a cabo todos los días de lunes a viernes a las 19:00 horas, los sábados a las 22:00 y en días festivos a las 20:00 en horario local.

¿Cómo jugar Chontico de Colombia?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9.

En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

Esta famosa lotería colombiana realiza
Esta famosa lotería colombiana realiza dos sorteos al día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el plan de premios del Chontico

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

ChonticoChontico DíaChontico Nochecolombia-noticiascolombia-loteriasnoticias

Más Noticias

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: siga aquí el debut de la Tricolor en el grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La “amarilla” clasificó a la Copa del Mundo tras terminar en el tercer puesto del Sudamericano Conmebol Sub-20, con Neiser Villarreal como gran figura

Colombia vs. Arabia Saudita -

Armando Benedetti planteó al gabinete de Gustavo Petro renunciar a la visa de Estados Unidos: acusó al país de violar derechos internacionales

El ministro del Interior aseguró en declaraciones a medios de comunicación que la cancelación de la visa del presidente Gustavo Petro afecta la esencia del multilateralismo

Armando Benedetti planteó al gabinete

Pareja se comprometió “a las carreras” en la media maratón de Palmira

Al llegar a la meta una pareja de participantes decidió sellar su logro con un nuevo compromiso

Pareja se comprometió “a las

El ministro de Justicia se fue en contra del presidente de la Corte Constitucional: “Renuncie a su cargo de magistrado y hágase elegir popularmente”

Eduardo Montealegre arremetió contra Jorge Enrique Ibáñez Najar, a quien acusó de actuar con intereses políticos y le cuestionó su manejo del proceso judicial sobre la reforma pensional

El ministro de Justicia se

Restos de Mauricio Leal en riesgo por vencimiento de contrato en cementerio: esto se sabe

La expiración del contrato de arrendamiento en Jardines de Paz amenaza la permanencia de los cuerpos, mientras la familia busca alternativas legales para evitar el traslado ante la falta de recursos

Restos de Mauricio Leal en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Familia de B King rechaza

Familia de B King rechaza señalamientos tras su asesinato en México y denuncia campaña difamatoria

Shakira y Jennifer López felicitaron a Bad Bunny por su selección para el show de medio tiempo del ‘Super Bowl 2026’: “Aquí va mi gente latina”

Nataly Umaña confesó que su infidelidad en ‘La casa de los famosos’ fue una decisión consciente: “Lo hice a propósito”

Marcela Reyes habló sobre la muerte de B King y las supuestas amenazas que habría hecho en contra del artista: “Me hubiera denunciado”

Marcela Reyes tomó importante decisión tras el crimen de su exesposo B King en México: “Hoy decido empezar”

Deportes

Colombia vs. Arabia Saudita -

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: siga aquí el debut de la Tricolor en el grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La selección Colombia está en el top 10 de las más valiosas de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: este es el ranking

Camila Osorio se quedó por fuera del WTA 1000 de Beijing por problemas físicos: que le pasó a la tenista colombiana

Jorman Campuzano, referente de Atlético Nacional, explicó foto con la camiseta de Millonarios: “Uno no piensa”

Los colombianos Kevin Castaño y Miguel Borja fueron silbados por la hinchada de River tras la eliminación de la Copa Libertadores