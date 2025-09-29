Colombia

Obispo de Cúcuta y su hermano, señalados por presunto fraude de más de 1.000 millones: esta es la denuncia

Un proceso judicial y eclesiástico involucra a altos miembros del clero tras la denuncia de un sacerdote que asegura haber sido víctima de engaño y ruina económica

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
La denuncia de un sacerdote
La denuncia de un sacerdote de Manizales contra el obispo de Cúcuta y su hermano sacude la confianza en la Iglesia colombiana - crédito Freepik/Luisa González/REUTERS

Una denuncia presentada contra el obispo de Cúcuta, monseñor José Libardo Garcés Monsalve, y su hermano, Mario Garcés, desencadenó un escándalo en los círculos eclesiásticos de Colombia.

El origen de este conflicto se remonta a una relación de amistad forjada en los años de seminario entre Julio César Quintero, sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales, y el ahora obispo de Cúcuta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según el relato de Quintero, entre 2018 y 2021 realizó 153 préstamos respaldados por letras de cambio y consignaciones bancarias, a solicitud tanto del obispo como de su hermano.

Según relató el sacerdote, la confianza que tenía en los Garcés Monsalve, forjada durante años de amistad desde el seminario, fue clave para la entrega de estas sumas: “El primer préstamo fue de 20 millones para la compra de una vivienda. Confié en su palabra y en nuestra cercanía. Pero luego la deuda creció sin control hasta superar los 1.017 millones con intereses”, contó en un comunicado conocido por Infobae Colombia.

El caso involucra una supuesta
El caso involucra una supuesta estafa de más de 1.000 millones de pesos y ha desencadenado procesos judiciales y eclesiásticos - crédito Cortesía

El caso, que ya se encuentra en estudio en el Juzgado Quinto Civil de Manizales, se apoya en documentos y firmas autenticadas, lo que llevó a la expedición de un mandamiento de pago contra Mario Garcés. No obstante, hasta la fecha, la supuesta insolvencia del hermano del obispo ha impedido que Quintero recupere el dinero prestado.

Mientras tanto, el sacerdote ha visto cómo sus deudas con bancos y cooperativas sobrepasan los 250 millones de pesos, viéndose obligado a destinar la mayor parte de su ingreso mensual al pago de estos créditos.

La denuncia no sólo hace énfasis en la dimensión económica del conflicto. Quintero recalcó que el dinero en cuestión provenía exclusivamente de sus ahorros personales, cesantías y una herencia familiar, descartando cualquier vínculo con aportes de fieles.

Además, afirmó que en el proceso se sintió engañado por “promesas incumplidas de apoyo pastoral y cargos eclesiásticos” que nunca se materializaron. Tras descubrir mensajes desalentadores sobre sus expectativas de ascenso, declaró haber caído en una crisis de salud mental que lo llevó a ser internado en una clínica psiquiátrica. “No tanto por la plata, sino por el engaño de alguien a quien consideré mi mejor amigo”, confesó.

El juzgado ya expidió un
El juzgado ya expidió un mandamiento de pago contra Mario Garcés, aunque la supuesta insolvencia del señalado ha impedido que Quintero recupere su dinero - crédito Freepik

El escándalo ha generado un silencio institucional. Ni el obispo de Cúcuta ni su hermano han emitido declaraciones públicas sobre el caso. La denuncia también fue presentada ante el tribunal eclesiástico de Manizales, pero hasta el momento no se han adoptado medidas disciplinarias.

Por su parte, Infobae Colombia contactó a la Diócesis de Cúcuta y al cierre de esta nota no recibió respuesta al respecto.

En medio del proceder judicial y eclesiástico, Quintero solicita una reparación parcial: “No exijo todo de regreso, pero al menos que se me reconozca parte de lo que presté para poder pagar mis deudas y devolver a mi familia lo que me ayudó”. La investigación y sus consecuencias continúan abiertas, impactando directamente en la credibilidad y confianza de los creyentes en las instancias de la Iglesia colombiana.

Un sacerdote confesó el desvío de 3.000 millones de pesos en la Iglesia católica de Colombia

El sacerdote Héctor Vidal admitió haber desviado casi 3.000 millones de pesos de la Congregación de Padres Vicentinos en Colombia para favorecer a un joven identificado como Leonardo Bernal y a su familia, según reveló Semana.

El caso involucra a una
El caso involucra a una gestora de tierras, transferencias irregulares y la participación de figuras políticas en la venta de terrenos- crédito Pexels

Este caso ha involucrado también a figuras políticas, entre ellas el gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey, y ha provocado una fuerte reacción en la opinión pública y en ámbitos religiosos.

La investigación se originó en 2009, cuando una gestora de tierras fue contactada por Vidal para resolver asuntos legales relacionados con una propiedad de 6.000 hectáreas en Mapiripán, Meta.

La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad y que está representada por el abogado Ricardo Burgos, había conocido previamente al sacerdote cuando ambos residían en Facatativá.

El acuerdo establecía que la gestora recibiría 6 millones de pesos mensuales, pagaderos de forma retroactiva tras la venta de las tierras, que la Congregación planeaba transferir al Estado para beneficiar a víctimas del conflicto armado. Tras nueve años de gestiones, surgieron disputas entre la mujer y José Orlando Escobar, representante legal de la comunidad religiosa.

En una reunión, la gestora fue acusada de apropiarse de cerca de 3.000 millones de pesos y de mantener una relación sentimental con Vidal. Además, fue amenazada con una denuncia por estafa debido a la supuesta falta de perfeccionamiento de los negocios, según relató al medio citado.

En diciembre de 2018, el abogado Iván Alfaro, vinculado a otros casos de corrupción, presentó una denuncia ante la Fiscalía por estafa y enriquecimiento ilícito en nombre de la sociedad religiosa.

Temas Relacionados

Denuncia estafa millonariaJulio César QuinteroSacerdote de la Arquidiócesis de ManizalesObispo de CúcutaMonseñor José Libardo Garcés MonsalveMario GarcésEngaño y estafaColombia-Noticias

Más Noticias

Pareja se comprometió “a las carreras” en la media maratón de Palmira

Al llegar a la meta una pareja de participantes decidió sellar su logro con un nuevo compromiso

Pareja se comprometió “a las

El ministro de Justicia se fue en contra del presidente de la Corte Constitucional: “Renuncie a su cargo de magistrado y hágase elegir popularmente”

Eduardo Montealegre arremetió contra Jorge Enrique Ibáñez Najar, a quien acusó de actuar con intereses políticos y le cuestionó su manejo del proceso judicial sobre la reforma pensional

El ministro de Justicia se

Restos de Mauricio Leal en riesgo por vencimiento de contrato en cementerio: esto se sabe

La expiración del contrato de arrendamiento en Jardines de Paz amenaza la permanencia de los cuerpos, mientras la familia busca alternativas legales para evitar el traslado ante la falta de recursos

Restos de Mauricio Leal en

Gustavo Bolívar reveló sus motivos políticos y éticos para ir en contra de Daniel Quintero: “Mi coherencia no la pierdo”

El exsenador y escritor conversó con Infobae Colombia, donde reiteró que su postura frente a la corrupción es firme; señaló que no está dispuesto a respaldar a una persona cuestionada judicialmente únicamente por cercanía política

Gustavo Bolívar reveló sus motivos

Ministerio del Deporte expuso las razones de la demora en la posesión de Óscar Figueroa en la cartera: “Ya está el proyecto de decreto”

El Ministerio del Deporte afirmó que la decisión sobre el nombramiento del medallista olímpico está sujeta a la formalización del trámite por parte de la Presidencia de la República

Ministerio del Deporte expuso las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Familia de B King rechaza

Familia de B King rechaza señalamientos tras su asesinato en México y denuncia campaña difamatoria

Shakira y Jennifer López felicitaron a Bad Bunny por su selección para el show de medio tiempo del ‘Super Bowl 2026’: “Aquí va mi gente latina”

Nataly Umaña confesó que su infidelidad en ‘La casa de los famosos’ fue una decisión consciente: “Lo hice a propósito”

Marcela Reyes habló sobre la muerte de B King y las supuestas amenazas que habría hecho en contra del artista: “Me hubiera denunciado”

Marcela Reyes tomó importante decisión tras el crimen de su exesposo B King en México: “Hoy decido empezar”

Deportes

Colombia vs. Arabia Saudita -

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: siga aquí el debut de la Tricolor en el grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La selección Colombia está en el top 10 de las más valiosas de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: este es el ranking

Camila Osorio se quedó por fuera del WTA 1000 de Beijing por problemas físicos: que le pasó a la tenista colombiana

Jorman Campuzano, referente de Atlético Nacional, explicó foto con la camiseta de Millonarios: “Uno no piensa”

Los colombianos Kevin Castaño y Miguel Borja fueron silbados por la hinchada de River tras la eliminación de la Copa Libertadores