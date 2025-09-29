Obispo de Cúcuta y su hermano, señalados por presunto fraude de más de 1.000 millones: esta es la denuncia

La denuncia de un sacerdote de Manizales contra el obispo de Cúcuta y su hermano sacude la confianza en la Iglesia colombiana - crédito Freepik/Luisa González/REUTERS

Una denuncia presentada contra el obispo de Cúcuta, monseñor José Libardo Garcés Monsalve, y su hermano, Mario Garcés, desencadenó un escándalo en los círculos eclesiásticos de Colombia.

El origen de este conflicto se remonta a una relación de amistad forjada en los años de seminario entre Julio César Quintero, sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales, y el ahora obispo de Cúcuta.

Según el relato de Quintero, entre 2018 y 2021 realizó 153 préstamos respaldados por letras de cambio y consignaciones bancarias, a solicitud tanto del obispo como de su hermano.

Según relató el sacerdote, la confianza que tenía en los Garcés Monsalve, forjada durante años de amistad desde el seminario, fue clave para la entrega de estas sumas: “El primer préstamo fue de 20 millones para la compra de una vivienda. Confié en su palabra y en nuestra cercanía. Pero luego la deuda creció sin control hasta superar los 1.017 millones con intereses”, contó en un comunicado conocido por Infobae Colombia.

El caso involucra una supuesta estafa de más de 1.000 millones de pesos y ha desencadenado procesos judiciales y eclesiásticos - crédito Cortesía

El caso, que ya se encuentra en estudio en el Juzgado Quinto Civil de Manizales, se apoya en documentos y firmas autenticadas, lo que llevó a la expedición de un mandamiento de pago contra Mario Garcés. No obstante, hasta la fecha, la supuesta insolvencia del hermano del obispo ha impedido que Quintero recupere el dinero prestado.

Mientras tanto, el sacerdote ha visto cómo sus deudas con bancos y cooperativas sobrepasan los 250 millones de pesos, viéndose obligado a destinar la mayor parte de su ingreso mensual al pago de estos créditos.

La denuncia no sólo hace énfasis en la dimensión económica del conflicto. Quintero recalcó que el dinero en cuestión provenía exclusivamente de sus ahorros personales, cesantías y una herencia familiar, descartando cualquier vínculo con aportes de fieles.

Además, afirmó que en el proceso se sintió engañado por “promesas incumplidas de apoyo pastoral y cargos eclesiásticos” que nunca se materializaron. Tras descubrir mensajes desalentadores sobre sus expectativas de ascenso, declaró haber caído en una crisis de salud mental que lo llevó a ser internado en una clínica psiquiátrica. “No tanto por la plata, sino por el engaño de alguien a quien consideré mi mejor amigo”, confesó.

El juzgado ya expidió un mandamiento de pago contra Mario Garcés, aunque la supuesta insolvencia del señalado ha impedido que Quintero recupere su dinero - crédito Freepik

El escándalo ha generado un silencio institucional. Ni el obispo de Cúcuta ni su hermano han emitido declaraciones públicas sobre el caso. La denuncia también fue presentada ante el tribunal eclesiástico de Manizales, pero hasta el momento no se han adoptado medidas disciplinarias.

Por su parte, Infobae Colombia contactó a la Diócesis de Cúcuta y al cierre de esta nota no recibió respuesta al respecto.

En medio del proceder judicial y eclesiástico, Quintero solicita una reparación parcial: “No exijo todo de regreso, pero al menos que se me reconozca parte de lo que presté para poder pagar mis deudas y devolver a mi familia lo que me ayudó”. La investigación y sus consecuencias continúan abiertas, impactando directamente en la credibilidad y confianza de los creyentes en las instancias de la Iglesia colombiana.

