Colombia

Margarita Rosa de Francisco defendió al Gobierno de Gustavo Petro pero dijo que “ser progresista no quiere decir aplaudirle todo al presidente”

La actriz expresó su apoyo al Gobierno actual, aunque enfatizó que ser progresista no implica estar de acuerdo con todas las decisiones del mandatario colombiano

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

La reconocida figura pública reiteró
La reconocida figura pública reiteró su respaldo a la administración, subrayando que su postura progresista no significa avalar cada acción del presidente, generando debate en redes sociales - crédito Juan Cano/Presidencia -@margaritarosa.defrancisco/Instagram

Margarita Rosa de Francisco es una mujeres reconocidas por muchos colombianos.

Desde hace años participa activamente en política y se ha convertido en una de las defensoras más visibles del Gobierno del presidente Gustavo Petro en redes sociales. Desde X, la actriz genera opiniones divididas y provoca siempre comentarios de ambos lados del espectro político.

Recientemente, en uno de sus mensajes en X, Margarita Rosa de Francisco defendió al Gobierno de Gustavo Petro, aunque aclaró un matiz importante sobre su postura. La actriz afirmó: “Ser progresista no quiere decir aplaudirle todo a la persona del presidente”.

En su mensaje, Margarita Rosa de Francisco señaló que ser progresista no implica aceptar de manera incondicional cada decisión del presidente.

Además, cuestionó que muchos opositores enfocan sus críticas en la figura de Gustavo Petro como persona, ignorando el trasfondo y el contenido de las propuestas de su gobierno.

“Ser progresista no quiere decir aplaudirle todo a la persona del presidente. Veo que los opositores se empecinan en desacreditar el modelo progresista de país como si de la personalidad del presidente dependiera el inmenso y estudiado contenido de su propuesta”, escribió en su mensaje la actriz.

Margarita Rosa de Francisco dijo
Margarita Rosa de Francisco dijo que ser simpatizante del Gobierno no significa aplaudir a todo lo que hace el presidente - crédito @Margaritarosadf

De Francisco subrayó que, en su opinión, el proyecto político actual va más allá de la figura del presidente, destacando que los ideales y metas del gobierno superan cualquier interés personal. Según la actriz, las acciones de este gobierno, especialmente en beneficio de poblaciones excluidas, marcan una diferencia notable frente a administraciones anteriores de derecha.

También dejó claro que su apoyo se centra en los avances y transformaciones sociales logrados, no en los errores, controversias o decisiones cuestionables que puedan suceder durante el mandato. Resaltó que quienes comparten esta visión aspiran a que los progresos sociales continúen y se profundicen, sin justificar los posibles desaciertos.

“El proyecto es más grande que un YO; más grande que el mismo presidente. Este gobierno ha hecho por la población excluida lo que ningún gobierno de derecha ha logrado y son esos pasos los que algunos anhelamos que se sigan dando y profundizando, no las salidas en falso, escándalos de corrupción, nombramientos cuestionables y tampoco los descaches en teoría feminista”, escribió en su mensaje la actriz.

La publicación de Margarita Rosa de Francisco generó numerosas reacciones y comentarios en X. Entre quienes respondieron se encuentra Gonzalo de Francisco, exconsejero de paz durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, quien cuestionó el impacto real de las políticas del gobierno de Gustavo Petro. Señaló que los avances en favor de la población excluida se limitan al discurso y criticó el regreso de la medicina privada y los posibles efectos de la reforma agraria.

Gonzalo de Francisco contestó al
Gonzalo de Francisco contestó al mensaje de la actriz en la red social X - crédito @GdFrancisco

“Lo que ha hecho el gobierno por los excluidos es solo en el discurso. No en acciones. El regreso de la medicina privada, generado por el modelo progresista, va directamente en contra de los excluidos. La reforma agraria sin acceso a tecnología y mercados, hará que poco a poco regrese el latifundio”, escribió en su mensaje.

En cuanto a la actriz originaria del Valle del Cauca, en otro mensaje en su cuenta de X había cuestionado al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en temas de feminismo.

En dicho mensaje, Margarita Rosa de Francisco expresó su apoyo a la intervención de Gustavo Petro, en la que el mandatario respondió a la descertificación de Colombia anunciada por Estados Unidos en la lucha contra las drogas a mediados del mes de septiembre.

Aunque reconoció diferencias con el presidente en temas de feminismo, valoró que la propuesta expuesta en la alocución, según ella, estuvo sustentada en información concreta y mostró determinación, y manifestó su deseo de que las autoridades de ese país presten atención al mensaje.

Margarita Rosa de Francisco destacó
Margarita Rosa de Francisco destacó la alocución de Gustavo Petro - crédito @Margaritarosadf

“Puede que el presidente @petrogustavo se raje en feminismo, pero en esta alocución hace una propuesta basada en datos duros, firme y contundente, que ojalá escuchen en el norte”, escribió en su cuenta de la red social X la actriz cercana al Gobierno de Gustavo Petro.

