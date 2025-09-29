Influencer inglesa en Colombia cuenta como fue que conoció el uso de la palabra “man”

La británica que lleva más de 10 años en el país comparte en sus redes la manera en como vive una extranjera en Colombia - crédito Beth Greenfield

La experiencia de Beth Greenfield al llegar a Colombia dejó en evidencia cómo incluso quienes dominan el idioma español pueden verse sorprendidos por los matices locales del lenguaje.

La creadora de contenido británica, conocida en redes como @colomboinglesa, compartió en un video la curiosa situación que vivió cuando se econtró con el uso cotidiano de la palabra “man” entre los colombianos.

Más de diez años atrás, Greenfield aterrizó en Cartagena, y en uno de sus primeros encuentros con un grupo de personas, notó cómo se referían entre ellos a “un man” o “dos manes”.

Ella, convencida de que los presentes buscaban facilitarle la conversación adaptando el término “hombre” al inglés, decidió interrumpir y aclarar que no era necesario traducir: “Les dije que entendía el español y no hacía falta decir ‘man’ sólo por mí”, explicó la creadora en su video.

A veces el español colombiano toma palabras el inglés y otros idiomas para enriquecer el léxico - crédito Beth Greenfield

La reacción del grupo fue inmediata y risueña. Según relató Greenfield, le respondieron: “No, tranqui, que no lo traducimos por ti, simplemente así es como hablamos acá y si nos referimos a un pelado, un chico, un hombre, pues decimos man”.

Este momento resultó una revelación sobre la manera en que el inglés se entrelaza con el español en el habla cotidiana de los colombianos, generando expresiones que pueden tomar por sorpresa incluso a hablantes experimentados.