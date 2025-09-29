Colombia

Influencer inglesa en Colombia cuenta como fue que conoció el uso de la palabra “man”

A pesar que lleva varios años viviendo en el país aun hay muchas particularidades en el idioma que le llaman la atención

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
La británica que lleva más
La británica que lleva más de 10 años en el país comparte en sus redes la manera en como vive una extranjera en Colombia - crédito Beth Greenfield

La experiencia de Beth Greenfield al llegar a Colombia dejó en evidencia cómo incluso quienes dominan el idioma español pueden verse sorprendidos por los matices locales del lenguaje.

La creadora de contenido británica, conocida en redes como @colomboinglesa, compartió en un video la curiosa situación que vivió cuando se econtró con el uso cotidiano de la palabra “man” entre los colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Más de diez años atrás, Greenfield aterrizó en Cartagena, y en uno de sus primeros encuentros con un grupo de personas, notó cómo se referían entre ellos a “un man” o “dos manes”.

Ella, convencida de que los presentes buscaban facilitarle la conversación adaptando el término “hombre” al inglés, decidió interrumpir y aclarar que no era necesario traducir: “Les dije que entendía el español y no hacía falta decir ‘man’ sólo por mí”, explicó la creadora en su video.

A veces el español colombiano toma palabras el inglés y otros idiomas para enriquecer el léxico - crédito Beth Greenfield

La reacción del grupo fue inmediata y risueña. Según relató Greenfield, le respondieron: “No, tranqui, que no lo traducimos por ti, simplemente así es como hablamos acá y si nos referimos a un pelado, un chico, un hombre, pues decimos man”.

Este momento resultó una revelación sobre la manera en que el inglés se entrelaza con el español en el habla cotidiana de los colombianos, generando expresiones que pueden tomar por sorpresa incluso a hablantes experimentados.

Temas Relacionados

Inglesa en ColombiaUso de la palabra ManColomboinglesaColombia-Noticias

Más Noticias

Marcela Reyes habló sobre la muerte de B King y las supuestas amenazas en contra del artista: “La gente se quedó con ese desafortunado momento”

La artista sostiene que nunca intimidó al fallecido músico, expresa su dolor ante lo sucedido y señala que desde el crimen tanto ella como su hijo han recibido amenazas

Marcela Reyes habló sobre la

Euro: cotización de apertura hoy 29 de septiembre en Colombia

En este primer día de la semana la atención en Europa se centró en los indicadores de inflación y empleo

Euro: cotización de apertura hoy

Habitante de calle se subió a articulado de Transmilenio con un maletín de obras

La particular escena ha causado gracia e indignación entre quienes han visto el clip en redes

Habitante de calle se subió

Gustavo Bolívar volvió a lanzar pullas contra Daniel Quintero y explicó por qué la consulta del 26 de octubre no es de izquierda: “No confundan”

El exsenador y escritor aseguró que con la llegada del exalcalde de Medellín al Pacto Histórico se “dinamitó el proceso de unidad que teníamos”

Gustavo Bolívar volvió a lanzar

Gobernadora del Tolima, que ha criticado al Gobierno Petro, no estará presente durante la visita del presidente a Ibagué: esta es la razón

Adriana Magali Matiz advirtió que cumplirá una agenda pública en Chaparral, pero no descarta cualquier actividad institucional que requiera un encuentro con el mandatario colombiano

Gobernadora del Tolima, que ha
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes habló sobre la

Marcela Reyes habló sobre la muerte de B King y las supuestas amenazas en contra del artista: “La gente se quedó con ese desafortunado momento”

Marcela Reyes tomó importante decisión tras el crimen de su exesposo B King en México: “Hoy decido empezar”

Una pasarela por niveles en ‘Miss Universe Colombia 2025′ puso a prueba a las candidatas antes de la coronación

Marcela Reyes reveló cómo afronta la muerte de B King y quién es el hombre que la ha apoyado: “Es necesario recibir un abrazo”

Ex reinas de belleza de pronuncian sobre la participación de mujeres transgénero en ‘Miss Universe Colombia: el reality’

Deportes

Colombia vs. Arabia Saudita -

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: siga aquí el debut de la Tricolor en el grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Los colombianos Kevin Castaño y Miguel Borja fueron silbados por la hinchada de River tras la eliminación de la Copa Libertadores

Envigado con un pie en la B y el Deportivo Cali sigue en riesgo: así quedó la tabla del descenso tras la fecha 13 en la Liga BetPlay

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: goleada de Santa Fe a La Equidad mueve los ocho

Decenas de hinchas del América que asistieron al Pascual Guerrero se enfrentaron por un futbolista del cuadro Escarlata