Colombia

Habitante de calle se subió a articulado de Transmilenio con un maletín de obras

La particular escena ha causado gracia e indignación entre quienes han visto el clip en redes

Por Julieth Cicua Caballero



El video muestra como el objeto termina dentro del bus sin que alguna autoridad llame la atención al usuario - crédito Lokillo Murcia

La presencia de un maletín vial deteriorado en el interior de un bus de Transmilenio ha captado la atención de los usuarios, según un video difundido en Titok por Lokillo Murcia.

En las imágenes, se observa a un habitante de calle transportando este objeto, originalmente utilizado como barrera de seguridad en obras viales, pero que ahora aparece descolorido, roto y sin la arena que le daba peso, lo que lo convierte en un obstáculo para los pasajeros.

Esta escena, que ha generado reacciones entre la curiosidad y la indiferencia, ilustra la capacidad del sistema de transporte para sorprender con situaciones inusuales y la resignación de quienes lo utilizan a diario.

El video ya alcanza más de 2 mil me gusta en la red social y ha sido re compartido por varios usuarios - crédito Lokillo Muricia

Por otra parte el fenómeno del hurto de mobiliario público en Bogotá ha alcanzado cifras alarmantes en 2024, con un impacto económico que supera los once mil millones de pesos.

Este monto corresponde a la sustracción de elementos como luminarias, láminas de puentes peatonales, señales, cestas de basura y medidores de gas, lo que representa una carga financiera considerable tanto para la ciudad como para los usuarios del sistema.

Durante 2023, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) reportó el robo de 2.156 luminarias, lo que implicó un gasto de reposición superior a los 5.700 millones de pesos. Además, se registró la sustracción de 664 maletines viales que sugieren un valor de 664 millones.

Por su parte, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que fueron hurtadas 1.587 láminas de puentes peatonales, lo que representó una pérdida de más de 115 millones de pesos. A esto se suman 416 señales del SITP, cuyo valor superó los 416 millones de pesos, y 664 maletines viales robados, con un costo total de 664 millones de pesos.

La acumulación de estos delitos evidencia el desafío que enfrenta la ciudad en la protección de su infraestructura pública y el impacto directo que tiene en la calidad del servicio y en los recursos destinados a su mantenimiento.

