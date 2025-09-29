Colombia

Gustavo Bolívar volvió a lanzar pullas contra Daniel Quintero y explicó por qué la consulta del 26 de octubre no es de izquierda: “No confundan”

El exsenador y escritor aseguró que con la llegada del exalcalde de Medellín al Pacto Histórico se “dinamitó el proceso de unidad que teníamos”

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Gustavo Bolívar señaló a Daniel
Gustavo Bolívar señaló a Daniel Quintero de burlarse de la población Lgbt+ - crédito Presidencia de la República y @QuinteroCalle/X

El 26 de septiembre de 2025, Gustavo Bolívar anunció que desistía de sus aspiraciones presidenciales para apoyar la precandidatura de Iván Cepeda, razón por la cual aseguró que la consulta del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre, dejó de ser un espacio exclusivo de la izquierda y representa un avance hacia un frente amplio.

No confundan. La consulta del 26/Oct, no es una consulta de la izquierda. Es una avanzada del frente amplio”, expresó Bolívar en su cuenta de X.

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) afirmó que la consulta dejó de ser de izquierda y lanzó críticas al precandidato Daniel Quintero, al considerar que no representa los ideales progresistas.

Gustavo Bolívar ha sido crítico
Gustavo Bolívar ha sido crítico con la llegada de Daniel Quintero a la consulta del Pacto Histórico - crédito Carlos Ortega/EFE

“Consulta de la izquierda es la que teníamos antes de que nos dinamitaran el proceso con alguien que no representa las ideas progresistas y que llenará las urnas con votos de la derecha y la politiquería”, aseveró Gustavo Bolívar.

El exsenador y escritor invitó a votar por Iván Cepeda, respaldado también por María José Pizarro, Susana Muhamad y otros dirigentes.

“No cometeré, con nuestra gente, el odioso método de imponer decisiones del que he sido víctima, en no pocas ocasiones. Por eso dentro del mayor respeto por sus convicciones íntimas, invito a quienes lo consideren, a votar por Ivan Cepeda. Lo haré porque Ivan es un político decente. Eso me basta para salir, desde ya, a hacerle campaña con toda decisión”, indicó el exdirector del DPS.

Según Gustavo Bolívar, la tibieza puede llevar a la derrota del proyecto progresista y de una lucha de varias décadas.

“Ser tibios en este momento puede significar, no la derrota de Ivan o Carolina, sería la derrota de todo el proyecto progresista, sería la derrota de una lucha de varias décadas. Sería entregar el Pacto Histórico a la politiquería y la corrupción que tanto criticamos en el pasado", puntualizó Bolívar.

Gustavo Bolívar invitó a votar
Gustavo Bolívar invitó a votar por Iván Cepeda en las consulta del 26 de octubre - crédito @GustavoBolivar/X

En entrevista con Blu Radio, Gustavo Bolívar volvió a lanzar pullas contra Daniel Quintero, afirmando que con la llegada del exalcalde de Medellín al Pacto Histórico se “dinamitó el proceso de unidad que teníamos”.

Motivos de Gustavo Bolívar para salir de la consulta del Pacto Histórico

Gustavo Bolívar anunció que no inscribió su precandidatura presidencial para la consulta interna del Pacto Histórico, afirmando que responde a principios personales y éticos, no a cálculos electorales o presiones externas.

“He decidido no inscribirme porque, tengo que suscribir un convenio según el cual tengo que apoyar a quien gane en caso de que yo no sea el ganador. Y hay una pequeña posibilidad de que el candidato Daniel Quintero gane y yo me vea obligado a trabajar por una candidatura en la que no creo, una candidatura con muchas incoherencias, con muchas sombras sobre sí y sobre un candidato que tengo muchas dudas”, expresó.

Gustavo Bolívar señaló directamente al
Gustavo Bolívar señaló directamente al precandidato Daniel Quintero como la principal razón de su retiro, citando dudas sobre su coherencia y procesos judiciales - crédito Senado

El exsenador identificó a Daniel Quintero como el principal motivo de su salida del proceso. Cuestionó el acuerdo del Pacto Histórico, que exige a todos los precandidatos apoyar al vencedor, señalando que esto lo pondría en la posición de respaldar a alguien con quien tiene profundas diferencias, especialmente por las investigaciones en curso contra Quintero.

“Hace tres años hice campaña contra un señor que tenía la misma situación jurídica, que era el señor Rodolfo Hernández. Escribí una cantidad de tuits, hice una cantidad de videos refiriéndome a su situación de imputado por corrupción. Y yo no puedo caer en la incoherencia hoy de estar apoyando a un imputado por corrupción que en dos meses, el 21 de noviembre, se tiene que sentar él y todo su gabinete, cuando fue alcalde, en el banquillo de los acusados”, sostuvo Bolívar para explicar la incongruencia ética que significaría apoyar la eventual candidatura de Quintero.

