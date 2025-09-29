Gustavo Bolívar reveló sus motivos políticos y éticos para ir en contra de Daniel Quintero: “Mi coherencia no la pierdo”

Gustavo Bolívar señaló posturas que contradicen los principios de la coalición, como el irrespeto a la diversidad sexual y a la autonomía universitaria - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

En medio de la incertidumbre que rodea la carrera presidencial de 2026 y la fragmentación interna del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar habló sin filtros sobre las razones que lo llevaron a oponerse a la participación de Daniel Quintero dentro de la coalición.

En una conversación con Infobae Colombia, el exsenador y figura reconocida del progresismo colombiano expuso con detalle sus diferencias políticas y éticas con el exalcalde de Medellín.

La entrevista se produjo días antes de que Bolívar decidiera apartarse formalmente de la precandidatura presidencial, decisión que marcó un punto de quiebre en la coalición.

En sus declaraciones, el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) dejó claro que su rechazo a Quintero no es reciente ni superficial, y explicó que se basa en motivos políticos, ideológicos y morales que considera irrenunciables.

“No lo consideramos progresista”: justificó Gustavo Bolívar

Bolívar expresó que su primera objeción tiene que ver con la identidad política que Quintero representa. Según él, la presencia del exalcalde en la consulta del Pacto Histórico va en contra de los principios fundacionales del movimiento:

“Primero, la primera consulta es del Pacto Histórico, de los progresistas. Por eso había otra, que es el Frente Amplio, y nosotros no lo consideramos progresista por varias posturas que ha tenido que no son progresistas, como querer cerrar el Congreso. No es progresista ir contra las instituciones; nosotros respetamos las instituciones”, aseveró Gustavo Bolívar.

Además, Bolívar señaló que las actitudes de Daniel Quintero hacia las diversidades sexuales y hacia la autonomía universitaria revelan una visión política que no encaja con el ideario progresista.

“Burlarse de las diversidades sexuales no es progresista. Somos abanderados del respeto y la tolerancia por la diversidad sexual. Cuando era alcalde, él metió el Esmad a la Universidad de Antioquia, y eso no es progresista. El progresista respeta la autonomía universitaria”, señaló el exprecandidato presidencial.

Estas diferencias, según Bolívar, no son menores ni coyunturales, sino que tocan principios estructurales del proyecto político que él defiende. Por eso, cuestionó de manera directa la inclusión de Quintero en la consulta:

“Entonces decimos: ‘¿por qué nos metieron ese embuchado en nuestra consulta progresista?’ Ustedes saben que he tenido diferencias con María José Pizarro en el pasado, pero son personales. Si ella ganara la consulta, me representa como progresista. Políticamente tenemos una identidad y estoy seguro de que es una mujer progresista. Esta encuesta era para nosotros", agregó el exsenador.

Señalamientos por corrupción y defensa de la coherencia política

Bolívar también hizo énfasis en los cuestionamientos judiciales que enfrenta Daniel Quintero. Afirmó que, aunque respeta la presunción de inocencia, no puede pasar por alto que el exalcalde y su gabinete serán procesados por corrupción, este aspecto, dijo, lo obliga a actuar con coherencia, algo que considera su principal capital político.

“Él es una persona que va al banquillo de los acusados el 21 de noviembre a un juicio por corrupción, él y todo su gabinete. Nos dicen: “Bueno, ¿tiene presunción de inocencia?” Claro que sí. Los progresistas respetamos la presunción de inocencia, pero también tenemos coherencia”, explicó Bolívar.

Para Gustavo Bolívar, su compromiso con la lucha contra la corrupción no es negociable. Recordó que en el pasado impulsó campañas firmes contra candidatos investigados por ese delito, por lo que, según explicó, no puede aceptar ni justificar una candidatura solo por afinidad o cercanía personal.

Bolívar afirmó que actuar de manera distinta sería traicionar los principios que defendió y perder la coherencia que considera su mayor valor en la política: “¿En qué consiste? Hace tres años hice una campaña feroz contra el señor Hernández —Rodolfo Hernández—, y todos los días le preguntaba a la gente: ¿usted votará por una persona imputada por corrupción o por una persona que tiene la mano limpia?”.

Para Bolívar, apoyar ahora a un candidato investigado sería traicionar todo por lo que ha trabajado. Rechazó cualquier posibilidad de doble discurso: “¿Con qué cara salgo cuando Félix de Bedout (periodista), me diga que siempre hay un trino? Cuando esté apoyando a una persona imputada por corrupción y me diga: ‘A usted le parecían mal los imputados por corrupción, ahora le parecen buenos’”.

“Mi coherencia no la pierdo. He dicho que mi mayor patrimonio en la política hoy, mi mayor capital, es la coherencia; no la voy a perder. He perdido amigos, he perdido familiares, hasta tal vez el cariño del presidente, pero mi coherencia no la pierdo y ese es mi patrimonio. Si me toca quedarme a un lado por defender mi coherencia, lo haré.”, aseveró el exprecandidato del Pacto Histórico.

Sus palabras tuvieron lugar pocos días antes de que renunciara a su aspiración y anunciara que, por fidelidad a sus convicciones, respaldaría a Iván Cepeda en la contienda, en la que también participan Daniel Quintero y Carolina Corcho.