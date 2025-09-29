Gustavo Bolívar pidió a Iván Cepeda y a Carolina Corcho una unión inmediata contra Daniel Quintero: “Una opción no es perder”

Gustavo Bolívar dijo que el exalcalde de Medellín tiene investigaciones por corrupción y que su eventual candidatura pone en riesgo la integridad del proyecto progresista - crédito @GustavoBolivar/X

Gustavo Bolívar, exsenador, escritor y una de las voces más influyentes del sector progresista en Colombia, volvió a agitar las aguas dentro del Pacto Histórico; esta vez, con un llamado directo a los precandidatos presidenciales Carolina Corcho e Iván Cepeda.

A través de un video publicado en su cuenta de X, Bolívar pidió con vehemencia que ambos aspirantes se unan con urgencia para evitar lo que considera un escenario riesgoso para el progresismo colombiano: la eventual candidatura presidencial de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Bolívar, quien renunció a su propia precandidatura presidencial para respaldar a Iván Cepeda, fue enfático en su mensaje: su preocupación no se limita a los aspectos estratégicos de la contienda política, sino que apunta a la esencia misma del proyecto que representa el exalcalde de Medellín, a quien acusa de no tener un compromiso genuino con las luchas históricas del movimiento progresista.

Gustavo Bolívar afirmó que el exalcalde de Medellín no representa los valores históricos de la izquierda y que su figura pone en peligro la continuidad del proyecto de Petro - crédito redes sociales

Durante la entrevista concedida a Infobae Colombia, Bolívar explicó que su decisión de no apoyar a Quintero responde a razones de “ética y coherencia”. Afirmó que aunque el líder político respalda al actual presidente Gustavo Petro, ese hecho no lo convierte en un verdadero progresista; según el exsenador, los actos del exalcalde no reflejan los valores que han sostenido la izquierda democrática en Colombia.

El llamado a Corcho y Cepeda para salvar al progresismo

Con esa convicción, se dirigió públicamente a los otros contrincantes en el Pacto Histórico, en un mensaje extenso, transmitido con tono de urgencia, expresó: “Transmito a Carolina Corcho y a Iván Cepeda el clamor de muchas personas en las bases y en la izquierda democrática de este país. Y es que, si ustedes no unen sus campañas, muy probablemente la izquierda, las luchas históricas del progresismo, la cantidad de muertos, mutilados, desplazados, desaparecidos que le ha costado a este sector de la política llegar a la presidencia, podría perderse en manos de la politiquería y la corrupción. Es muy serio lo que estoy diciendo”.

El escritor fue más allá y propuso un mecanismo que permita una decisión conjunta entre ambos líderes; indicó que se puede llevar a cabo una o dos encuestas, promediar los resultados y definir así cuál de los dos quedaría como el candidato que enfrentaría a Daniel Quintero. Según Bolívar, esa sería una forma democrática, justa y eficaz para preservar la unidad y el espíritu del Pacto Histórico.

Para Gustavo Bolívar, Daniel Quintero no representa el progresismo y de allí que no apoya su precandidatura presidencial - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

“Por eso los conmino a que busquen un mecanismo democrático, justo, que le dé garantías a Juntos. Puede ser una encuesta o dos encuestas y promediar el resultado de ambas. Para que de aquí al viernes, que es el plazo que se vence para modificar las listas, pudieran llegar unidos uno de ustedes dos a enfrentar a Daniel Quintero”, señaló el exdirector de Prosperidad Social.

La advertencia de Bolívar sobre Quintero fue directa y sin ambigüedades, pues lo acusó de realizar alianzas con sectores que, según él, representan la corrupción, la política tradicional y grandes intereses económicos.

El excongresista afirmó: “Ya es vox populi, las alianzas que está haciendo este señor con sectores de la corrupción, con sectores de la política tradicional y el gran capital que maneja para esta campaña. Y a mí me da mucho temor y es el temor de muchas personas que de repente el Pacto Histórico tenga como candidato a la Presidencia a una persona que, además, carga encima varias investigaciones por corrupción”.

Gustavo Bolívar pidió a Carolina Corcho e Iván Cepeda unir fuerzas para enfrentar la candidatura de Daniel Quintero - crédito @GustavoBolivar/X

En su mensaje, Bolívar insistió en la necesidad de una decisión responsable por parte de Corcho y Cepeda. Los instó a actuar con “madurez y grandeza”, y a entender que el riesgo de una derrota sería catastrófico para el proyecto político que los une.

El riesgo de una fractura interna en el Pacto Histórico

Afirmó que ambos representan alternativas legítimas, con campañas limpias, capaces de inspirar a los sectores sociales que han respaldado al gobierno de Petro: “De todo corazón, ambos son grandes candidatos, muy buenos candidatos. Carolina Corcho, una gran mujer, ha hecho una estupenda campaña, decente; como lo es también Iván Cepeda, un hombre decente”.

Bolívar cerró su mensaje con un respaldo equitativo a ambos precandidatos. Expresó que cualquier decisión que surja de un acuerdo entre ellos sería bien recibida por el movimiento.

Gustavo Bolívar propuso encuestas como mecanismo de consenso entre Carolina Corcho e Iván Cepeda, antes del cierre del plazo para modificar las listas - crédito redes sociales - Colprensa

Afirmó que con cualquiera de los dos, el progresismo tendría una oportunidad real de continuar con el proyecto de transformación iniciado por el actual presidente: “Con cualquiera de los dos, toda la izquierda se sentiría representado. Con cualquiera de los dos, toda la izquierda iríamos felices a trabajar por ese triunfo el año entrante para que el Pacto Histórico siga gobernando y profundizar los cambios que ya empezó el presidente Gustavo Petro. Piénsenlo, por favor”.