Gustavo Bolívar lanzó fuerte advertencia por participación de Daniel Quintero en la consulta del Pacto Histórico: “Si Cepeda y Corcho no se unen, se acabó la izquierda”

Gustavo Bolívar señaló a Daniel Quintero por traer otras bases políticas para ganar la consulta del Pacto Histórico - crédito Presidencia de la República y @QuinteroCalle/X

Sigue las disputas internas en el Pacto Histórico tras confirmarse la lista de precandidatos que disputarán la consulta interna de la colectividad en octubre de 2025, la cual, está integrada por el exsenador Iván Cepeda, la exministra de Salud Carolina Corcho y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Este último ha generado divisiones al interior del movimiento político.

Una de las voces críticas por la presencia del exmandatario paisa en la consulta interna fue el exsenador y exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, al considerar que la llegada de Quintero ha dinamitado la fuerza del movimiento progresista.

En diálogo con Blu Radio, el exprecandidato presidencial recordó que el exalcalde de Medellín cuenta con varias investigaciones judiciales, y sostuvo que ha aprovechado su posicionamiento en las redes sociales para ganar apoyos del sector de izquierda colombiana.

Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho buscan representar al Pacto Histórico en las elecciones 2026 - crédito X

Incluso, lanzó una propuesta a los otros dos precandidatos para que realicen una alianza que, según él, le haga frente a Daniel Quintero, y advirtió que de no lograrse esta fusión, posiblemente se verá afectado el movimiento progresista en las elecciones del 2026.

“De nada vale que yo me haya bajado porque, pues mis votos fueron para un lado y para el otro, unos con Carolina, otros con Iván, que es a quien le estoy apoyando ahora. Pero si ellos dos no se unen, si Carolina Corcho e Iván Cepeda no se unen, nos gana Quintero y se acaba la izquierda, se acaba el trabajo de tres o cuatro décadas, y se le entrega a esos sectores oscuros”, indicó a la cadena radial.

Así mismo, Bolívar insistió en que Daniel Quintero no cuenta con el respaldo de los sectores afines a la izquierda colombiana, y recalcó que su presencia en la consulta interna podría atraer a otras bancadas que no están alineadas a su visión política.

“Quintero no tiene voto en la izquierda y él sabe que los tiene que conseguir por fuera. Entonces, esto ya no devuelve una consulta de la izquierda, sino que esto es un frente amplio chiquito (...) como estaba configurada antes la consulta, donde estábamos todos ahí compitiendo, pues ahí iba a ganar alguno de nosotros y todos íbamos a quedar contentos de ayudarle al que ganara. Pero ya con esta interferencia de una persona que está trayendo votos de otros lados, pues ya no es una consulta de la izquierda y es muy peligroso que quede en manos de esta persona. Y si no se unen Corcho y Cepeda, nos van a ganar y se acabó la izquierda, por lo menos, hay que esperar cuatro años para recomponernos”, explicó.

Gustavo Bolívar enfatizó que su compromiso con el movimiento progresista sigue vigente, aunque fuera de la contienda presidencial - crédito Gustavo Bolívar/Facebook

Incluso, el excongresista del Pacto Histórico no descartó postularse como candidato presidencial, ante una eventual victoria de Quintero en la consulta interna en octubre, y condicionó que su presencia en el tarjeton electoral se haría con o sin aval del partido político.

“Es lo responsable con nuestra lucha, porque aquí no solamente quien habla ha sacrificado cosas, sino que hay otros que han sacrificado cosas más importantes, que es la vida, su integridad, su tranquilidad, desplazados, mutilados, muertos ha dejado esta lucha para venírsela a entregar a la, a la corrupción”, manifestó.

Adicionalmente, recordó una conversación con Iván Cepeda, en la que, aunque reiteró su apoyo en la consulta interna, se lanzará a la presidencia en 2026.

“Y yo le dije a Iván Cepeda dos veces que hablamos: «Iván, te voy a apoyar, pero si nos gana Quintero, estoy en marzo ahí atravesado nuevamente, con o sin aval». Ya en esta ocasión no pido permiso, ya es sin permiso, porque aquí hay una responsabilidad con esta lucha”, expresó.

- crédito Colprensa

Respuesta de Iván Cepeda y Carolina Corcho

Ante la propuesta de Gustavo Bolívar, los dos precandidatos Iván Cepeda y Carolina Corcho se pronunciaron al respecto.

Inicialmente, el senador del Pacto Histórico afirmó en Caracol Radio que, por el momento, se enfocará en salir victorioso en la consulta del 26 de octubre de 2025, pero aseguró que de ganar Daniel Quintero, respaldará su candidatura, cumpliendo con las reglas establecidas previamente en la colectividad.

“Como persona que está en una competencia, no voy a entrar en esos juegos hipotéticos, porque sería ya admitir esa posibilidad. No, yo voy a triunfar, para eso estoy aquí y para eso invito a la ciudadanía a participar masivamente el 26 de octubre y a votar por mis propuestas. (Y si gana Daniel Quintero) son las reglas del juego y las reglas son para cumplirlas, pero la pelea en el Pacto no es contra Daniel Quintero, sino contra la extrema derecha”, aseguró.

Gustavo Bolívar y Carolina Corcho presentaron una tutela urgente ante el Tribunal Superior de Cundinamarca - crédito Colprensa - @GustavoBolivar/X

Por su parte, la exministra Carolina Corcho dijo en Blu Radio que respeta la propuesta de Gustavo Bolívar, pero que confía en sus capacidades y la confianza de los colombianos para ganar la contienda política del Pacto Histórico en octubre del 2025.

“Hay un acuerdo político que se ratificó entre todos, y dice que el candidato se elige de manera popular en una consulta abierta (...) y son reglas de juego claras: quien gana, se les carga la maleta, quien pierde, carga la maleta, pero no veo a Daniel Quintero ganado esto, espero ganar yo, y no veo el riesgo que plantea Gustavo Bolívar”, comentó.