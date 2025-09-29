Colombia

Enrique Peñalosa culpó al gobierno Petro de ataque armado por parte de las Farc: “Es urgente cambiar todo lo que sea petrista”

El exalcalde afirmó que, para revertir la crisis, Colombia necesita en 2026 líderes dispuestos a imponer la Ley y a comprometerse con la defensa del país

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

El exalcalde Enrique Peñalosa le
El exalcalde Enrique Peñalosa le lanzó pulla al presidente Gustavo Petro - crédito Sergio Acero/Andrea Puentes/Colprensa/Presidencia

El reciente secuestro de un conductor y el robo de un vehículo de carga en plena vía Panamericana, entre los departamentos de Cauca y Nariño, reactivó la alerta sobre el retorno de las llamadas “Pescas Milagrosas”, prácticas asociadas a métodos utilizados por grupos armados ilegales hace más de dos décadas.

El hecho, ocurrido a plena luz del día y perpetrado por hombres armados identificados como terroristas por testigos, recordó episodios de tomas y secuestros masivos que marcaron la violencia en Colombia durante los años noventa.

El episodio suscitó reacciones de líderes políticos nacionales.

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, expresó preocupación ante el crecimiento del control territorial de organizaciones armadas y señaló que ese fortalecimiento es “producto del crecimiento y fortalecimiento que este perverso gobierno de @petrogustavo les otorgó por 3 años”.

Peñalosa advirtió que la situación podría derivar en secuestros masivos, tomas de pueblos y acciones en masa contra instalaciones militares y policiales aisladas.

De acuerdo con diversos sectores políticos, la persistencia e intensificación de la presencia armada ilegal en zonas estratégicas del país se explica por el avance progresivo en el control del territorio por parte de estas estructuras.

Las denuncias y registros de episodios violentos han impactado la seguridad en corredores viales clave como la Panamericana, afectando la movilidad y el libre tránsito de la población civil y de transportadores.

