En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este lunes

A lo largo del día se realizarán obras que provocan recortes de agua potable en diferentes zonas de la capital

Por Infobae Noticias

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá llevará a cabo diferentes trabajos de reparación, instalación y mantenimiento, con el fin de mejorar el suministro del agua.

Es por eso que habrá cortes de agua en varios barrios de la capital este lunes 29 de septiembre. Revisa si te verás afectado y toma tus precauciones.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Engativá.Barrios: Bochica 1.Lugar: De la Calle 83 a la Calle 87, entre la Carrera 94L a la Carrera 96.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Suba.Barrios: Iberia, San José del Prado, Atenas, Escuela de Carabineros, Santa Helena.Lugar: De la Carrera 54D a la Carrera 75, entre la Calle 134 a la Calle 153.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Suba.Barrios: Ciudad Jardín Norte.Lugar: De la Carrera 58 a la Carrera 72, entre la Calle 129 a la Calle 134.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Trabajos de mantenimiento, instalación y reparación son los que causan los cortes de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

