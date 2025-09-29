Colombia

Criticaron al ministro Daniel Rojas por llamar “lamesuelas” a precandidatos que rechazaron declaraciones de Gustavo Petro en Estados Unidos: “Dando cátedra de vulgaridad”

El titular de Educación generó controversia tras calificar de forma despectiva a quienes criticaron a Gustavo Petro, lo que provocó reacciones negativas de figuras políticas y debate en redes sociales

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Las declaraciones del ministro de Educación contra exfuncionarios y aspirantes presidenciales encendieron la discusión pública, con respuestas de líderes políticos que exigen respeto en el debate nacional - crédito Ministerio de Educación

Un grupo de exfuncionarios y precandidatos presidenciales publicó una declaración en la que cuestionaron los discursos de Gustavo Petro durante su visita a Estados Unidos, porque “sus afirmaciones vulneran normas internacionales” y pidieron mantener relaciones diplomáticas respetuosas.

Ante esta manifestación, el ministro de Educación Daniel Rojas respondió de manera contundente y calificó al colectivo firmante como un “listado de arrodillados, sin vergüenzas lamezuela”, desestimando sus críticas.

La reacción de Rojas acentuó la tensión entre el Gobierno y quienes aspiran a la presidencia o han tenido cargos claves previamente. Por las palabras del presidente se generó una oleada de críticas en redes sociales. Figuras como el precandidato David Luna, la senadora María Fernanda Cabal y el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga cuestionaron públicamente al ministro por el tono y el contenido de su respuesta.

“Listado de arrodillados, sin vergüenzas lamezuelas que se arrastran ante quien los pisotea. Lacayos que no tienen dignidad para dirigir este país. Gusanos!!!”, fueron las palabras exactas del ministro de Educación en su mensaje de la red social X

Tras los calificativos de Daniel Rojas hacia los precandidatos y exfuncionarios, el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga expresó su rechazo público en redes sociales y cuestionó el comportamiento del funcionario, asociándolo con la actitud del gobierno actual.

“El ministro de Educación de Colombia, dando cátedra… de vulgaridad y gaminería. Fiel reflejo de este gobierno. Qué vergüenza”, contestó en su cuenta de X el exmandatario departamental.

Por su parte, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal también expresó su descontento por las palabras del ministro Daniel Rojas y, haciendo referencia directa al gobierno e ironizando sobre el cargo de rojas. La legisladora perteneciente al partido de oposición, el Centro Democrático afirmó siguiente: “Digno Ministro de ‘Educación’ de Petro”.

El precandidato presidencial David Luna por su parte lamentó el tono y contenido de las declaraciones del ministro Daniel Rojas, enfatizando la necesidad de un cambio en la conducción pública del país.

“Increíblemente es el ministro de EDUCACIÓN. Quedan menos de 9 meses para devolverle la dignidad a la gente, al servicio público y a la democracia”, comentó Luna en su mensaje.

