Confiscaron mercancía ilegal avaluada en más de mil millones de pesos en pleno centro de Barranquilla

Según explicaron las autoridades, la continuidad de estas acciones busca consolidar un entorno de comercio legítimo y seguro, no solo en la costa Caribe sino en todo el país

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Juan Camilo Rodríguez Parrado

La mercancía estaba almacenada en
La mercancía estaba almacenada en una bodega en el centro de la capital atlanticense

Un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en Barranquilla permitió la incautación de 52.770 unidades de mercancía ilegal, valoradas en 1.423 millones de pesos.

La intervención se realizó en el centro de la ciudad, con especial atención al contrabando de confecciones y textiles, sectores que presentan alta vulnerabilidad ante este delito.

Durante las diligencias de registro y allanamiento, agentes de la División de Control Operativo Barranquilla localizaron la mercancía ilícita almacenada y lista para su comercialización en el área urbana.

Entre los artículos decomisados se encuentran 1.800 unidades de confecciones y 492 rollos de textiles, que en conjunto suman 50.970 metros cuadrados de material. Estas cifras ilustran la magnitud del contrabando que afecta tanto a la economía local como nacional.

Y es que en lo que va de 2025, las autoridades han aprehendido mercancía ilegal en el sector de confecciones y textiles por un valor superior a 11.367 millones de pesos.

Este sector, uno de los más afectados por la venta de productos ilícitos, enfrenta consecuencias directas en la economía formal y en la seguridad de los consumidores, quienes quedan expuestos a riesgos relacionados con la calidad y procedencia de los bienes.

Las autoridades aprehendieron más de
Las autoridades aprehendieron más de 50.000 unidades de mercancía en Barranquilla

El general Edwin Urrego Pedraza resaltó la importancia de estos operativos y reiteró el compromiso de la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera en la lucha contra el contrabando. El alto oficial destacó que la colaboración ciudadana es fundamental para proteger la economía y la seguridad del país.

“Estos operativos reflejan nuestro compromiso continuo por garantizar la seguridad y el desarrollo económico del país, al tiempo que se promueve un entorno de comercio justo. Cada acción cuenta, y con el apoyo de la ciudadanía, seguiremos combatiendo este flagelo con determinación”, explicó el oficial.

La continuidad de estas acciones busca consolidar un entorno de comercio legítimo y seguro, con la convicción de que cada intervención fortalece la construcción de un mercado más justo y protegido para la sociedad.

Las autoridades aseguraron que los
Las autoridades aseguraron que los operativos continuarán en Barranquilla

Contrabando, una de las grandes problemáticas en Colombia

Y es que el contrabando en Colombia es una problemática estructural que afecta múltiples ámbitos: lo económico, lo social, lo institucional y lo ambiental.

Primero, en lo económico, el contrabando representa pérdidas fiscales enormes para Colombia. Según la Dian, se estima que el costo fiscal del contrabando ronda el 2% del PIB, lo que equivale a aproximadamente USD 7.000 millones anuales.

Además, solo con los cigarrillos ilegales, el Estado deja de recaudar más de un billón de pesos al año en varios departamentos del país.

Autoridades colombianas desbaratan organización de
Autoridades colombianas desbaratan organización de contrabando internacional y decomisan mercancía valorada en millones

Sectores como el de la confección, textiles, calzado y marroquinería también se ven fuertemente golpeados: en textiles, por ejemplo, una parte significativa del comercio legal se ve desplazada por el ingreso ilegal, subfacturado o sin pagar aranceles.

En el plano social, el contrabando conlleva impactos directos en empleo formal e informalidad. Cuando productos importados ilegalmente irrumpen en el mercado, reducen la competitividad del sector formal, que sí paga impuestos, regulaciones, salarios y estándares de calidad. Esto puede llevar al cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo o a que los trabajadores migren a sectores informales donde su protección es menor.

Además, al fomentarse mercados ilegales, aumentan los riesgos para los consumidores: productos adulterados, vencidos, no regulados, que pueden representar riesgos para la salud. Un ejemplo claro es el licor adulterado incautado, que además de representar evasión fiscal, puede tener consecuencias graves sanitarias.

En lo institucional y de gobernabilidad, el contrabando está estrechamente ligado con corrupción, debilidades en fiscalización, control fronterizo y supervisión aduanera. Las autoridades han señalado que no basta con tener leyes; se necesita eficacia en vigilancia, procesos aduaneros sólidos (para evitar subfacturación, falsificación, etc.), y coordinación interinstitucional.

EN VIVO | ‘Miss Universe

Desmantelan fábrica ilegal de medicamentos:

Que no te tomen por

‘Cucho’ Hernández y una nueva

Federico Gutiérrez enviará carta a
Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

EN VIVO | ‘Miss Universe

EN VIVO | 'Miss Universe Colombia: el reality': se cierran las votaciones y se elegirán a las 16 finalistas

Decenas de hinchas del América

Decenas de hinchas del América que asistieron al Pascual Guerrero se enfrentaron por un futbolista del cuadro Escarlata

‘Cucho’ Hernández y una nueva exhibición en el fútbol español: anotó y asistió con el Real Betis

