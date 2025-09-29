Camilo Romero acusó a María Fernanda Cabal de promover la violencia política:“Ser de izquierda debería ser ilegal”

Camilo Romero, precandidato presidencial u exembajador de Colombia en Argentina - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El precandidato presidencial y exembajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, lanzó duros cuestionamientos contra la senadora y precandidata del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

A través de su cuenta de X, Romero cuestionó a Cabal por la eliminación de un mensaje en la misma red social. En el mensaje de la senadora del Centro Democrático, compartido por el exgobernador de Nariño, se puede leer lo siguiente: “Ser de izquierda deberías ser ilegal”.

Según Camilo Romero, las acciones y palabras de María Fernanda Cabal “demuestra lo que es y lo que piensa”, calificando lo sucedido como “antidemocrático”.

María Fernanda Cabal, senadora y precand9idata presidencial del Centro Democrático - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

“Le recordamos este mensaje a la precandidata Cabal. Lo borró hace unas horas pero es claro que demuestra lo que es y lo que piensa. Es el talante antidemocrático del uribismo: destripar al distinto y aniquilar la diferencia”, aseveró Romero.

El precandidato presidencial finalizó su publicación diciendo que las acciones de María Fernanda Cabal ha sido el camino de la política en Colombia.

“Ese ha sido el camino de la violencia política en Colombia. Su lógica de Estado criminal es la que la gente vencerá de nuevo en 2026″, puntualizo Romero.

Camilo Romero sobre María Fernanda Cabal y la eliminación de un mensaje en redes sociales - crédito @CamiloRomero/X

Esta no es la primera vez que el precandidato y exembajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, cuestiona a María Fernanda Cabal.

Camilo Romero criticó públicamente a la senadora María Fernanda Cabal, luego de que esta calificara a los opositores del expresidente Álvaro Uribe Vélez como personas de “cerebro chiquito”.

Ambos participaron como panelistas en un encuentro donde se produjo el intercambio. Durante la discusión, Cabal abordó la reciente condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Según la senadora, quienes defienden la inocencia del exmandatario son “personas grandes”, mientras que sus detractores serían “personas menores” que, en sus palabras, se limitan a agredir. “Las personas que son menores como ustedes, menores con el cerebro chiquito, lo único que les queda es agredir. No agredan a las personas grandes como Uribe“, afirmó Cabal durante el evento.

La intervención generó reacciones inmediatas de los moderadores, quienes solicitaron respeto por el público. Romero compartió un video del momento en su cuenta oficial de X y aprovechó el espacio para responderle a la congresista.

El precandidato Camilo Romero aprovechó la ocasión para defender a la juventud - crédito Javier Cebollada/EFE

En su mensaje, señaló que mientras Cabal defiende a personas vinculadas a acciones delictivas, refiriéndose a Uribe, su sector político se enfoca en proteger a la juventud y promover propuestas para su beneficio.

Romero fundamentó sus afirmaciones en casos como los conocidos “falsos positivos”, donde integrantes del Ejército Nacional presentaron a jóvenes de sectores populares como bajas en combate con grupos armados ilegales.

También recordó episodios durante el gobierno de Iván Duque, cuando bombardearon campamentos guerrilleros en la selva y resultaron afectados menores de edad, así como las lesiones sufridas por jóvenes durante las protestas sociales de 2021.

En ese contexto, el precandidato presidencial puntualizó: “El uribismo actúa en contra de los jóvenes de Colombia. Así pasó con los falsos positivos, también con los bombardeos a los niños de Colombia en las selvas de nuestro país y también con los jóvenes manifestantes“.

Romero añadió que la intención del uribismo, encarnado por Cabal, es “devolver el país al pasado”, haciendo referencia a los casos de violencia ocurridos durante las protestas.

Para Romero, tanto la juventud como el país buscan un futuro distinto, bajo ideas progresistas. El episodio se desarrolla en medio de la controversia por la condena a Uribe, que continúa influyendo en el escenario político nacional ante la proximidad de las elecciones de 2026 y mantiene la polarización en Colombia.

La senadora María Fernanda Cabal no ha respondido a las acusaciones de Camilo Romero, precandidato presidencial.