Andrés Pastrana estalló contra Petro por incitar una guerra global: “Su narcisismo y vanidad cegaron su juicio”

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro en favor de Palestina, y sus llamados a formar un ejército internacional para “liberar” ese territorio, despertaron una nueva ola de reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Uno de los pronunciamientos más contundentes provino del expresidente Andrés Pastrana, que acusó al actual mandatario de promover un escenario que podría derivar en un conflicto global.

Todo comenzó con un mensaje publicado por Petro en su cuenta oficial de X, en la que expresó: “Si el ejército de los EEUU no es capaz de apoyar las decisiones de la justicia internacional, entonces le corresponde a la ONU configurar un ejército capaz de liberar a Palestina (sic)”.

La afirmación, directa y cargada de implicaciones diplomáticas, encendió las alarmas en diferentes sectores. No solo reabrió la discusión sobre la postura del gobierno colombiano en el conflicto de Medio Oriente, también provocó una dura reacción del Departamento de Estado de Estados Unidos, que anunció la cancelación del visado del presidente Petro.

Petro alzó su voz a favor del pueblo palestino

La polémica aumentó después de otro mensaje del presidente, en el que señaló que era “legítimo pedirle a gobiernos y ejércitos que defiendan la democracia”, al insistir en su respaldo a la causa palestina. Su discurso del martes pasado en la Asamblea General de la ONU, donde exhortó a unir “ejércitos y armas” para liberar a Palestina, marcó un punto de quiebre en su retórica internacional. “Invito a las naciones del mundo y a sus pueblos, sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina”, dijo Petro desde el podio de las Naciones Unidos.

Tres días más tarde, en una manifestación propalestina en Nueva York, Petro fue más lejos. En esa ocasión, pidió a soldados estadounidenses que no obedezcan órdenes que impliquen participar en lo que llamó un “genocidio” en Gaza. Estas palabras provocaron una reacción inmediata de Washington.

“Esta mañana (viernes 26 de septiembre), el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York, instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro”, escribió el Departamento de Estado a través de su cuenta oficial.

Pastrana acusó a Petro de actuar con “narcisismo y vanidad”

Ante este panorama, Andrés Pastrana decidió intervenir con un mensaje crítico, en el que condenó lo que calificó como una incitación a la guerra por parte del presidente colombiano.

“Paradojas de la vida: mientras el Presidente Trump hace la propuesta de un gran acuerdo de paz para Gaza, Gustavo Petro, anuncia en simultáneo una propuesta de guerra para crear un ejército para la liberación de Palestina, el cual sería el primer paso para una conflagación a nivel global. Su narcisismo y vanidad, entre otros, cegaron su juicio”, escribió Pastrana en su cuenta de X.

El exmandatario, que es una voz constante contra la administración Petro, elevó el tono al advertir sobre las consecuencias que podría traer una política exterior basada en lo que él considera una visión distorsionada del conflicto. Su mensaje dejó en evidencia una preocupación por la imagen internacional del país, así como por el rumbo que toma la diplomacia colombiana bajo la actual administración.

Pastrana también aprovechó la oportunidad para contrastar la propuesta de Petro con los esfuerzos de otras figuras internacionales, mencionando directamente al jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, que, según él, está en busca de una salida pacífica al conflicto en Gaza.

La reacción del expresidente se suma a la creciente preocupación entre sectores políticos colombianos, que criticaron la postura de Petro frente al conflicto entre Israel y Palestina. Mientras algunos lo ven como un acto de solidaridad con un pueblo en situación crítica, otros lo consideran una provocación innecesaria que podría poner en riesgo las relaciones diplomáticas de Colombia.