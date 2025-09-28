Colombia

Yina Calderón volvió a renunciar a la pelea con Andrea Valdiri en medio de una aparición pasada de tragos

La empresaria anunció oficialmente su retiro del enfrentamiento tras afirmar que el organizador, Westcol, mostró una actitud diferente con cada una durante la preparación para el evento digital

Iván Gaitán

Iván Gaitán

Guardar
La empresaria apareció pasada de tragos por aparentes ataques de Westcol - crédito @chismeriafamosos/IG

La salida de Yina Calderón de la esperada pelea con Andrea Valdiri en el evento Stream Fighters 4, organizado por Westcol, generó sorpresa entre seguidores de las figuras del entretenimiento digital y cuyo encuentro estaba pactado para el 18 de octubre de 2025.

La empresaria y creadora de contenido confirmó recientemente su retiro y atribuyó la decisión al maltrato que —según su testimonio— ha recibido por parte del propio streamer. Así las cosas, Calderón dijo que era una decisión que no estaba del todo bien planteada, pero que está planeando en hacer de la mejor manera.

Yina Calderón mostró avances en
Yina Calderón mostró avances en su entrenamiento de boxeo para el combate contra Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Según dijo la empresaria en las transmisiones y publicaciones digitales de Yina Calderón su participación en la contienda no continuaría, asegurando que: “Me retiro de la pelea de, mmm, Valdiri versus Yina, porque no voy a permitir que Westcol venga más a tratarme mal a mí”.

La DJ insistió que, desde que la confrontación fue anunciada, notó un trato diferencial de parte de Westcol hacia su rival, la bailarina barranquillera Andrea Valdiri.

Además, Calderón criticó el trato de Westcol, señalando que a Valdiri sí la trata “rebién”, en contraste con su experiencia personal, pues ha dado declaraciones sobre la huilense que para ella no son favorables.

Yina Calderón y Andrea Valdiri
Yina Calderón y Andrea Valdiri sellaron en Medellín su pacto de irse a los golpes en vivo como parte de la cuarta versión de Stream Fighters de Westcol - crédito @andreavaldirisos/Instagram

En ese contexto, aseguró haber tomado la decisión de formalizar su salida del evento —pese a las posibles implicaciones económicas— y notificará a Carlos, identificado como el mánager de Westcol, sobre su retiro oficial.

El evento Stream Fighters 4 se preparaba como una de las transmisiones digitales más relevantes entre creadores de contenido de Colombia, enfrentando a dos figuras populares ante miles de espectadores.

El retiro de Calderón obligaría a la organización, liderada por Westcol, a buscar alternativas para reemplazar la contienda principal o reestructurar la cartelera; sin embargo, no se ha confirmado definitivamente el retiro de la DJ.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes, la reacción de los seguidores de ambas figuras provocó diversas opiniones. “¿Ustedes creen que a mí me va a importar que un man venga a decirme un poco de cosas?”, manifestó Calderón, enfatizando su postura sobre la situación.

Yina Calderón y Andrea Valdiri
Yina Calderón y Andrea Valdiri se desafiaron en la presentación del Stream Fighters 4 en el que ellas serán las luchadoras principales - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Mientras tanto, su mamá Merly Ome, que intervino durante la transmisión, defendieron la actitud del organizador, problema que la DJ desestimó como irrelevante para su determinación.

Rápidamente, los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que algunos internautas señalaron que no es la primera vez en que la empresaria de fajas dice desistir del encuentro con Valdiri: “Creo que todo lo está haciendo por llamar la atención, pues tendría que devolver el dinero que le habrían pagado por el encuentro de boxeo”; “díganle que imite mejor verse borracha, porque no se la cree ni ella”; “si no van a pelear, mejor que me devuelvan el dinero de esa pelea”, entre otros.

Yina ya se había retirado en el pasado

El anuncio de la decisión de Yina Calderón de no participar en la pelea se concretó a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde compartió un video enviado por un seguidor expresando apoyo incondicional y acompañó la publicación con la frase:

“Si decidí no pelear es mi problema y mis motivos tendré! Agradezco su apoyo. Somos Sayayines!”. Esta declaración cerró una serie de días marcados por tensiones y reproches tras la ruptura con el equipo de Westcol.

Yina Calderón confirmó que no participará en la esperada pelea contra Andrea Valdiri en el evento de boxeo amateur de Westcol - crédito @yinacalderontv/Instagram

Según relató la exprotagonista de novela en sus propias redes, “Ustedes no se han dado cuenta de que desde que yo acepté ir al evento, yo no volví a hablar mal de él. Porque no me parece leal hablar mal de una persona que me está dando trabajo. Pero, pues, imagínate. Entonces, estoy que no sé qué hacer. No sé, realmente”, una cita que evidencia su decepción tras la controversia generada.

La creadora de contenido también expresó que la relación laboral con Westcol ya carecía de sentido para ella, declarando: “Si él piensa que yo no genero nada, entonces para qué me quiere en su evento. Que se quede con los que sí suenan. Si tengo que devolver el dinero, lo devuelvo, pero así no trabajo yo”. Estas palabras reflejaron el trasfondo de la ruptura, ligada tanto al reconocimiento profesional como a las tensiones personales acumuladas.

