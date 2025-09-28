Colombia

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas joyas

Por Infobae Noticias

Pese al gran número de
Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el ranking de las películas más reproducidas en Netflix Colombia. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde escoger.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más conocido en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un incremento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

El listado de las películas más populares de Netflix Colombia

1. La Llorona

La Llorona es una aparición tenebrosa, atrapada entre el Cielo y el Infierno, con un destino terrible sellado por su propia mano. La mera mención de su nombre ha causado terror en todo el mundo durante generaciones. En vida, ahogó a sus hijos en una rabia de celos, arrojándose en el río tras ver como mató a sus hijos violentamente. Ahora sus lágrimas son eternas, letales y aquellos que escuchan su llamada de muerte en la noche están condenados. Se arrastra en las sombras y ataca a los niños, desesperada por reemplazar a los suyos. A medida que los siglos han pasado, su deseo se ha vuelto más voraz y sus métodos más terroríficos.

2. Sonic 3: La película (Sonic the Hedgehog 3)

Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que nuestros héroes han conocido hasta ahora. Con sus facultades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

3. French Lover

Un actor hastiado conoce a una camarera con mala suerte en París. ¿Podrá sobrevivir esta historia de amor inesperada al destello de los focos?

4. Rut y Booz (Ruth & Boaz)

Relato moderno de una de las historias de amor más emblemáticas de la Biblia. Una joven escapa de la escena musical de Atlanta para cuidar de una anciana viuda y, en el proceso, encuentra al amor de su vida y gana a la madre que nunca tuvo.

5. Mantis (사마귀)

La sociedad secreta de asesinos a sueldo se sume en el caos y surge una nueva generación de asesinos. Sin las viejas reglas, ¿quién se atreverá a reclamar las sombras?

6. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

7. Y ella dijo quizás (She Said Maybe)

Cuando Mavi, que se crio en Alemania, descubre que pertenece a una acaudalada dinastía turca, las expectativas de su nueva familia trastocan su vida personal y amorosa.

8. El fuego de la venganza

México D.F. Un agente del gobierno decepcionado con su vida, acepta a regañadientes un trabajo que consiste en proteger a una niña cuyos padres han recibido amenazas de secuestro. La relación con su pequeña protegida irá creciendo hasta despertar en él un espíritu perdido. Pero cuando la niña es secuestrada, su rabia se desatará contra los responsables.

9. Seventh Son

10. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.

