Paloma Valencia se despachó contra Petro, luego de reciente visita a Estados Unidos, y la comparó con gira de alcaldes: “Tres Doritos después”

La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático cuestionó el giro en las posturas del primer mandatario, cuando cuestionó la visita de los mandatarios de Medellín, Federico Gutiérrez, y de Cali, Alejandro Éder, que estuvieron en territorio norteamericano

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Paloma Valencia se ha convertido en una de las principales representantes de la oposición a Gustavo Petro, al que le restan 313 días - crédito Jesús Avilés/Infobae

Las críticas del presidente Gustavo Petro, en relación con la visita de los alcaldes de Medellín y Cali, Federico “Fico” Gutiérrez, y Alejandro Éder de Cali a Estados Unidos, en una gira en la que buscaron que las autoridades no castigaran al país por el fracaso de la lucha antidrogas, fue usada por la senadora Paloma Valencia para señalar lo que, según ella, es la incoherencia del mandatario.

En efecto, en su perfil de X, la congresista y precandidata presidencial del Centro Democrático hizo énfasis en cómo, en su momento, el primer mandatario calificó la presencia de Gutiérrez y Éder en Washington como una intromisión a sus facultades constitucionales. Justo cuando el gobernante, en su presencia en Nueva York, interfirió en las políticas de seguridad de la administración de Donald Trump.

“¿Se acuerdan de @petrogustavo amenazando a los alcaldes sus colombianos por viajar a EE. UU. a pedir que no nos descertificaran? 3 Doritos después Petro va a EE. UU. a pedirle al ejército de ese país que desobedezca al presidente electo democráticamente quién es su comandante en jefe", expresó la senadora caucana, en un mensaje en las plataformas digitales que tuvo eco en la oposición.

Con este mensaje en X, la senadora Paloma Valencia lanzó duras pullas al presidente Gustavo Petro - crédito @PalomaValenciaL/X

Es válido precisar que, en su momento, Petro amenazó a los mandatarios locales de emprender acciones judiciales por haber asistido a estos encuentros en Estados Unidos, que se llevaron a cabo el 8 y 9 de septiembre, una semana antes de que se confirmara la descertificación del Gobierno. Por lo que el mensaje de Valencia estuvo dirigido en esa línea, el ‘doble rasero’ del mandatario.

“Puede preocuparse todo lo que quiera, pero defender la Constitución no es amenaza. Ustedes hacen trizas la paz; nosotros la respetamos”, dijo en su momento el primer mandatario, el 8 de septiembre, en respuesta a un video de Gutiérrez grabado a las afueras del Capitolio estadounidense, en el que alegó el derecho de invocar a la Carta Magna para desestimar la legalidad de la visita de los alcaldes.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro se despachó contra el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, por su viaje a Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

Las críticas de Paloma Valencia a Gustavo Petro, que perderá la visa norteamericana

A su vez, en otro de los mensajes que se vieron publicados en su perfil, Valencia habló de frente sobre lo dicho por el primer mandatario en la Asamblea General, en respuesta al mensaje en el que Petro alegó que el hecho de revocarle la visa no era solo un acto contra él, en su condición de presidente, sino contra las Naciones Unidas, y según agregó “contra la lucha por la vida de la humanidad”.

“Presidente, no le quitaron la visa por sus palabras en la ONU, que ante una escasa audiencia pasaron sin pena ni gloria. Como presidente de Colombia, usted no puede ir a otro país y, en una plaza pública, invitar al ejército a desconocer a su comandante en jefe. Fue un capricho ramplón y narcisista con el que nos faltó el respeto a los colombianos y falló en sus responsabilidades básicas como jefe de Estado", dijo.

Este es uno de los mensajes de la senadora Paloma Valencia, en el que hizo énfasis en la pérdida de la visa norteamericana por parte del presidente Gustavo Petro - crédito @PalomaValenciaL/x

Cabe destacar que Petro, con una serie de mensajes, se ha encargado de señalar a la administración Trump por esta decisión, luego de su presencia el viernes 26 de septiembre en Nueva York, en el que invitó a las tropas norteamericanas de desobedecer a su presidente; lo cual cayó mal en la esfera política nacional e internacional, teniendo en cuenta que EE. UU. es el principal socio estratégico de Colombia.

Como presidente de Colombia, en la Asamblea General de las naciones que fundamos en la ONU, expreso mis opiniones libremente. El derecho internacional es la sabiduría de la humanidad y me protege. El genocidio es un crimen contra la humanidad y debe responder, juzgar y castigar. El señor Trump ha violado los principios fundantes de la ONU. Hora de irse a un lugar más democrático", expresó Petro.

