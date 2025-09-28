Paloma Valencia dijo que la aprobación del presupuesto General de la Nación “es un pequeño triunfo de la oposición”

La senadora del Centro Democrático destacó que la decisión de eliminar las facultades extraordinarias solicitadas por el presidente constituye un control efectivo sobre el manejo de los recursos públicos - crédito Prensa Paloma Valencia

Las comisiones económicas conjuntas de la Cámara de Representantes y del Senado de Colombia aprobaron en primer debate el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para 2026, fijado en 546 billones de pesos, tras reducir el monto final en 10 billones y excluir algunos artículos.

Lo anterior fue interpretado por la senadora Paloma Valencia como un avance para los sectores de la oposición. En una columna de opinión que compartió en sus redes sociales, Valencia expuso que, aunque el Gobierno logró sacar adelante el proyecto, las modificaciones y recortes introducidos demuestran la capacidad de la oposición para incidir en decisiones relevantes

“La aprobación del presupuesto, aunque es un logro formal del Gobierno, evidencia que la oposición tiene la fuerza necesaria para hacer ajustes, defender los recursos de los colombianos y poner límites a los excesos del Ejecutivo”, afirmó Paloma Valencia en su columna.

Y agregó: “Con un monto total de $546,9 billones, $10 billones menos que el proyecto inicial del Ejecutivo, este presupuesto corrige algunos excesos que rayaban en el autoritarismo”.

La senadora del Centro Democrático destacó que la decisión de eliminar las facultades extraordinarias solicitadas por el presidente constituye un control efectivo sobre el manejo de los recursos públicos.

Según Valencia, se logró evitar que el Ejecutivo concentrara el control sobre las vigencias futuras, lo que habría permitido disponer de fondos sin el debido escrutinio del Congreso. Resaltó la importancia de este ajuste afirmando: “Evitamos que el Ejecutivo tenga un cheque en blanco para satisfacer caprichos ideológicos”.

La legisladora advirtió en su texto sobre la falta de respaldo financiero en el presupuesto aprobado, señalando que “este presupuesto está alarmantemente desfinanciado”. Citó al Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que advirtió la existencia de un faltante de $29,4 billones incluso después de los recortes, lo que dificulta alcanzar la meta de déficit del 6,2% del PIB. Valencia subrayó que el gobierno propone una reforma tributaria por $16,9 billones para cubrir parte del déficit, pero “aún quedaría un hueco de $12,5 billones”.

También comentó: “Se requeriría más ajustes o, peor, más deuda. Colombia es un país asfixiado por una carga tributaria que ahoga a los emprendedores, a las familias y a las empresas que generan empleo”.

Paloma Valencia manifestó su rechazo a la propuesta de una nueva reforma tributaria, asegurando que “no necesitamos más gravámenes que castiguen el trabajo y premien la ineficiencia estatal”. Además, anunció que “desde el Centro Democrático y con aliados en el Congreso, buscaremos hundir esa reforma tributaria”.

“El problema no es la falta de ingresos, sino el despilfarro y la corrupción que inflan el gasto público. Entre agosto de 2022 y marzo de 2025 se celebraron más de 1,8 millones de contratos de prestación de servicios, la mayoría por contratación directa. Eso es clientelismo puro”, añadió la congresista opositora.

En el texto Valencia también expresó su preocupación por la reducción de recursos destinados a la defensa, señalando que “la disminución del gasto en defensa” representa un riesgo significativo. Advirtió que “el recorte de $1,5 billones en Defensa y Policía es inaceptable en un momento en que la situación del país es crítica”. Agregó que “nuestra Fuerza Pública es el escudo de la nación, y debilitarla es invitar al caos”.

“El servicio de la deuda se nos lleva de tajo una gran tajada: nos cuesta $102,4 billones. Estamos sacrificando lo esencial por lo superfluo. El gasto de funcionamiento se estima en $359,3 billones, con recortes en Hacienda (-$1,1 billones), Salud (-$1,1 billones) y Rama Judicial (-$435 mil millones); la inversión se reduce en $4 billones, pasando a $84,7 billones”, comentó.

La congresista opositora concluyó su análisis con una crítica al presidente, asegurando que “enfrentamos a un presidente cuyas vanidades llegan al extremo de destruir incluso lo que funciona, aunque cueste muertes”. También señaló que “amenaza la estabilidad económica de la nación peleando con los EE.UU. para ver si surge como líder mundial, pues, como líder nacional, fracasó estruendosamente”.