Colombia

Hombres armados se tomaron la Vía Panamericana en Cauca: habrían secuestrado a un conductor en medio de retén ilegal

En redes se conocieron imágenes de los atacantes que, en medio del procedimiento ilegal, se habrían apoderado de un vehículo de carga en la vía que conecta a los departamentos de Cauca y Nariño

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Los conductores denunciaron un retén
Los conductores denunciaron un retén ilegal en la zona conocida como La Fonda - crédito red social X

Hay preocupación en el sur occidente del país, luego de que se conocieran imágenes de un retén ilegal en la Vía Panamericana, que conecta los departamentos de Cauca y Nariño.

Según se conoció en la mañana del domingo 28 de septiembre, hombres armados se ubicaron a la altura del sector conocido como La Fonda del municipio de Patía, en Cauca, y obligaron a los conductores a detenerse.

Según la información conocida hasta el momento, los ilegales se habrían apoderado de un vehículo de carga pesada y, preliminarmente, habrían retenido al conductor.

Noticia en desarrollo...

Retén ilegalVía PanamericanaCaucaNariñoSecuestran conductorEjército NacionalColombia-noticias

