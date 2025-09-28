Hombres armados se tomaron la Vía Panamericana en Cauca: habrían secuestrado a un conductor en medio de retén ilegal

Hay preocupación en el sur occidente del país, luego de que se conocieran imágenes de un retén ilegal en la Vía Panamericana, que conecta los departamentos de Cauca y Nariño.
Según se conoció en la mañana del domingo 28 de septiembre, hombres armados se ubicaron a la altura del sector conocido como La Fonda del municipio de Patía, en Cauca, y obligaron a los conductores a detenerse.
Según la información conocida hasta el momento, los ilegales se habrían apoderado de un vehículo de carga pesada y, preliminarmente, habrían retenido al conductor.
Noticia en desarrollo...
