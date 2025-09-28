Hombres armados se tomaron la Vía Panamericana en Cauca: habrían secuestrado a un conductor en medio de retén ilegal

Los conductores denunciaron un retén ilegal en la zona conocida como La Fonda - crédito red social X

Hay preocupación en el sur occidente del país, luego de que se conocieran imágenes de un retén ilegal en la Vía Panamericana, que conecta los departamentos de Cauca y Nariño.

Según se conoció en la mañana del domingo 28 de septiembre, hombres armados se ubicaron a la altura del sector conocido como La Fonda del municipio de Patía, en Cauca, y obligaron a los conductores a detenerse.

Según la información conocida hasta el momento, los ilegales se habrían apoderado de un vehículo de carga pesada y, preliminarmente, habrían retenido al conductor.

Noticia en desarrollo...