Hallaron muerto a un adulto mayor reportado como desaparecido: su mascota nunca lo abandonó

El caso conmovió a los habitantes del Tolima, no solo por el fallecimiento del ciudadano, sino por la fidelidad de su perrita

El animal se quedó junto
El animal se quedó junto al cuerpo de su amo

Los residentes de la región tolimense no salen del asombro por la lealtad de una mascota, lo que quedó evidenciado tras la muerte de un ciudadano, identificado como José Saúl Almanza, que fue hallado muerto en un cafetal de la vía que conecta a Cajamarca con Ibagué, mientras su perrita de color negro permanecía a su lado.

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cadáver de este adulto mayor, residente del corregimiento de Anaime, cuya desaparición había sido reportada el 11 de septiembre de 2025 por sus familiares, teniendo en cuenta que no tenían ninguna información sobre él, así que decidieron comunicarse con la Policía del Tolima.

De acuerdo con el reporte oficial, la búsqueda de José Saúl Almanza se inició tras la denuncia de su hija, que sospechó que podría haberse dirigido hacia Ibagué o Calarcá. Con esta información, los agentes llevaron a cabo averiguaciones en ambos sectores, pero no se obtuvo mayor avance para conocer su paradero.

La preocupación de la familia era bastante, debido a que Almanza padecía Alzheimer y esquizofrenia, lo que dificultaba su localización y aumentaba la urgencia de encontrarlo.

El ciudadano fue encontrado muerto
El ciudadano fue encontrado muerto en un cafetal

Según las versiones sobre lo ocurrido, en el momento de su desaparición, Almanza vestía una gorra y portaba un perrero, además estaba acompañado por su perrita, que nunca se separó de él, pese a que ya no contaba con signos vitales.

Incluso, la familia había solicitado a la ciudadanía que, en caso de verlo, se le tomara una fotografía para confirmar su identidad, dada la vulnerabilidad asociada a su edad y condiciones de salud, con el fin de salvarlo. Días después se enteraron de su fallecimiento.

El hallazgo del cuerpo se llevó a cabo en la mañana del viernes 26 de septiembre en un cafetal, específicamente a un costado de la recta del Paraíso, en la vía que conecta Cajamarca con Ibagué.

Y allí no solo fue hallado el adulto mayor, sino que se encontraba el animalito, su compañero fiel por años, que no lo desamparó hasta que los uniformados se movilizaron para rescatar su cuerpo y que así sus allegados pudieran adelantar los respectivos actos fúnebres.

Las autoridades informaron que continuarán con las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de José Saúl Almanza, pues pese a que se estima que tuvo una caída, no se descarta ninguna línea de investigación sobre las razones que le arrebataron la vida.

La comunidad exaltó la acción
La comunidad exaltó la acción del animal

