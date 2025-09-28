Familiares de hombres asesinados a golpes y puñaladas temen que se trate de una equivocación: “No tenía problemas, ni amenazas”

La ciudadanía tomó objetos contundentes y armas para linchar a los señalados responsables de un ataque sicarial - crédito Colprensa

El linchamiento de dos hombres en el sector Los Girasoles, en el barrio Cerros de Albornoz, ubicado al suroccidente de Cartagena, causó preocupación en la ciudad y reavivó el debate sobre la intervención de la comunidad ante los señalamientos en contra de presuntos delincuentes, pues fueron ultimados tras ser señalados de cometer un ataque sicarial.

Según información recolectada por el diario local El Universal, una turba atacó a Edwin Cortez Martínez, de 38 años, y a Samir Ismael Pertuz López, de 21, después de que ambos fueran señalados de disparar contra un residente local, por lo que la comunidad decidió hacer justicia por su propia mano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte, la intervención de la Policía Nacional no evitó el desenlace fatal para los presuntos agresores, que murieron tras recibir golpes, disparos y heridas con arma blanca.

Los sujetos se transportaban en una moto, pero fueron detenidos por la comunidad que los atacó a muerte - crédito Colprensa

De acuerdo con el relato de las autoridades citado por El Universal, los hechos ocurrieron sobre las 2:10 p. m., cuando Cortez Martínez y Pertuz López llegaron al sector Los Girasoles. Allí, habrían sorprendido a un hombre de 34 años que se encontraba sentado junto a un camino cubierto de maleza.

Uno de ellos fue señalado de abrir fuego en repetidas ocasiones, dejando a la víctima gravemente herida. El estruendo de los disparos alertó a los vecinos, que no dudaron en perseguir a los presuntos atacantes. La multitud alcanzó primero a Pertuz López, que fue ultimado con arma de fuego y arma blanca en la zona boscosa.

Pese a que Cortez Martínez intentó refugiarse en una vivienda, la turba lo localizó y lo agredió con objetos contundentes y cuchillos. Aunque la Policía logró trasladarlo con vida al Hospital Universitario del Caribe, los médicos confirmaron su muerte poco después.

Esta no es la primera vez que ocurre un ataque sicarial en la zona, por lo que se pide mayor presencia policial - crédito Colprensa

Familiares piden una investigación

Un hermano de Edwin Cortez Martínez relató al diario El Universal que este trabajaba como albañil, era padre de dos hijos y vivía con su familia en el sector Nelson Mandela. Según su testimonio, desconocen las razones por las que Edwin se encontraba en el lugar de los hechos y aseguran que no tenía problemas con nadie: “No tenía problemas, ni amenazas. Realmente no sabemos qué pasó. Ni para preguntar, porque ya está muerto”.

Por su parte, allegados de Pertuz López indicaron que el joven había finalizado el servicio militar apenas dos meses antes y cursaba estudios en vigilancia y seguridad. Residía en el sector La Gloria, en San Pedro Mártir, y, según sus familiares, no poseía antecedentes judiciales.

Los allegados afirmaron que Samir fue buscado en su casa y que, aunque se le señaló como conductor de la motocicleta en la que viajaba junto a Cortez Martínez, él no tenía moto propia: “No sabemos que fue a buscar él allá”, declaró un familiar.

En cuanto a la víctima del atentado, la Policía Nacional informó que el hombre baleado permanece en estado crítico en un centro asistencial de la ciudad. La institución confirmó además que cuenta con anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Los familiares de los fallecidos piden justicia - crédito Colprensa

La inspección judicial de la escena del crimen fue realizada por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Entre tanto, se dio a conocer que los cuerpos de los linchados fueron ingresados a la morgue de Medicina Legal.

El caso tiene preocupados a los familiares de las víctimas, que aseguran desconocer los motivos que llevaron a Edwin Cortez Martínez y Samir Ismael Pertuz López a encontrarse en el lugar del ataque, así como la naturaleza de su relación, por lo que piden una ardua investigación sobre lo ocurrido en el sector de Cerros de Albornoz, mientras que las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que denuncien estos actos en lugar de tomar justicia por mano propia.