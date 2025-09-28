Colombia

Familiares de hombres asesinados a golpes y puñaladas temen que se trate de una equivocación: “No tenía problemas, ni amenazas”

Los allegados revelaron nuevos detalles del ataque que cobró la vida de dos personas tras ser señaladas de cometer un acto de sicariato

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
La ciudadanía tomó objetos contundentes
La ciudadanía tomó objetos contundentes y armas para linchar a los señalados responsables de un ataque sicarial - crédito Colprensa

El linchamiento de dos hombres en el sector Los Girasoles, en el barrio Cerros de Albornoz, ubicado al suroccidente de Cartagena, causó preocupación en la ciudad y reavivó el debate sobre la intervención de la comunidad ante los señalamientos en contra de presuntos delincuentes, pues fueron ultimados tras ser señalados de cometer un ataque sicarial.

Según información recolectada por el diario local El Universal, una turba atacó a Edwin Cortez Martínez, de 38 años, y a Samir Ismael Pertuz López, de 21, después de que ambos fueran señalados de disparar contra un residente local, por lo que la comunidad decidió hacer justicia por su propia mano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte, la intervención de la Policía Nacional no evitó el desenlace fatal para los presuntos agresores, que murieron tras recibir golpes, disparos y heridas con arma blanca.

Los sujetos se transportaban en
Los sujetos se transportaban en una moto, pero fueron detenidos por la comunidad que los atacó a muerte - crédito Colprensa

De acuerdo con el relato de las autoridades citado por El Universal, los hechos ocurrieron sobre las 2:10 p. m., cuando Cortez Martínez y Pertuz López llegaron al sector Los Girasoles. Allí, habrían sorprendido a un hombre de 34 años que se encontraba sentado junto a un camino cubierto de maleza.

Uno de ellos fue señalado de abrir fuego en repetidas ocasiones, dejando a la víctima gravemente herida. El estruendo de los disparos alertó a los vecinos, que no dudaron en perseguir a los presuntos atacantes. La multitud alcanzó primero a Pertuz López, que fue ultimado con arma de fuego y arma blanca en la zona boscosa.

Pese a que Cortez Martínez intentó refugiarse en una vivienda, la turba lo localizó y lo agredió con objetos contundentes y cuchillos. Aunque la Policía logró trasladarlo con vida al Hospital Universitario del Caribe, los médicos confirmaron su muerte poco después.

Esta no es la primera
Esta no es la primera vez que ocurre un ataque sicarial en la zona, por lo que se pide mayor presencia policial - crédito Colprensa

Familiares piden una investigación

Un hermano de Edwin Cortez Martínez relató al diario El Universal que este trabajaba como albañil, era padre de dos hijos y vivía con su familia en el sector Nelson Mandela. Según su testimonio, desconocen las razones por las que Edwin se encontraba en el lugar de los hechos y aseguran que no tenía problemas con nadie: “No tenía problemas, ni amenazas. Realmente no sabemos qué pasó. Ni para preguntar, porque ya está muerto”.

Por su parte, allegados de Pertuz López indicaron que el joven había finalizado el servicio militar apenas dos meses antes y cursaba estudios en vigilancia y seguridad. Residía en el sector La Gloria, en San Pedro Mártir, y, según sus familiares, no poseía antecedentes judiciales.

Los allegados afirmaron que Samir fue buscado en su casa y que, aunque se le señaló como conductor de la motocicleta en la que viajaba junto a Cortez Martínez, él no tenía moto propia: “No sabemos que fue a buscar él allá”, declaró un familiar.

En cuanto a la víctima del atentado, la Policía Nacional informó que el hombre baleado permanece en estado crítico en un centro asistencial de la ciudad. La institución confirmó además que cuenta con anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Los familiares de los fallecidos
Los familiares de los fallecidos piden justicia - crédito Colprensa

La inspección judicial de la escena del crimen fue realizada por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Entre tanto, se dio a conocer que los cuerpos de los linchados fueron ingresados a la morgue de Medicina Legal.

El caso tiene preocupados a los familiares de las víctimas, que aseguran desconocer los motivos que llevaron a Edwin Cortez Martínez y Samir Ismael Pertuz López a encontrarse en el lugar del ataque, así como la naturaleza de su relación, por lo que piden una ardua investigación sobre lo ocurrido en el sector de Cerros de Albornoz, mientras que las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que denuncien estos actos en lugar de tomar justicia por mano propia.

Temas Relacionados

Edwin Cortez MartínezSamir Ismael Pertuz LópezCerros de AlbornozJusticia por mano propiaCartagenaColombia-Noticias

Más Noticias

Air-e y Afinia podrían cortarle el servicio de energía a miles de colombianos por problema que aún no resuelve el Gobierno

El impacto en la vida cotidiana y la competitividad nacional exige soluciones urgentes para evitar retrocesos en el acceso y la calidad del servicio

Air-e y Afinia podrían cortarle

Crisis migratoria en el Tapón del Darién se agrava con nuevas rutas: aumentan los riesgos para migrantes

Autoridades de Colombia, Panamá y Costa Rica detectan caminos alternativos empleados por migrantes que cruzan la selva, donde la presencia de grupos armados y el cobro de extorsiones aumentan los peligros durante la travesía

Crisis migratoria en el Tapón

Así fue como la Armada evacuó a una turista estadounidense de 72 años que había sufrido un paro cardiaco en un crucero que navegaba en el Mar Caribe

La embarcación involucrada, el Grand Princess, se desplazaba en tránsito desde Panamá hacia Aruba desde Bocas de Ceniza, en Atlántico

Así fue como la Armada

Qué pasará con el dólar en Colombia en octubre de 2025 luego de ponerse barato en septiembre: hay buenas noticias

El consenso de analistas apunta a un cierre de año con estabilidad cambiaria, pese a la volatilidad y los desafíos internos que enfrenta la economía local

Qué pasará con el dólar

Gobierno Petro podría sufrir un duro revés con el millonario presupuesto que tendrá para 2026: confirman peligroso detalle

El Congreso de la República dio visto bueno al monto del PGN luego de reducir $10 billones. Congresistas insisten en reducirlo más para evitar una nueva reforma tributaria

Gobierno Petro podría sufrir un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | ‘Miss Universe

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: dónde ver y hora de la final del concurso de belleza que elegirá a la representante a Miss Universo

K-pop en Colombia: las 10 canciones que dominan en iTunes

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Aida Victoria Merlano respondió a las críticas por su separación de Juan David Tejada: “Si vieran lo que me está escribiendo”

Yina Calderón volvió a renunciar a la pelea con Andrea Valdiri en medio de una aparición pasada de tragos

Deportes

Hinchas del Tolima y del

Hinchas del Tolima y del Medellín se enfrentaron en el estadio Manuel Murillo Toro en pleno partido

Así se jugará la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: rivales de Colombia, sistema de campeonato y fechas de los partidos

Marino Hinestroza le tocó los genitales de jugador de Millonarios y generó polémica en redes: “Le perdonaron la expulsión”

Entradas para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 pueden ser adquiridas antes del sorteo: así puede comprarlas

Colombia vs. Arabia Saudita: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025