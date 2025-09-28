Estas son las medidas de seguridad ante ola de homicidios en Buenaventura, según el Ministerio de Defensa

El Gobierno refuerza la seguridad en Buenaventura con 200 policías y tres buques de la Armada - crédito Ministerio de Defensa

El aumento de homicidios registrado en Buenaventura (Valle del Cauca) provocó una inmediata respuesta del Gobierno nacional, que anunció un reforzamiento de la seguridad en esta zona del suroccidente colombiano.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la más reciente oleada violenta se debe en buena medida a la confrontación que sostienen los grupos llamados “Shottas” y “Espartanos”.

El jefe de cartera anunció estas medidas el sábado 27 de septiembre desde Palmira, donde encabezó un consejo de seguridad.

Durante su intervención, Pedro Sánchez detalló que el despliegue incluirá un destacamento de Gaula Militar, fuerzas especiales y la incorporación de un radar para mejorar el control en el puerto de Buenaventura.

El ministro precisó: “De parte de nuestro ejército también llegarán capacidades que se están adquiriendo a nivel central de comunicaciones, armas de acompañamiento y 17 vehículos ASV de los 33 que ya llegaron y que fortalecerán el control en la tercera división para todo el área aquí en el suroccidente del país. De la Policía Nacional llegarán 200 unidades en diciembre”.

El titular de Defensa destacó que, pese a los esfuerzos previos, la inestabilidad ha regresado a Buenaventura, lo que ha motivado la adopción de este nuevo paquete de medidas. Pedro Sánchez reiteró: “En Buenaventura ha vuelto ese factor de inestabilidad a pesar de los esfuerzos, por ello, además de los policías que había anunciado la gobernadora, llegará un destacamento de Gaula Militar y también se fortalecerán y se enviarán fuerzas especiales, aunadas con un radar que permitirá un mejor control en ese puerto”.

En cuanto al control marítimo y fluvial, el ministro confirmó el envío de tres buques de la Armada Nacional desde el Caribe, uno de los cuales se encuentra en reparación y estará disponible en diciembre, así como 11 botes para reforzar la vigilancia en los ríos de la región.

Pedro Sánchez explicó: “Nuestra Armada Nacional va a desplegar tres buques que tienen el Caribe, uno de ellos que está en reparación para que lleguen en diciembre y podamos hacer un mejor control marítimo en esta zona del Pacífico. También 11 botes para que controlen aún más los ríos”.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló: “En este Consejo de Seguridad evaluamos la situación de orden público en Buenaventura, Florida, Pradera, Candelaria, Dagua y Palmira y se ratificó el aumento de 500 uniformados en el Valle a finales de noviembre”.

En el componente policial, el despliegue previsto incluye “200 hombres de la Policía que llegarán a Buenaventura en diciembre, sumados al primer refuerzo que se anunció días atrás de 500 policías”, agregó el Ministro como medida que busca incrementar la capacidad de respuesta frente a los retos de seguridad local.

Al mismo tiempo, el gobierno proyecta intensificar los controles contra el narcotráfico, la minería ilegal y el microtráfico en los municipios colindantes, articulando acciones militares y policiales en todo el corredor regional.

Estas decisiones, comunicadas por el ministro Pedro Sánchez tras la sesión del consejo de seguridad, reflejan la preocupación oficial por el resurgimiento de la violencia en Buenaventura y sus alrededores, así como el compromiso de utilizar recursos adicionales —incluida tecnología de control como radares— para restablecer la seguridad y contener el accionar de los grupos armados ilegales.

El plan de choque no solo prioriza la seguridad en Buenaventura, sino que extiende los controles militares y policiales hacia municipios con alta incidencia de narcotráfico, minería ilegal y microtráfico, en una articulación que busca fortalecer la seguridad en el suroccidente del país.

Estas acciones forman parte de una estrategia con atención particular a la conexión directa entre estos municipios y el departamento del Cauca, una zona que suele ser afectada por dinámicas de violencia y economías ilícitas, según las autoridades.