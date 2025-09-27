Colombia

Polo Polo estalló en redes sociales y propuso a Abelardo de la Espriella como candidato único contra Petro

El congresista pidió a los ciudadanos tomar la iniciativa ante la falta de unidad en la oposición y desató un intenso debate

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Miguel Polo Polo llama a la oposición a unirse contra el petrismo en redes sociales - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo generó revuelo en redes sociales tras lanzar un mensaje directo a la oposición en la plataforma X. En su publicación, el congresista cuestionó la falta de unidad entre algunos aspirantes y planteó la necesidad de que los ciudadanos tomen la iniciativa para respaldar una sola candidatura con el fin de enfrentar al petrismo.

“Qué tiradera tan BERRACA! Colombianos, si el ego y la soberbia de algunos candidatos —que saben perfectamente que no tienen posibilidad de ganar— les impide unirse en torno a la candidatura más fuerte para derrotar al petrismo, entonces seamos nosotros, como ciudadanos, quienes tomemos la decisión de apoyar a un único candidato y no esperar la voluntad de ellos. Qué pereza tener que estarles mendigando unión”, escribió el congresista.

El congresista propone a Abelardo de la Espriella como candidato único para enfrentar al gobierno de Petro - crédito @MiguelPoloP/X

En el mismo mensaje, Polo Polo propuso un nombre concreto, el abogado Abelardo de la Espriella, de quien aseguró que “reúne todas las cualidades necesarias para salvar al país”.

La publicación rápidamente generó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios respaldaron la idea de unificar fuerzas alrededor de una figura fuerte en la oposición, otros criticaron la propuesta por considerar que se trata de una decisión que debe construirse colectivamente y no alrededor de un solo líder.

El debate sobre la unidad en la oposición frente al gobierno de Gustavo Petro se mantiene abierto, y las palabras de Polo Polo se suman a la discusión política que marcará el rumbo electoral en los próximos meses.

Noticia en desarrollo...

