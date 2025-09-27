Kendrick Lamar se presentará en Bogotá con operativo de seguridad y movilidad para su esperado concierto

El Vive Claro Distrito Cultural será escenario de un evento histórico para el hip hop colombiano, con rutas exclusivas de TransMilenio y estrictos controles para garantizar una experiencia segura y fluida - crédito @paramopresenta / Instagram

La llegada del rapero Kendrick Lamar a Bogotá este sábado 27 de septiembre ha impulsado una serie de medidas excepcionales en materia de seguridad, logística y movilidad para el esperado concierto en el Vive Claro Distrito Cultural.

La organización, en coordinación con las autoridades distritales y el sistema de transporte público, ha desplegado un operativo integral que abarca desde la infraestructura del recinto hasta la optimización de rutas de TransMilenio para facilitar el acceso y la salida de los asistentes.

El recinto, que ya fue escenario del concierto inaugural de Green Day con más de 40.000 personas, ha reforzado sus protocolos de operación y convivencia. Las graderías cuentan con certificación bajo estándares internacionales de ingeniería, sometidas a pruebas de carga y monitoreo constante.

Además, se implementó un plan de mitigación de ruido que incluye calibración del sonido conforme a los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), instalación de barreras acústicas temporales y monitoreo en zonas sensibles, en acuerdo con autoridades y residentes.

TransMilenio activó rutas exclusivas para el concierto de Kendrick

En cuanto a la movilidad, la alianza entre el recinto y TransMilenio permitirá a los asistentes elegir entre 17 rutas troncales y 24 servicios TransMiZonales para llegar al evento. Las estaciones más cercanas en la troncal avenida El Dorado son Salitre – El Greco Vive Claro y CAN – British Council, mientras que en la troncal NQS Central destacan 7 de Agosto y Movistar Arena.

Los servicios TransMiZonales ofrecen paraderos en la avenida 68, carrera 60 y calles 53 y 63, cubriendo diferentes puntos de la ciudad y garantizando alternativas eficientes y oportunas. Para el regreso, TransMilenio ha dispuesto tres rutas especiales del componente TransMiZonal, con despachos ajustados a la demanda de los usuarios.

TransMilenio habilitó 17 rutas troncales y 24 servicios TransMiZonales para facilitar el acceso de los asistentes al concierto de Kendrick Lamar en Vive Claro Distrito Cultural - crédito TransMilenio

La ruta avenida Primero de Mayo incluye paradas en puntos estratégicos como la avenida calle 53 con carrera 65, Centro Comercial Gran Estación, Centro Comercial Salitre Plaza, Tres Elefantes, Centro Comercial Multiplaza, Bavaria y avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá.

La ruta Unicentro conecta la avenida calle 53 con carrera 65, Centro Comercial Metrópolis, Cafam Floresta, Centro Comercial Iserra 100, Olímpica Calle 100, avenida carrera 15 con calle 1001, Centro Comercial Unicentro, Centro Comercial Bulevar Niza y avenida Suba con calle 106.

Por su parte, la ruta Septimazo recorre la avenida calle 53 con carrera 65, avenida calle 53 con carrera 37, sede del Concejo de Bogotá, sede del Planetario de Bogotá, Centro Comercial San Martín, Universidad Javeriana, Universidad de La Salle, carrera Séptima con calle 72 bis, carrera Séptima con calle 81 y calle 94 con carrera 14.

La primera vez de Kendrick en Colombia con un tour en solitario

La llegada de Kendrick Lamar a Bogotá el 27 de septiembre marca un hito para la escena del hip hop en Colombia, ya que será la primera vez que el artista estadounidense se presenta en solitario en el país, pues en el 2019, fue headliner del Festival Estéreo Picnic.

El artista estadounidense, ganador de un Premio Pulitzer y 17 premios Grammy, incluirá sus grandes éxitos y su sencillo Not Like Us en el repertorio - crédito Foto AP/Matt Slocum, archivo

El intérprete, reconocido por haber obtenido un Premio Pulitzer y 17 premios Grammy, ofrecerá un recorrido por los temas más emblemáticos de su carrera y celebrará el éxito internacional de su sencillo más reciente, Not Like Us.

El concierto forma parte de la gira mundial denominada Grand National Tour, que ha incluido presentaciones en ciudades como Houston, Dallas, Atlanta, Los Ángeles, Las Vegas, Chicago y Toronto. En Latinoamérica, el itinerario contempla una parada en México antes de llegar a Colombia, para luego continuar en Brasil, Chile y Argentina, y concluir el año en Melbourne y Sídney.

El acceso al Escenario Vive Claro Distrito Cultural se encuentra entre la calle 26, la calle 53 y la carrera 60, junto al Parque Simón Bolívar. Las principales vías para el ingreso del público son la Avenida La Esmeralda, la Calle 53 y la Calle 26.

El concierto forma parte de la gira mundial Grand National Tour, que recorre tres continentes y varias ciudades emblemáticas - crédito Ocesa

Las entradas para el concierto están disponibles a través de Ticketmaster.com. El espectáculo contará con la participación del dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso como teloneros, quienes abrirán la noche para el artista principal.