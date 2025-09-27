Colombia

Kendrick Lamar estuvo en la Artbo en Bogotá: fans compartieron imágenes en redes sociales

Varias personas lograron identificarlo y capturaron el momento en fotografías y videos que rápidamente circularon en redes sociales

David Garzón

David Garzón

Guardar
La coincidencia de la feria
La coincidencia de la feria con la visita del rapero estadounidense Kendrick Lamar ha ampliado el alcance mediático de Artbo

El Centro de Convenciones Ágora Bogotá acogió desde el 25 de septiembre la vigésima primera edición de Artbo, la Feria Internacional de Arte de Bogotá, un evento que cada año reúne a reconocidas galerías tanto locales como internacionales, así como a diversos actores del campo artístico.

Este encuentro, que se ha posicionado como uno de los eventos clave del circuito artístico latinoamericano, estará abierto al público hasta el 28 de septiembre de 2025, ofreciendo escenarios de exhibición y conversación en torno al arte contemporáneo, con la participación de curadores, coleccionistas y una amplia comunidad interesada en las artes visuales.

Kendrick Lamar en el Artbo de Bogotá

Hay que destacar, que el
Hay que destacar, que el paso de Lamar por Artbo y el registro de su participación en la feria aportan una dimensión novedosa al evento

En esta ocasión, la coincidencia de la feria con la visita del rapero estadounidense Kendrick Lamar ha ampliado el alcance mediático de Artbo. Durante su paso por la capital, Lamar —que goza de una destacada reputación internacional— decidió dedicar parte de su tiempo libre a recorrer los pasillos del evento artístico, observando cuidadosamente las obras y propuestas seleccionadas para esta edición.

Durante la visita, Kendrick Lamar logró moverse por Artbo sin ser reconocido por la mayoría de asistentes. Varias personas, sin embargo, lograron identificarlo y capturaron el momento en fotografías y videos que rápidamente circularon en redes sociales. Las imágenes que muestran al músico experimentando la programación cultural bogotana reflejan el cruce entre diferentes universos creativos y subrayan la importancia de la feria como punto de encuentro para figuras relevantes de distintas áreas del arte y el entretenimiento.

Este evento es uno de
Este evento es uno de los encuentros artísticos más importantes de Latinoamérica y tendrá fin el 28 de septiembre

Hay que destacar, que el paso de Lamar por Artbo y el registro de su participación en la feria aportan una dimensión novedosa al evento, abriendo la puerta a reflexiones sobre el creciente diálogo entre el arte contemporáneo y otras expresiones culturales. La aparición discreta de figuras internacionales en circuitos artísticos latinoamericanos pone de manifiesto el atractivo y la resonancia global de espacios como Artbo, que a lo largo de 21 ediciones ha logrado consolidar una plataforma sólida para la promoción, divulgación y comercialización de arte en la región.

Quién es Kendrick Lamar

Kendrick Lamar Duckworth, nacido en Compton (California), es un artista multifacético que se ha consolidado como una de las voces más relevantes del hip-hop contemporáneo. Su música, firmemente enraizada en el West Coast hip-hop, incorpora elementos líricos que abordan temas sociales complejos, narrativas personales e inquietudes vinculadas con la experiencia afroamericana en Estados Unidos. A lo largo de su carrera, Lamar ha mostrado un especial interés por problemáticas relacionadas con la injusticia social, la violencia urbana y la identidad cultural, aportando así profundidad a su obra y diferenciándose dentro de la industria discográfica.

El artista se tomó el
El artista se tomó el tiempo de conocer esta importante feria, pasando desapercibido para muchos

Entre sus producciones más destacadas figuran álbumes como good kid, m.A.A.d city (2012), una crónica semi-autobiográfica de su juventud en un entorno marcado por la violencia y las limitaciones sociales; To Pimp a Butterfly (2015), álbum que expande las fronteras del hip-hop al incorporar fusiones con jazz, funk y soul, y DAMN. (2017), trabajo con el que alcanzó un reconocimiento inédito al recibir el Premio Pulitzer de Música en 2018. Este último galardón marcó un precedente, ya que fue la primera vez que la distinción recaía en un artista ajeno al ámbito clásico o jazzístico, situando a Lamar en una posición única dentro del panorama global.

La premiación y el impacto de su discografía se reflejan en la obtención de 22 premios Grammy, cifra que incluye cinco galardones conseguidos en la ceremonia de 2025, donde fue reconocido con distinciones como Canción del Año por Not Like Us. Este recorrido lo ha posicionado no solo como un creador influyente, sino como una figura que ha trascendido el ámbito de la música para convertirse en un referente cultural y social.

