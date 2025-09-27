Dos hombres fueron capturados por presuntamente abusar de una menor de 8 años en Norte de Santander

Los dos hombres tenían 23 y 25 años. El hecho ocurrió en Labateca, Norte de Santander - crédito Colprensa

Dos hombres fueron capturados por las autoridades en Labateca, Norte de Santander, señalados de presuntamente abusar de una menor de edad.

La acción de la Policía de Norte de Santander (Denor) se enmarca en operativos recientes que buscan frenar delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes.

Según reportó La Opinión, los implicados, identificados como Diego Alonso Solano y Marcos Camargo, fueron detenidos el viernes 26 de septiembre de 2025, acusados de haber violentado en repetidas ocasiones a una niña de 8 años.

Los hombres, de 23 y 25 años, serían familiares cercanos de la víctima. De acuerdo con la información recabada, habrían utilizado momentos a solas para cometer los actos reprochados.

La investigación señala que los hechos se produjeron entre 2023 y 2024.

Cómo se dio cuenta la mamá de la niña de lo ocurrido

Fue una conversación entre la menor y su madre la que permitió descubrir la situación. La madre, tras el relato, interpuso una denuncia de manera inmediata ante la Fiscalía General de la Nación, lo que motivó la apertura de una investigación formal en enero de este año.

La niña relató, además, que los presuntos agresores la intimidaban y la amenazaban, asegurando que, si contaba lo sucedido, podrían atentar contra la vida de su madre.

En palabras del coronel Jorge Andrés Bernal Granada, comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, “la Policía Nacional rechaza de manera categórica cualquier acto que atente contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, logramos la captura de estos dos ciudadanos señalados de abuso sexual, garantizando así la protección de la víctima y el restablecimiento de sus derechos”.

Ambos capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y, tras las audiencias de control de garantías, no aceptaron cargos.

Las autoridades han insistido en la importancia de denunciar y han recordado que, en los últimos días, otros cinco hombres han sido capturados por casos similares en la región.

A la cárcel docente señalado de agredir sexualmente a tres niñas en Norte de Santander

Un docente fue capturado el 17 de septiembre de 2025, en el municipio de Labateca, Norte de Santander, tras ser señalado por presunto abuso sexual contra tres niñas de 7, 8 y 9 años.

La detención de este hombre de 54 años se realizó gracias a una diligencia de allanamiento en el barrio Enrique Morales, medida que fue ordenada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Labateca.

La investigación, liderada por la Fiscalía 01 Seccional URPA Pamplona en coordinación con la Policía Nacional, indica que los hechos se desarrollaron entre 2017 y 2022 al interior de un establecimiento educativo rural.

El docente, identificado como Jaimes Molina, habría aprovechado su cargo para trasladar de manera periódica a las menores a una habitación del colegio, donde habría cometido los abusos, cuya evidencia fue capturada en video con su teléfono móvil.

Durante el operativo de captura, las autoridades incautaron dispositivos electrónicos clave para el proceso judicial, incluyendo un computador HP, un computador Pc Smart con logos de la Secretaría de Educación, tres memorias USB y un teléfono celular. Estos elementos, ahora en poder de la Fiscalía, serán periciados como parte de las pruebas contra el acusado.

De acuerdo con información de las autoridades locales, las víctimas, estudiantes de una vereda de Labateca, habrían estado expuestas a estos hechos durante un periodo de aproximadamente cinco años.

La acusación formal contempla los delitos de acceso carnal violento en concurso homogéneo y sucesivo con actos sexuales con menor de 14 años.

Tras la audiencia de legalización de la captura y formulación de cargos, el docente quedó bajo medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúan las diligencias judiciales correspondientes para definir su situación.

Tras lo anterior, el comandante del departamento de Policía Norte de Santander, coronel Jorge Andrés Bernal Granada, confirmó que la investigación sigue en marcha con el fin de proteger los derechos de las víctimas.