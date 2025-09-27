Cobradiario fue asesinado a tiros en Atlántico: la víctima estaba haciendo unos cobros cuando fue atacada

La víctima fue identificada como Moisés Pinto González, de 52 años - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

Un cobradiario fue asesinado a bala por sicarios en motocicleta en una zona comercial de Puerto Colombia, este viernes 26 de septiembre de 2025, un hecho que ha sido confirmado por la Policía Metropolitana de Barranquilla.

La víctima fue identificada como Moisés Pinto González, de 52 años, y residía en el Barrio Abajo de Barranquilla.

La agresión ocurrió entre las 11:00 a. m. y 11:30 a. m., según informaron personas que presenciaron el ataque en el barrio San Carlos, municipio de Puerto Colombia, cuando Moisés Pinto González estaba en una motocicleta Honda frente a una tienda de Ara.

De acuerdo con El Heraldo, testigos relataron que “la víctima, al parecer, se encontraba realizando unos cobros por la zona cuando dos sujetos que se movilizaban en un vehículo similar lo interceptaron”.

Los dos victimarios se movilizaban también en una motocicleta - crédito Colprensa

El parrillero descendió, sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. Sin cruzar palabra, los responsables huyeron en motocicleta, dejándolo tendido en vía pública, donde perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas.

La reacción de las autoridades fue inmediata. Agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla y del grupo Sijín llegaron al lugar para empezar la investigación y recolectar evidencias.

Los peritos buscan grabaciones de cámaras de seguridad en los alrededores que puedan aportar pistas sobre los autores y la ruta de escape utilizada tras el ataque.

Vecinos y comerciantes de San Carlos manifestaron inquietud por la seguridad en la zona, debido a que la víctima acostumbraba realizar cobros en el sector.

El hecho sucedió en el barrio San Carlos de Barranquilla - crédito Redes sociales

Las autoridades manejan varias hipótesis en el caso y analizan si Pinto González había sido objeto de amenazas o conflictos recientes asociados a sus actividades laborales.

Hasta el momento, la Policía no ha reportado capturas relacionadas con el homicidio y se mantiene la búsqueda activa de los dos hombres responsables, con la intención de esclarecer los móviles y detener a los agresores lo antes posible.

Joven de 21 años fue asesinado a tiros en Barranquilla

Un sicario asesinó a tiros a un joven de 21 años en una concurrida calle del barrio Nueva Colombia, Barranquilla, según información confirmada por el medio Al Día.

El hecho ocurrió la noche del martes 23 de septiembre de 2025, cuando la víctima, identificada como Jainer Junior Fernández Julio, caminaba por el sector y fue interceptada por una camioneta blanca.

Según testigos, vieron descender a un hombre armado de dicho vehículo, quien, sin intercambiar palabra alguna, disparó en varias ocasiones contra Fernández Julio, impactándolo gravemente. El agresor escapó rápidamente en la misma camioneta junto a otros ocupantes.

Vecinos de Nueva Colombia acudieron al llamado de auxilio y trasladaron al joven hasta el centro asistencial Camino La Manga. No obstante, los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

El medio citado que la víctima presentaba varias lesiones por arma de fuego que resultaron mortales.

La víctima fue identificada como Jainer Junior Fernández Julio - crédito Redes sociales

Tras conocerse el ataque, la Policía Metropolitana de Barranquilla llegó al sitio para recolectar evidencias e iniciar entrevistas a testigos. Unidades de Policía Judicial comenzaron la investigación con el objetivo de identificar y capturar al responsable, así como establecer los móviles detrás del homicidio.

De acuerdo con la información del medio citado, el barrio Nueva Colombia ha sido escenario de preocupantes episodios de violencia, los cuales mantienen alerta a sus habitantes.

La muerte de Jainer Junior Fernández Julio se suma a la lista de jóvenes cuyas vidas terminan abruptamente por ataques armados en la ciudad.

Las autoridades han hecho un llamado a la colaboración ciudadana, invitando a los residentes de la zona a entregar cualquier información útil que pueda acelerar la investigación y contribuir a esclarecer el caso.

Hasta el momento, no se han reportado capturas ni se ha revelado un posible agravante que relacione el ataque con antecedentes judiciales de la víctima. La Policía continúa recogiendo testimonios y revisando posibles cámaras de seguridad en las inmediaciones para dar con el responsable.