Colombia

Abelardo de la Espriella puso a cantar a Lina Garrido para enviar un jocoso mensaje a Vicky Dávila: “La clave es la unidad”

El precandidato presidencial señaló que el objetivo para las elecciones de 2026 es derrotar el petrismo

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Abelardo De La Espriella y Vicky Dávila han protagonizado varias peleas en redes sociales - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa y Catalina Olaya/Colprensa

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella sigue consolidando su aspiración a la Casa de Nariño, la cual no ha estado exenta de enfrentamientos con otros políticos que buscan ser la ficha de la oposición, de cara a los comicios electorales de 2026.

Junto a Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial, el togado ha protagonizado varios debates vía redes sociales por diferencias en torno a las propuestas de su campaña y visión de país. Sin embargo, el aspirante a gobernar el país aprovecha cada oportunidad para pedir a los candidatos de derecha la creación de un frente unido que permita una victoria segura.

En un evento en Medellín, el precandidato presidencial habló sobre su polémica con Vicky Dávila - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella sostuvo que respeta a los opositores del petrismo que luchan día a día con el fin de frenar el daño que la actual administración le ha hecho al país en materia social y económica.

“Para derrotar el petrismo, la clave es la unidad. Solo reconozco como enemigos a Petro y a sus cómplices en la destrucción de Colombia. Todo el respeto y consideración para los miembros de la oposición que enfrentan con ahínco y determinación al régimen”, expresó.

“¡Firme por la Patria! PD. Me encanta Lina María Garrido. ¿Y a ustedes les gusta?”, finalizó su mensaje De la Espriella.

Abelardo De La Espriella compartió video de Lina Garrido cantando para lanzar pulla a Vicky Dávila - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

A propósito, lanzó una jocosa pulla a Dávila a través de la publicación de un video de la representante a la Cámara por Cambio Radical, Lina Garrido, mientras interpretaba una canción en un evento en el barrio Manrique, en Medellín.

Luego de la interpretación de Me has echado al olvido, de José Feliciano, el abogado tomó el micrófono y envió un mensaje a la exdirectora de Semana en el que sostuvo que no le guarda ningún tipo de odio ni rencor por sus ataques y comentarios en su contra: “Y yo no tengo sino cariño por Vicky, a quien respeto, considero; es una mujer honesta. Yo entiendo que está bajo mucha presión. Y si me preguntan qué haría, yo le diría: (cantando) me has echado al olvido...”.

El origen del rifirrafe entre Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila

Las tensiones entre los dos precandidatos presidenciales en Colombia escalaron luego de que Vicky Dávila intensificara sus críticas hacia Abelardo de la Espriella por su antigua relación con Alex Saab, figura central en casos de corrupción vinculados con el régimen venezolano.

La periodista y aspirante dejó claro que no contempla alianzas con quienes hayan tenido nexos con el actual Gobierno o se hayan visto envueltos en escándalos de corrupción, una postura que ha marcado el tono de su campaña.

En una serie de publicaciones realizadas el 24 de septiembre de 2025, la periodista cuestionó abiertamente la cercanía entre De la Espriella y Alex Saab, recordando que este último, nacido en Barranquilla, fue encarcelado por su papel en redes criminales dentro de la dictadura venezolana y posteriormente liberado en un intercambio por presos políticos.

La precandidata arremetió contra Abelardo de la Espriella - crédito @VickyDavilaH/X

Tras su regreso a Venezuela, Nicolás Maduro lo designó como ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional. Dávila citó un titular en el que Saab calificaba a De la Espriella como “un gran abogado y amigo”, y planteó a sus seguidores: “¿Confían en el gran amigo del testaferro de Nicolás Maduro? No estoy dispuesta a cambiar a un aliado de Maduro (Petro) por el amigo de su testaferro”.

La precandidata también puso en duda la coherencia del discurso de De la Espriella, quien se ha presentado como opositor del Gobierno nacional y crítico de las figuras de izquierda. En una de sus publicaciones en X, Dávila escribió: “«El tigre de papel» no es «abogado» de Alex Saab… es amigo. Ahí hay una enorme incoherencia entre lo que Abelardo dice en campaña y lo que hace en realidad y su pasado”.

Así mismo, trajo a colación declaraciones de El Tuso Sierra sobre De la Espriella para reforzar su rechazo a cualquier posible colaboración con él. “La vida de Abelardo de la Espriella ha sido gris. Aquí lo que dijo El Tuso Sierra sobre él. Vayan conociendo al personaje de verdad, no al que les quieren vender a punta de plata. Bodegas y mañas. El juego debe ser limpio. Aquí hay candidatos muy buenos antipetristas, con ellos me voy a unir porque lo que vale es Colombia. Pero miren este video hasta el final”, espresó Dávila.

El abogado indicó que ya está informado sobre lo que ha escrito la precandidata en su contra - crédito @realsantig/X

Por su parte, Abelardo de la Espriella reaccionó a las críticas tras su llegada a Medellín, donde, en un evento privado, reconoció haber sido informado de los mensajes de Vicky Dávila. Restó importancia a la controversia y expresó: “Tan pronto aterrizamos, me mostraron como siete trinos de Vicky diciendo horrores de mí. Se los juro, con todo el corazón, solemnemente, yo no tengo rabia con eso. Creo que ella está bajo mucha presión y si uno ve las cosas con caridad humana, el panorama se aclara”.

La propuesta de Abelardo de la Espriella para viajar a Estados Unidos @ABDELAESPRIELLA/X

Además, invitó a Vicky Dávila de demostrar con pruebas lo que ha afirmado en su contra: “Respetada Vicky, te propongo algo: vamos juntos al Departamento de Justicia en los Estados Unidos y, si lo que dice es cierto, yo me retiro de la candidatura; si no lo es, ni siquiera tendrá que disculparse”.

En diversas entrevistas, De la Espriella ha explicado el deber ser de los abogados, lo que incluye defender a la ciudadanía, sin importar su inocencia o culpabilidad.

