Tripulación de las Fuerzas Militares naufragó en aguas de Tumaco, Nariño: dos uniformados están desaparecidos

Un bote de la Armada Nacional naufragó en aguas cercanas a Tumaco (Nariño), dejando como saldo dos uniformados desaparecidos. El hecho ocurrió durante en la madrugada del viernes 26 de septiembre, a 28 millas náuticas del municipio, en el sector conocido como Francisco Pizarro.

De acuerdo con la información preliminar, en la embarcación viajaban 28 personas, entre las que se encontraban miembros del Ejército, la Policía y la Armada Nacional. Las autoridades desplegaron operaciones de búsqueda en la zona, enfocándose en localizar a los dos desaparecidos.

La mayoría de los tripulantes logró ser rescatada tras la situación. La Armada, con la colaboración de la Fuerza Aérea y Guardacostas, desplegó de inmediato un operativo de búsqueda y rescate en la zona.

Las autoridades mantienen labores intensas en el área para localizar a los militares desaparecidos, mientras permanece activa la investigación sobre las causas del siniestro. La embarcación trasladaba a varios uniformados de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 2 cuando se produjo el accidente por razones que aún se desconocen.

Se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades que entregue detalles de lo ocurrido.

Naufragio en el río Magdalena: rescatan dos personas por la estación de Guardacostas de Barranquilla

El 18 de septiembre se conoció que, durante las operaciones de búsqueda y rescate, unidades de la Estación de Guardacostas de Barranquilla lograron salvaguardar la vida de dos personas que naufragaron en una embarcación artesanal mientras transitaban por el río Magdalena, a la altura del caño de las Compañías, en el área de Bocas de Ceniza.

El hecho se registró al mediodía, después de que la línea de emergencias 146 recibiera el reporte del hundimiento de una canoa cargada con víveres. Una Unidad de Reacción Rápida (URR), que patrullaba la zona, activó los protocolos de búsqueda y localizó a las dos personas, quienes permanecieron aferradas a la embarcación sumergida hasta ser rescatadas.

Las personas rescatadas fueron identificadas como ciudadanos colombianos adultos. Tras una valoración médica a bordo de la unidad naval, expresaron encontrarse en buen estado de salud. Luego fueron trasladadas al muelle de la Estación de Guardacostas de Barranquilla junto con la embarcación recuperada.

La Armada de Colombia, por medio de la Fuerza Naval del Caribe, reiteró su compromiso con la seguridad en el río Magdalena y llamó a la comunidad a utilizar los canales de comunicación oficiales para reportar emergencias que puedan poner en riesgo la vida humana en el mar y en los ríos de la región.

Armada Nacional halló el cadáver de infante Marina desaparecido en aguas de Buenaventura

El 23 de septiembre, la Armada Nacional informó que el infante de Marina, Jhon Mario Berrio Montes, que durante seis meses prestó su servicio militar en el Grupo Aeronaval del Pacífico, desapareció tras ingresar al mar con sus compañeros al finalizar una jornada de limpieza en las playas de Juanchaco, en Buenaventura.

Luego del hecho, se activaron los protocolos correspondientes y se desplegaron unidades de Guardacostas, Aviación Naval y Buceo, que realizaron labores de búsqueda y rescate en el área.

Sin embargo, el 24 de septiembre de 2025, la Armada comunicó que, tras las labores de búsqueda, unidades de la Fuerza Naval del Pacífico hallaron sin vida al infante Berrio Montes en el sector de Juanchaco, bahía de Málaga.

El cuerpo quedó a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para los actos urgentes. La Armada de Colombia expresó sus condolencias a los familiares y amigos del infante y dispuso acompañamiento por parte de un equipo multidisciplinario.