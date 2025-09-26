Colombia

Susana Muhamad revela visión de Petro sobre Daniel Quintero y el futuro del Pacto Histórico

La precandidata presidencial habló también sobre los ajustes en la consulta de la coalición de izquierda de cara a las elecciones del 2026

Por Mauricio Villamil

La exministra de Ambiente Susana
La exministra de Ambiente Susana Muhamad - crédito suministrada a Infobae Colombia - Carlos Ortega/EFE

En medio de las discusiones internas que atraviesa el Pacto Histórico, la precandidata presidencial Susana Muhamad se refirió a la posibilidad de que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero se una a esa colectividad.

Durante una entrevista en el programa Recap BLU de la emisora Blu Radio, la exministra aseguró que el presidente Gustavo Petro no ha puesto objeciones a esa eventualidad.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

“El presidente Gustavo Petro básicamente tiene una visión, yo diría amplia, para él sí cumple los requisitos y si puede entrar, pues que entre, o sea, el presidente no ha estado en contra de que Daniel Quintero entre el Pacto Histórico, eso hay que decirlo con claridad, pero pues nosotros tenemos unas razones también y entonces eso todo se ha puesto sobre la mesa”, afirmó Muhamad en diálogo con BLU Radio.

La aspirante a la Presidencia recordó que, aunque algunos sectores han insistido en que Quintero debería medir sus aspiraciones dentro de la consulta del Frente Amplio y no en la del Pacto, la visión del jefe de Estado es menos restrictiva.

Según indicó, esa diferencia de enfoques hace parte del debate natural dentro de una coalición que aún enfrenta definiciones importantes.

Daniel Quintero y el presidente
Daniel Quintero y el presidente Gustavo Petro| Infobae.

El tema tomó más fuerza después de que Gustavo Bolívar, también precandidato presidencial, expresara su inconformidad y advirtiera que podría renunciar si se concretaba la llegada de Quintero como aspirante del Pacto. Ante ese panorama, Muhamad volvió a subrayar su posición sobre la identidad ideológica del movimiento.

“Una cosa es el Pacto Histórico, otra cosa es el Frente Amplio. El Pacto Histórico es el corazón progresista y de izquierda. De ahí debe salir un candidato de izquierda y progresista. Yo también considero que eso no queda representado en Daniel Quintero”, declaró en BLU Radio.

La exministra planteó que el reto principal no está en las aspiraciones individuales de los distintos precandidatos, sino en mantener la cohesión de un proyecto colectivo que asegure la continuidad del proceso político iniciado en 2022, cuando Petro llegó a la Casa de Nariño. Subrayó que esa unidad será fundamental de cara a la definición del candidato presidencial para las elecciones de 2026.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el calendario electoral de la coalición. Muhamad explicó que la consulta interna del Pacto Histórico no se llevará a cabo en octubre, como se había previsto al inicio del año. En su lugar, se están explorando otras fórmulas para definir un nombre único, entre ellas un eventual acuerdo político o encuestas internas, antes de llegar a la gran consulta interpartidista.

Susana Muhamad | EFE/ Mauricio
Susana Muhamad | EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

“Así que se ha privilegiado que precisamente la consulta para definir nuestro candidato a la Presidencia sea con el Frente Amplio y sea en marzo y ya tendremos que ver dentro del Pacto cómo se define, quién será ese candidato o candidata única que vaya, pues que evidentemente no es el mecanismo de consulta”, explicó la exministra a BLU Radio.

Mientras se resuelven esos ajustes, la colectividad mantiene en firme las consultas programadas para las listas al Congreso, previstas para el 26 de octubre. Según Muhamad, el propósito es tomar las decisiones sobre la candidatura presidencial “con cabeza fría y tranquilidad”, de manera que la estrategia electoral de 2026 logre mantener la solidez de la coalición.

La discusión sobre Quintero se inscribe en un contexto más amplio, marcado por la falta de personería jurídica unificada del Pacto Histórico, situación que ha generado tensiones internas y que podría impactar los mecanismos de selección de sus candidatos.

En medio de esas circunstancias, la postura de Petro, descrita como abierta por Muhamad, busca dar margen para integrar a distintos sectores, mientras que otras voces insisten en preservar un perfil más homogéneo de cara al próximo ciclo electoral.

