Regreso de migrantes por el tapón del Darién está disparado, van más de 12.000 casos

Cada vez son más las personas que buscan volver a América del Sur por el Darién - crédito EFE

La llegada de Donald Trump al Gobierno de Estados Unidos, que ha incluido una mayor rigurosidad en los procesos de admisión de migrantes, además del arresto y expulsión de una gran cantidad de extranjeros indocumentados, ha provocado que miles de latinos desistan de la idea de llegar ilegalmente a esta nación.

En América del Sur, la situación provocó una disminución de más del 90% en los casos de migrantes que atravesaron el tapón del Darién, la única frontera entre Colombia y Panamá. Sin embargo, en esta región de la selva amazónica se ha registrado la llegada masiva de migrantes desde Panamá, que ahora buscan regresar a América del Sur, aunque atravesar el Darién represente un riesgo de muerte.

Aumentan los casos de migración inversa en el Darién

Migrantes han desistido del sueño americano de llegar a Estados Unidos - crédito AP

En un informe expuesto por Valora Analitik, quedó en evidencia la gravedad de los casos de migración inversa, ya que en 2025 se han registrado más de 12.000 regresos a Colombia.

Según entidades estatales encargadas de la migración y la atención humanitaria, este fenómeno implica movimientos contrarios a los flujos migratorios predominantes en la región, tradicionalmente caracterizados por el tránsito hacia el norte del continente. Las cifras revelan que el regreso masivo de migrantes a territorio colombiano evidencia un cambio en las dinámicas de movilidad humana.

La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia reporta que las personas involucradas corresponden principalmente a ciudadanos colombianos que habían salido del país en los últimos meses y que, por diferentes circunstancias, decidieron retornar a través de la selva del Darién.

Además, se ha identificado el regreso de migrantes provenientes de naciones suramericanas y caribeñas, que también optaron por devolverse vía terrestre. Las autoridades migratorias han establecido puntos de atención en los municipios fronterizos para controlar el ingreso, identificar a los retornados y brindarles acompañamiento durante el proceso de reingreso.

Van más de 12.000 casos de migración inversa en el Darién - crédito AP

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con Migración Colombia, ha implementado protocolos para el registro e identificación de los migrantes retornados. Entre los procedimientos establecidos figuran el levantamiento de información biométrica, la verificación del estado de salud y la revisión de su situación migratoria.

Los funcionarios también se encargan de facilitar la articulación con entidades del bienestar social y la salud pública, para que los migrantes accedan a orientación legal, traslados internos y ayuda para la reunificación familiar.

La Personería Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) realizan acciones de prevención y protección, sobre todo cuando los retornados incluyen niños, adolescentes o personas susceptibles de acompañamiento especial.

En estos casos, se inicia una ruta de atención diferenciada para garantizar sus derechos durante las primeras etapas del reingreso y, cuando es necesario, se gestiona la remisión a programas de protección y apoyo psicosocial.

A los migrantes no les importa exponer su vida al cruzar la selva amazónica - crédito AP

El Ministerio del Interior monitorea la movilidad en corredores fronterizos y mantiene reportes periódicos sobre la transitabilidad del Darién y los riesgos asociados al paso por esta zona selvática. Las fuerzas armadas y la Policía Nacional refuerzan la seguridad en los puntos de llegada para evitar situaciones de violencia, explotación o trata de personas en el contexto de los retornos.

En ese sentido, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados en Colombia ha acompañado a las autoridades nacionales en la identificación de perfiles de vulnerabilidad entre los retornados y en la coordinación interinstitucional para la prestación de servicios básicos.

Por su parte, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres participa con acciones de apoyo logístico y entrega de insumos básicos en los puntos de llegada de los migrantes. Esta entidad organiza, junto con la Cruz Roja Colombiana, operativos de asistencia para atender situaciones de emergencia derivadas de las condiciones adversas que enfrentan los migrantes al cruzar el Darién.