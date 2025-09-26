Colombia

Polémica por extranjero que promociona viajes a Medellín para estar con “mujeres de alto valor”

Aunque la administración local ha afirmado que su lucha principal es terminar con las prácticas indebidas de extranjeros, no se ha pronunciado hasta el momento

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

El próximo viaje del americano será en octubre - crédito @DondSoundOff/TikTok

En más de una ocasión, desde la Alcaldía de Medellín han arremetido contra los extranjeros que llegan a la capital antioqueña con el objetivo de cometer crímenes ligados a trata de personas, prostitución o abuso de menores.

Sin embargo, esto no ha provocado que se dejen de registrar casos de norteamericanos que llegan al país con la idea de que acá tienen permitido hacer lo que quieran sin temor a las consecuencias.

Buscando mitigar los casos de esta índole, Migración Colombia ha expulsado a cientos de extranjeros que aparecen en centrales internacionales como posibles abusadores.

A pesar de ello, la tendencia de viajes de extranjeros para los parámetros mencionados se mantiene y, en algunos casos, han empeorado, puesto que hay personas que han convertido esto en un negocio.

Donald Johnson afirma que tener poco dinero no es impedimento para conseguir mujeres de "valor" en Medellín - crédito @DondSoundOff/TikTok

Precisamente, denunciando una presunta empresa de turismo que promociona “Passport Bro Trips” —nombre con el que se ha bautizado al paquete que asegura a los extranjeros la posibilidad de disfrutar de “mujeres de alto valor” en Medellín—, el medio El Armadillo ha solicitado la intervención de la alcaldía ante esta situación.

En la investigación, mencionan al norteamericano Donald Johnson como la cara visible de este “negocio”, encargado de exponer “casos de éxito” de este tipo de viajes en diversas redes sociales.

Johnson también se dedica a ofrecer viajes grupales, en los que afirma que los hombres podrán recuperar la confianza y mejorar sus relaciones con las mujeres.

En cuanto a los precios, el estadounidense indica que el valor inicial del paquete es de 1.700 dólares, lo que incluye tiquetes, estadía, traslados a las actividades y la promesa de estar con mujeres “lindas” y de “alto valor”.

El americano indica que las
El americano indica que las mujeres en Colombia estarán interesadas de salir con sus clientes - crédito @donpsounds

Sin embargo, también aclara que el viaje no incluye paquetes adicionales que serán cobrados en Medellín, entre los que destacan clases de citas por 150 dólares o incluso la posibilidad de “evaluar a la futura esposa”.

En este agregado, se menciona que la agencia se encarga de informar al cliente sobre los datos y antecedentes de una mujer con la que pudiera haber tenido algún tipo de conexión durante el viaje.

En sus transmisiones, Johnson habla de los “pasaportes” como un grupo de hombres que ha sido abandonado o rechazado en su país y que considera que en Medellín podrán tener mejores relaciones con las mujeres.

De igual forma, el estadounidense les indica a sus potenciales clientes que en Colombia los estándares de belleza masculina no son tan altos y que podrán encontrar mujeres más lindas que en su país.

Johnson afirmó que realizará un
Johnson afirmó que realizará un nuevo viaje en octubre del 2025 - crédito @donpsounds

De hecho, en sus discursos también recuerda haber sentido frustración por no ser aceptado por el género femenino en Estados Unidos, acusando a estas mujeres de pensar primero en el dinero de manera interesada y manipuladora.

En uno de los videos con más visualizaciones en la cuenta de TikTok del estadounidense, anunció que viajará a Medellín el 29 de octubre con un nuevo grupo de hombres que saldrá con mujeres que los “aprecien” en Colombia: “Una mujer de aspecto normal se unió y me dijo: ‘He visto los chicos que llevas y no son atractivos’. Voy a hacer dos viajes más este año. Si eres demasiado bajito, llámame; si dices que no ganas el dinero suficiente, ven con nosotros. Vamos a ir en Halloween a Medellín y vamos a conseguir mujeres que nos aprecien”.

Aunque en sus publicaciones el estadounidense hace referencia al fácil acceso en Colombia a “servicios” de mujeres y afirma haber realizado viajes de manera frecuente, hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.

