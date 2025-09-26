Colombia

María José Pizarro ‘se bajó del bus’ de la Presidencia y todo su apoyo será para Iván Cepeda: “Me estoy colocando del lado de Colombia”

La legisladora del Pacto Histórico explicó que su salida de la contienda presidencial obedece a un compromiso firme con sus principios y con la defensa del movimiento progresista

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
María José Pizarro respaldó públicamente la candidatura presidencial de Iván Cepeda, reafirmando su compromiso con el proyecto político del Pacto Histórico - crédito @PizarroMariaJo/X

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, informó públicamente que no seguirá en la contienda para la Presidencia de Colombia por la coalición del Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro.

La senadora tomó esta decisión en medio de las dificultades que enfrentan los aspirantes para formalizar sus candidaturas debido a una compleja disputa legal y administrativa entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y una acción de tutela que generó incertidumbre en el proceso de inscripción.

En un mensaje claro y directo publicado en su cuenta de X, Pizarro expresó que su postura responde a la defensa de sus principios y al compromiso con el proyecto político que representa el Pacto Histórico.

La legisladora expresó: “Con grandeza y fiel a mis principios, he tomado dos decisiones trascendentales: Anunciar oficialmente mi apoyo a la candidatura presidencial de mi compañero Iván Cepeda. Estaré, como siempre, del lado correcto de la historia y de este proyecto político que nació del pueblo y seguirá caminando con dignidad”.

Noticia en desarrollo..

Temas Relacionados

María José PizarroIván CepedaCNEPacto HistoricoPrecandidaturas presidencialesElecciones presidencialesElecciones 2026Elecciones ColombiaGustavo PetroColombia-Noticias

