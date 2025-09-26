María José Pizarro ‘se bajó del bus’ de la Presidencia y todo su apoyo será para Iván Cepeda: “Me estoy colocando del lado de Colombia”

María José Pizarro respaldó públicamente la candidatura presidencial de Iván Cepeda, reafirmando su compromiso con el proyecto político del Pacto Histórico - crédito @PizarroMariaJo/X

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, informó públicamente que no seguirá en la contienda para la Presidencia de Colombia por la coalición del Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro.

La senadora tomó esta decisión en medio de las dificultades que enfrentan los aspirantes para formalizar sus candidaturas debido a una compleja disputa legal y administrativa entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y una acción de tutela que generó incertidumbre en el proceso de inscripción.

En un mensaje claro y directo publicado en su cuenta de X, Pizarro expresó que su postura responde a la defensa de sus principios y al compromiso con el proyecto político que representa el Pacto Histórico.

La legisladora expresó: “Con grandeza y fiel a mis principios, he tomado dos decisiones trascendentales: Anunciar oficialmente mi apoyo a la candidatura presidencial de mi compañero Iván Cepeda. Estaré, como siempre, del lado correcto de la historia y de este proyecto político que nació del pueblo y seguirá caminando con dignidad”.

