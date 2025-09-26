Colombia

Jennifer Pedraza tras anulación de título a Juliana Guerrero: “A Petro no le incomoda la corrupción”

La congresista reaccionó a la decisión de la Fundación San José y aseguró que continuará con las acciones legales

Por Mauricio Villamil

Guardar
| crédito redes sociales -
| crédito redes sociales - Presidencia

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza volvió a referirse al caso de Juliana Guerrero, luego de que la Fundación Universitaria San José anunciara la anulación del título en Contaduría que le había otorgado.

La decisión de la institución surgió después de varias denuncias hechas por la congresista, quien desde semanas atrás había cuestionado la legalidad de ese diploma.

| crédito Colprensa
| crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio lo realizó Juan David Bazzani, abogado de la universidad, en entrevista con Noticias Caracol. Allí explicó que “a hoy no se conoce por parte del Icfes una respuesta oficial de si la estudiante presentó o no las pruebas. En la medida en la que la universidad no tiene acreditada la presentación o el cumplimiento de ese requisito, la institución educativa tiene que proceder a la anulación del referido diploma por no cumplir con los requisitos legales para la expedición del mismo”.

Jennfier Pedraza - crédito oficina
Jennfier Pedraza - crédito oficina de prensa representante a la Cámara de Jennifer Pedraza

Pedraza, que fue la primera en alertar sobre las irregularidades, expresó en un trino en X que “el caso de Juliana Guerrero demuestra que a Petro no le incomoda la corrupción”. Aseguró también que continuará con el seguimiento al tema y con nuevas acciones en los organismos de control. “Nosotros no vamos a parar: iremos hasta las últimas instancias para que no reine la impunidad a la que este gobierno le dio carta blanca. Hoy sabemos que posiblemente le anulen los títulos a Guerrero. Esto es una victoria del control político que hemos hecho en el Congreso”, agregó.

La congresista hizo énfasis en que, mientras no exista un acto administrativo definitivo, no se debe considerar el proceso como cerrado. “Hasta que no le anulen el título a Guerrero no podemos cantar victoria”, afirmó en su intervención.

Pedraza recordó que el 2 de septiembre denunció que Guerrero no había presentado las pruebas Saber Pro, requisito indispensable para obtener un título profesional. “23 días después, el silencio de Guerrero confirma que sus títulos se obtuvieron de manera ilegal”, declaró en W Radio. Además, agregó: “no tienen registro SNIES, es decir, la universidad nunca reportó su matrícula al Ministerio de Educación. ¿Será que sí estudió?”.

Prueba Saber Pro -
Prueba Saber Pro - crédito Colprensa

La congresista también vinculó este caso con otros episodios que han sido objeto de cuestionamientos en la vida política del país. Comparó la situación con lo ocurrido con la expresidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias. “Juliana Guerrero es la Jennifer Arias de este gobierno: títulos ilegales, trampas académicas y un poder político que las protege para que nada les pase”, expresó Pedraza, citada por el mismo medio.

En sus declaraciones, la representante sostuvo que Guerrero ha mantenido sus aspiraciones y que cuenta con respaldo político. Señaló directamente al ministro Armando Benedetti y al presidente Gustavo Petro de estar detrás de su permanencia en cargos públicos. Según Pedraza, Guerrero “se ha aferrado al poder” con su designación en el Ministerio de la Igualdad.

La congresista también reveló que el 7 de septiembre presentó una denuncia formal ante la Fiscalía contra Guerrero y contra algunos directivos de la Fundación San José. Según dijo, la entidad judicial tardó varios días en asignar un número de noticia criminal. “Exijo investigaciones serias y ágiles a la Fiscal General”, puntualizó en su entrevista.

Pedraza igualmente confirmó que interpuso acciones legales contra el Icfes, a quien acusa de “ocultar información para protegerla”. Indicó que también planea llevar ante la justicia la participación de Guerrero en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, si no es retirada por el Ejecutivo.

En sus intervenciones, Pedraza recalcó que no detendrá sus gestiones y que el caso debe servir para reforzar los controles en materia académica. “No vamos a desistir. Si este Gobierno quiere normalizar la corrupción, nosotros no. Con la juventud y sus causas no se juega”, sostuvo en sus declaraciones recogidas por W Radio.

El proceso continúa abierto en la Fundación Universitaria San José, que ya inició los trámites para invalidar el título, al no existir prueba de cumplimiento de los requisitos formales exigidos en Colombia. La discusión también se trasladó al ámbito judicial, donde reposan las denuncias radicadas por la congresista y en las que pide investigar la presunta responsabilidad de los funcionarios de la institución educativa.

En medio de la controversia, Guerrero aseguró públicamente que presentará los exámenes Saber, con el fin de que se le otorgue el diploma en forma legal. La situación seguirá bajo revisión de las autoridades competentes, mientras en el Congreso continúa el debate impulsado por Pedraza, quien ha reiterado que su objetivo es evitar que casos similares queden en la impunidad.

Temas Relacionados

Jennifer PedrazaJuliana GuerreroGustavo PetroColombia-noticias

Más Noticias

Fenalco plantea limitar funciones presidenciales en Colombia con tres reformas clave al poder ejecutivo

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, presentó en Medellín una propuesta para reducir atribuciones del jefe de Estado

Fenalco plantea limitar funciones presidenciales

Congresistas enfrentan posturas sobre quién asumirá los impuestos en la nueva reforma tributaria

Los congresistas Mauricio Gómez y Aída Avella expusieron visiones opuestas frente al impacto de la reforma tributaria

Congresistas enfrentan posturas sobre quién

Becas completas para maestrías virtuales en España con ICETEX y VIU: requisitos y fechas clave

El ICETEX abrió convocatoria para estudios de posgrado en modalidad online con la Universidad Internacional de Valencia

Becas completas para maestrías virtuales

Corte Constitucional ordena al INPEC ajustar reglas de ingreso para abogados y médicos en cárceles

El alto tribunal le exigió al INPEC expedir una circular que defina nuevos parámetros para visitas de defensores y médicos particulares

Corte Constitucional ordena al INPEC

Susana Muhamad revela visión de Petro sobre Daniel Quintero y el futuro del Pacto Histórico

La precandidata presidencial habló también sobre los ajustes en la consulta de la coalición de izquierda de cara a las elecciones del 2026

Susana Muhamad revela visión de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Baleado y con signos de

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Las 10 de canciones más

Las 10 de canciones más escuchadas en Spotify Colombia este día

Manuel Turizo se sumó a Sofía Vergara en el último episodio de ‘America’s Got Talent’: “Más colombianos que una yuca con suero”

Nicolás Montero es el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: así fue el reto de eliminación

Carolina Cuervo reveló cómo ha sido su paso por la actuación y la relación con su mamá: “Son difíciles, duras y arduas”

Limp Bizkit: radiografía del grupo de nu metal que espera poner a saltar a los colombianos en diciembre

Deportes

Luis Díaz busca otro partido

Luis Díaz busca otro partido estelar en la Bundesliga: hora y dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Escándalo en Fenerbahce con Jhon Jáder Durán: denuncian pagos “por debajo de la mesa” y poca claridad con su lesión

Así fue la inesperada expulsión de Juan Guillermo Cuadrado con Pisa, en un partido de la copa de Italia: lanzó reclamo al árbitro desde lejos

Un colombiano hizo historia para la Liga de Quito: así fue como Jeison Medina eliminó a São Paulo en la Copa Libertadores

Leonel Álvarez suena para dirigir a Atlético Nacional: “Hoy estamos acá; mañana, no”