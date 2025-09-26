Experto de Harvard alerta sobre el consumo frecuente de una fruta con alto contenido de azúcar y sus efectos negativos para el intestino

El Dr. Sethi insiste en limitar la ingesta de plátanos en su punto más dulce y priorizar opciones menos maduras para preservar la salud intestinal y bucal - crédito Freepik

El consumo habitual de plátanos muy maduros podría tener consecuencias negativas para la salud intestinal, según la advertencia realizada por el doctor Saurabh Sethi, gastroenterólogo formado en la universidad de Harvard.

El especialista, a través de sus redes sociales, ha señalado que esta fruta, cuando alcanza un grado elevado de maduración, presenta una concentración de azúcares que puede alterar la microbiota y el equilibrio digestivo.

Aunque la recomendación general en nutrición insiste en la importancia de incorporar frutas y verduras en la dieta diaria, el doctor Sethi subraya que no todas las frutas ofrecen los mismos beneficios en todas sus etapas de maduración.

En el caso específico del plátano, el especialista explicó que, a medida que madura, se produce una transformación en su composición: el almidón resistente y la fibra dietética disminuyen, mientras que los azúcares simples aumentan de forma considerable.

“Los plátanos maduros, debido a su alta concentración de azúcar, fueron alguna vez descritos como ‘barras de Mars con piel amarilla’”, afirmó Sethi en sus publicaciones, haciendo hincapié en la cantidad de azúcar que pueden contener estos frutos en su punto más avanzado de maduración.

El doctor Saurabh Sethi, gastroenterólogo formado en Harvard, advierte que consumir plátanos muy maduros de manera habitual puede afectar negativamente la salud intestinal debido a su alta concentración de azúcares

El almidón resistente, presente en mayor proporción en los plátanos verdes o apenas maduros, actúa como un prebiótico en el intestino grueso, alimentando a las bacterias beneficiosas y favoreciendo la salud digestiva. Sin embargo, cuando el plátano madura, este componente se reduce y es reemplazado por azúcares como la glucosa, la fructosa y la sacarosa. Según el Dr. Sethi, este cambio no solo disminuye el aporte de combustible para la microbiota intestinal, sino que también puede elevar los niveles de azúcar en sangre. “A medida que el plátano madura, los estudios han mostrado que el almidón resistente y la fibra dietética disminuyen, mientras que los niveles de azúcar aumentan significativamente”, explicó el especialista en sus redes sociales.

El impacto de los plátanos muy maduros no se limita al sistema digestivo. El Dr. Sethi advirtió que el consumo frecuente de esta fruta en su estado más dulce puede provocar picos de glucosa en sangre, lo que representa un riesgo particular para personas con diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina. “Los plátanos muy maduros contienen una gran cantidad de azúcares simples como glucosa, fructosa y sacarosa, lo que eleva su índice glucémico (IG)”, detalló el gastroenterólogo, añadiendo que estos azúcares se absorben rápidamente y pueden dificultar el control glucémico en quienes presentan alteraciones metabólicas.

Además, el especialista de Harvard hizo referencia a los efectos negativos sobre la salud bucal. La textura blanda y pegajosa de los plátanos muy maduros, sumada a su alto contenido de azúcares libres, favorece la adhesión de restos de fruta a los dientes y encías, prolongando la exposición de las piezas dentales a los azúcares.

Según el especialista, los plátanos maduros presentan menos almidón resistente y fibra dietética, lo que puede alterar el equilibrio digestivo y facilitar el desarrollo de problemas metabólicos

“La alta concentración de azúcares libres en los plátanos maduros convierte a esta fruta en un alimento cariogénico, lo que significa que promueve la formación de caries dentales”, advirtió el Dr. Sethi en sus publicaciones. Las bacterias presentes en la boca metabolizan estos azúcares y producen ácidos que erosionan el esmalte dental, incrementando el riesgo de caries y debilitamiento de los dientes. Por este motivo, el especialista recomendó realizar una higiene bucal inmediata y exhaustiva tras consumir plátanos muy maduros para minimizar el daño dental.

Como alternativa, el Dr. Sethi sugirió optar por plátanos ligeramente verdes, que conservan una mayor proporción de almidón resistente y presentan un menor impacto sobre la microbiota intestinal y los niveles de glucosa en sangre. El gastroenterólogo calificó esta opción con una puntuación de cinco sobre diez en términos de impacto digestivo, considerándola más adecuada para quienes buscan proteger la salud intestinal.

“Los plátanos maduros, debido a su alta concentración de azúcar, fueron alguna vez descritos como ‘barras de Mars con piel amarilla’”, señala el Dr. Sethi, quien enfatiza la importancia de moderar su consumo en etapas avanzadas de maduración - crédito Pexels

A pesar de las advertencias del Dr. Sethi, existen estudios que reconocen los múltiples beneficios del plátano como fruta, aunque el especialista insiste en la importancia de moderar su consumo en estados de maduración avanzada y priorizar las opciones menos dulces para preservar tanto la salud digestiva como la bucal.