Colombia

Capturan a más de una docena de miembros de Los Villanos, dedicados al microtráfico en Santander

Entre los detenidos figuran personas con antecedentes y un implicado que evadía una medida judicial al momento de su aprehensión

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Los delincuentes contaban con múltiples
Los delincuentes contaban con múltiples aparatos tecnológicos en el momento de su captura- crédito Policía de Bucaramanga

Un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía Nacional culminó con la desarticulación de la estructura criminal Los Villanos en Barbosa, Santander, tras meses de investigaciones y seguimientos.

La acción permitió la captura de 16 presuntos integrantes de este grupo dedicado al microtráfico, así como la incautación de diversas sustancias y materiales relacionados con la venta de drogas en varios barrios de la localidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en los barrios Villa Paz, San Marcos y Samán, donde incautaron dosis de marihuana, cocaína y tusi. Además, las autoridades decomisaron grameras, material de empaque, teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que evidencian la estructura y el alcance de las operaciones de Los Villanos en la zona sur de Santander.

De los 16 detenidos, 15 fueron capturados por orden judicial y uno más en flagrancia, quedando todos bajo custodia de la Fiscalía Primera Seccional de Barbosa.

Entre los capturados figuran Juan Pablo Vargas Díaz, Carlos Saúl Aguilar Pardo, Yulieth Paola Quitián Quitián y Brayan Danilo Calderón Pérez. Varios de los implicados ya tenían antecedentes por delitos relacionados con estupefacientes, y uno de ellos evadía una medida de detención domiciliaria al momento de su aprehensión.

Los criminales operaban en distintos
Los criminales operaban en distintos puntos del departamento- crédito Pixabay

La estructura criminal, integrada por ciudadanos colombianos y venezolanos, operaba en distintos sectores de Barbosa, lo que refleja la dinámica delictiva regional y la presencia de redes mixtas en el microtráfico local.

Durante el mismo día, se llevaron a cabo las audiencias preliminares, en las que se legalizaron los allanamientos, las incautaciones y las capturas. Posteriormente, la Fiscalía imputó a los detenidos cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno de los procesados aceptó los cargos presentados en su contra.

El destino de los implicados dependerá de la decisión que tome el juez de control de garantías sobre las medidas judiciales que deberán afrontar.

Los criminales se encargaban de
Los criminales se encargaban de la distribución de droga en varios sectores de Santander- crédito Shutterstock

Santander afronta graves problemas de seguridad

La percepción de inseguridad ha experimentado un notable incremento en municipios como Bucaramanga, Floridablanca y otros del área metropolitana.

Según una encuesta de Excellentia Focus Group, realizada en el primer trimestre de 2025, un 30.5% de los santandereanos considera que la inseguridad es el problema más grave que enfrenta el departamento.

Esa cifra se mantuvo por encima del 30% en otros trimestres, alcanzando el 36.1% en el tercer trimestre de 2024, lo que demuestra que la preocupación ciudadana no es temporal.

La inseguridad es una de
La inseguridad es una de las principales problemáticas en Bucaramanga - crédito Colprensa

La percepción muchas veces va acompañada de vivencias: asaltos callejeros, robos en transporte público, hurtos con violencia, lo que alimenta la sensación de vulnerabilidad.

En términos concretos de violencia, la tasa de homicidios en Santander se ha elevado hasta 18.54 por cada cien mil habitantes en 2023, cifra que fue considerada una de las más altas que ha tenido el departamento en tiempos recientes.

Este dato revela una escalada en muertes violentas, muchas de ellas asociadas a conflictos entre bandas, actos de sicariato y disputas territoriales. No todas las localidades se ven afectadas de la misma manera, pero la presencia de homicidios en municipios urbanos y zonas periféricas pone de manifiesto que el problema tampoco se puede circunscribir a un solo ámbito geográfico.

Otro componente significativo de la inseguridad en Santander es la actividad de grupos armados ilegales, especialmente del ELN, que ha actuado en la provincia del Pienta (municipios como Charalá, Coromoro y Ocamonte), generando muertes, amenazas y desplazamientos internos.

Las autoridades regionales han venido reforzando la presencia militar y policial en estas zonas, a la par con operativos de control y campañas para que la ciudadanía denuncie. Sin embargo, la intensidad de estas acciones y su impacto real sobre la reducción del riesgo todavía son materia de evaluación constante por parte de organismos de seguridad y la población.

Temas Relacionados

Los VillanosMicrotráficoBarbosaFiscalíaPolicía NacionalSantanderColombia-Noticias

Más Noticias

Operativo en la carrera Séptima de Bogotá terminó con cuatro capturados y la incautación de carros de comidas rápidas

Las autoridades de la ciudad llegaron a este importante corredor peatonal, donde hacen presencia una gran cantidad vendedores ambulantes

Operativo en la carrera Séptima

Saltarse un retén en Colombia puede costarle millones, la licencia de conducir y hasta la cárcel: esto dice la ley

El Código Nacional de Tránsito advierte que evadir un retén duplica las multas, puede acarrear procesos penales y sanciones adicionales

Saltarse un retén en Colombia

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

Tras un reto de salvación con un giro inesperado, cinco participantes están en riesgo de despedirse de la competencia

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá

Yana Karpova se sometió a un nuevo retoque estético y compartió el proceso con sus seguidores: “Espero aceptar la nueva versión de mí”

La creadora de contenido y exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ decidió realizarse dos intervenciones en los últimos meses, y documentó todo el proceso

Yana Karpova se sometió a

Leonel Álvarez suena para dirigir a Atlético Nacional: “Hoy estamos acá; mañana, no”

El entrenador Leonel Álvarez volvió a aparecer como candidato para dirigir a Atlético Nacional, a pesar de que actualmente tiene contrato vigente con Atlético Bucaramanga, equipo que lidera la Liga BetPlay

Leonel Álvarez suena para dirigir
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Baleado y con signos de

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

Yana Karpova se sometió a un nuevo retoque estético y compartió el proceso con sus seguidores: “Espero aceptar la nueva versión de mí”

Valentina Taguado confesó haber estado en una intensa fiesta con uno de los jurados de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Vibarco es el compositor colombiano con más nominaciones a los Latin Grammy 2025: “Ahora la brújula para mí es tratar de disfrutarlo”

Yeferson Cossio acusó a Jenn Muriel de llevarse a sus perros tras la ruptura: desató polémica en redes sociales

Deportes

Leonel Álvarez suena para dirigir

Leonel Álvarez suena para dirigir a Atlético Nacional: “Hoy estamos acá; mañana, no”

Jorge Bava se despidió de Independiente Santa Fe tras su polémica salida: “Venir aquí fue un regalo de vida”

Estos serían los candidatos para técnico de Santa Fe: dos ya conquistaron la Liga BetPlay

Acolfutpro salió en defensa de los jugadores del Deportivo Pasto tras escándalo de apuestas

David González abrió una herida en los hinchas de Millonarios al recordar clásico en el que Santa Fe pasó a la final