Colombia

Veinticinco altos mandos militares reconocieron crímenes de guerra ante la JEP en Colombia

Los oficiales admitieron su participación en asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 604 personas, presentadas falsamente como bajas en combate en la costa Caribe entre 2002 y 2008

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
Generales y oficiales aceptaron su
Generales y oficiales aceptaron su participación en homicidios y desapariciones, revelando un patrón criminal en el Ejército Nacional entre 2002 y 2008, según investigaciones de medios y la Jurisdicción Especial para la Paz - crédito Europa Press

El reconocimiento formal de responsabilidad por parte de 25 altos mandos militares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha marcado un hito en la búsqueda de verdad y justicia en Colombia.

Estos oficiales admitieron su participación en asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 604 personas, presentadas falsamente como bajas en combate en la costa Caribe entre 2002 y 2008, en el marco del conocido escándalo de los falsos positivos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según información de El Espectador, Caracol Radio, La Opinión y Blu Radio, este avance en el Caso 03 de la JEP representa un paso crucial en el esclarecimiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por agentes del Ejército Nacional.

El grupo de comparecientes está conformado por tres generales, seis coroneles, tres tenientes coroneles, cinco mayores, varios oficiales subalternos y cuatro suboficiales del Ejército Nacional.

Entre los generales que aceptaron su responsabilidad figuran Hernán Giraldo Restrepo, quien ocupó cargos de mando en la Segunda y Décima Brigada Blindada; Jorge Enrique Navarrete Jadeth, excomandante del Grupo de Caballería Mecanizado ‘Coronel Juan José Rondón’; y Adolfo León Hernández Martínez, quien lideró el Batallón de Artillería ‘La Popa’.

La admisión de responsabilidad por
La admisión de responsabilidad por parte de oficiales del Ejército Nacional redefine el alcance del proceso de esclarecimiento y plantea nuevos retos para la reparación integral de las víctimas y la sociedad colombiana - crédito @asociacionminga/X

Estos oficiales, junto a otros de menor rango, reconocieron por escrito su participación en los crímenes y manifestaron su voluntad de contribuir a la reparación de las víctimas y los territorios afectados.

La JEP identificó que, de un total de 796 bajas reportadas por 19 unidades militares adscritas a las brigadas Segunda, Décima y Décima Primera, al menos 604 correspondieron a ejecuciones ilegítimas y desapariciones forzadas.

Blu Radio señala que la presión institucional por mostrar resultados, la existencia de incentivos y la ausencia de controles internos facilitaron la consolidación de un patrón macrocriminal.

Este sistema, según la investigación de la JEP citada por El Espectador y La Opinión, se sostuvo en exigencias y sanciones a quienes no presentaran resultados operacionales, así como en recompensas para quienes inflaran los reportes de muertes en combate, lo que permitió encubrir ejecuciones extrajudiciales como supuestos éxitos militares.

El mayor Julio César Parga Rivas, uno de los oficiales que admitió su responsabilidad, reconoció que bajo su mando en la Fured y el Gaula Córdoba, la totalidad de las bajas reportadas fueron ilegales, sumando 100 personas asesinadas y presentadas como muertas en combate.

El reconocimiento formal de ejecuciones
El reconocimiento formal de ejecuciones ilegítimas por altos mandos militares revela patrones sistémicos y obliga a repensar los mecanismos de control y rendición de cuentas en las fuerzas armadas - crédito Luisa Gonzalez / Reuters

Los comparecientes expresaron arrepentimiento y se comprometieron a contribuir a la reparación de las víctimas, las comunidades y los territorios afectados, como recoge Blu Radio.

No todos los altos mandos implicados aceptaron su responsabilidad. Tres oficiales retirados, el brigadier general Fabricio Cabrera Ortiz, el mayor general Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el teniente coronel William Hernán Peña Forero, negaron su participación en los hechos, pese a la evidencia recopilada por la JEP

Sus expedientes fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que evaluará si los acusa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

El proceso de reconocimiento ante la JEP implica tres dimensiones: la fáctica, que exige aceptar de forma clara y detallada los hechos y la participación en ellos; la jurídica, que implica reconocer que estos actos constituyeron graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario; y la restaurativa, que requiere conciencia del daño causado y compromiso con la reparación, según explicó Caracol Radio.

En los próximos meses, la JEP organizará una Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad, en la que los militares deberán admitir públicamente los hechos ante las víctimas, la justicia y la sociedad, un paso considerado clave para la reparación y la verdad, de acuerdo con La Opinión y Blu Radio.

La comparecencia de oficiales ante
La comparecencia de oficiales ante la Jurisdicción Especial para la Paz marca un hito en la reconstrucción de la verdad y la consolidación de garantías de no repetición en el país - crédito captura de pantalla JEP

El impacto de estos reconocimientos se extiende a las víctimas y sus familias. La labor de la JEP, en articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y el Instituto de Medicina Legal, ha permitido la localización, identificación y entrega digna de los restos de varias víctimas, mientras continúa la búsqueda de otras personas desaparecidas en el contexto de estos crímenes.

Temas Relacionados

Falsos positivosJurisdicción Especial para la PazEjército Nacional de ColombiaCosta CaribeCrímenes de lesa humanidadColombia-Noticias

Más Noticias

Yina Calderón contó las razones por las que Paola Usme no la habría invitado a su matrimonio: “Entre tanta arpía y son tan hipócritas”

La DJ aseguró que nunca ha tenido algún tipo de roce con la exparticipante del ‘Desafío’, pero sí les ‘tiró’ a las amigas de la personalidad digital

Yina Calderón contó las razones

Fiscalía imputa a Mikhail Krasnov y funcionarias de Tunja, por presionar retiro de demanda electoral

El ministerio público sostiene que el alcalde de Tunja y su equipo ofrecieron beneficios contractuales a un abogado para que desistiera de una acción judicial

Fiscalía imputa a Mikhail Krasnov

Estos son los consejos que le van a ayudar a su bolsillo para no dejar tanta plata en gasolina por el uso del aire acondicionado

El uso del aire acondicionado aumenta el consumo de combustible, pero con hábitos sencillos es posible disfrutar del viaje sin que el tanque se vacíe tan rápido

Estos son los consejos que

Katherine Miranda se fue en contra del Gobierno Petro luego de la anulación del título de contadora de Juliana Guerrero: “Por andar pensando en acompasar el clítoris con el cerebro”

La representante de la Alianza Verde criticó la gestión oficial luego de que se retirara el diploma de contadora a Guerrero por no presentar el examen Saber Pro, calificando el hecho como una burla para la educación

Katherine Miranda se fue en

Brillante arranque para las tenistas colombianos en el WTA 1000 de Beijing: así fueron las victorias de Camila Osorio y Emiliana Arango

Las raquetas número 1 y 2 de Colombia se encuentran de gira por Asia antes de cerrar un exitoso año con títulos y nuevos ránkings

Brillante arranque para las tenistas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron en Colombia dos fugitivos

Cayeron en Colombia dos fugitivos requeridos por España: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón contó las razones

Yina Calderón contó las razones por las que Paola Usme no la habría invitado a su matrimonio: “Entre tanta arpía y son tan hipócritas”

Valerie Domínguez se volvió a poner su vestido de Miss Universe 2006 y esto fue lo que pasó: “Teníamos una historia pendiente”

Karol G tendrá su propia marca de tequila: está inspirado en su éxito musical ’200 copas’

Conrado Osorio, actor de ‘La ley del corazón’, fue operado de urgencia debido al cáncer que padece

Don Omar anunció su retiro de los escenarios y prepara una gira de despedida que podría pasar por Colombia

Deportes

Brillante arranque para las tenistas

Brillante arranque para las tenistas colombianos en el WTA 1000 de Beijing: así fueron las victorias de Camila Osorio y Emiliana Arango

Millonarios lanzó su tercera camiseta y en redes sociales se desató la polémica: “No había títulos, pero sobraba el estilo”

La crítica de Carlos Antonio Vélez al Once Caldas: “También lo puedo decir con plastilina”

Estos son los clubes de la Liga BetPlay con más accionistas: algunos están en manos de extranjeros

Dayro Moreno desconcertado por la eliminación del Once Caldas de la Copa Sudamericana: “No entiendo qué pasó”