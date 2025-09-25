Colombia

Por falta de asesoría, mujer perdió 16 millones de pesos intentando comprar vivienda VIS: “aprendí a las malas”

La creadora de contenido aseguró que para evitar inconvenientes en el momento de comprar un inmueble lo primero que se debe hacer es asesorarse con un banco

Por Julieth Cicua Caballero

La influencer narró como recibió
La influencer narró como recibió una mala asesoría que la llevó a una pérdida millonaria - Crédito: Alcaldía de Bogotá - soy_jessicasilvam / TikTok

La experiencia de la creadora de contenido Jessica Silva (@soy_jessicasilvam) al intentar adquirir una vivienda de interés social (VIS) expone los retos financieros para quienes buscan acceder a este tipo de proyectos sin contar con la información necesaria.

En su caso, la falta de un crédito hipotecario preaprobado resultó en la pérdida de $16 millones, suma que correspondía a una multa.

La historia de Silva comenzó asegurando la vivienda que quería.

Según relató en redes sociales, realizó un primer pago de un millón de pesos para separar la vivienda, lo que presuntamente le aseguraría recibir el inmueble en 2025.

Usuarios le han agradecido por compartir su experiencia ya que muchos estaán en el mismo proceso de compra - Crédito: @soy_jessicasilvam / TikTok

No obstante, al solicitar el crédito hipotecario (con el que pagaría el apartamento) las entidades financieras rechazaron su solicitud de manera categórica. Según su relato, esto fue por ser trabajadora independiente y no estar vinculada a una empresa formal a pesar de no tener deudas y contar con un historial crediticio favorable.

La vivienda VIS está diseñada para facilitar el acceso a un hogar propio a quienes cuentan con recursos limitados, siempre que se cumplan las condiciones legales establecidas.

Estos programas ofrecen subsidios y apoyos, como los de las cajas de compensación, el programa Mi Casa Ya y alternativas locales como Oferta Preferente en Bogotá, que buscan reducir las barreras de entrada.

Sin embargo, la alta demanda, las exigentes cuotas iniciales y las dificultades para obtener créditos hipotecarios pueden complicar el camino hacia la propiedad.

