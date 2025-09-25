Colombia

Petro le puso “Miranda” como nombre al fusil colombiano CAL 5,56 MM, en honor a un general venezolano: quién era y qué hizo

El jefe de Estado se mostró orgulloso por el desarrollo del arma y le llovieron críticas en su perfil de X

Juan Sánchez Romero

Juan Sánchez Romero

Petro pidió que el nuevo
Petro pidió que el nuevo fusil Indumil sea llamado "Miranda", en honor a un general - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales para enorgullecerse del nuevo fusil de fabricación colombiana, el CAL 5,56 MM, que se produjo en la Industria Militar, Indumil.

Dijo que es “el fusil colombiano”, y además, pidió que se le asigne un nombre distintivo.

A través de sus redes sociales compartió una breve historia sobre el personaje histórico, un luchador independentista, que traería significado al nuevo nombre del arma.

“Miren el fusil colombiano, debe llamarse Miranda. El general Miranda, que se fue a Europa a aprender técnicas militares y se enamoró, y llegó de Europa con ideas de República, independencia y libertad: Miranda“, escribió Petro en su perfil de X.

