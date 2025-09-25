Petro dio polémica entrevista a la BBC tras discurso en la ONU y dijo que ataques con misiles a barcos en el Caribe son “una tiranía”

La delegación de Estados Unidos abandonó el recinto mientras Petro pronunciaba fuertes críticas al expresidente Donald Trump y a la estrategia antidrogas - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Gustavo Petro fue el hoyo del huracán luego de un discurso que sus seguidores catalogan como “revolucionario”, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2025.

Y es que en su discurso pidió investigaciones en contra del Gobierno norteamericano, incluido el presidente Donald Trump, ante las ofensivas militares contra embarcaciones cargadas de drogas, en aguas internacionales del Caribe.

Sin embargo, tras su polémico pronunciamiento, Petro ofreció una entrevista a la casa periodística inglesa BBC News, en la que confirmó sus ideas y emitió declaraciones aún más polémicas.

“No pueden pensar que los pueblos que somos hijos de Bolívar nos arrodillamos. No somos súbditos”, dijo, con respecto a la destrucción de los barcos presuntamente vinculados al narcotráfico, que dejaron al menos 17 muertos, una cifra que el mandatario colombiano califica de “escandalosa”.